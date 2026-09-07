Νέα μέτρα 2,2 δισ. ευρώ ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός από τη ΔΕΘ 2026

Μέτρα ύψους 2,2 δισ. ευρώ για το 2027 ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, το Σάββατο το βράδυ από το βήμα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης (ΔΕΘ) 2026. Οι εξαγγελίες αυτές έχουν ως βασικό στόχο την ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος για διάφορες κοινωνικές ομάδες και αναμένεται να εφαρμοστούν σταδιακά από τον προσεχή Νοέμβριο έως τον Δεκέμβριο του 2027.

Ενίσχυση εισοδήματος και δικαιούχοι

Ο πρωθυπουργός περιέγραψε τις νέες παρεμβάσεις ως μια συμφωνία προόδου και ευημερίας, η οποία θα διανείμει ένα μέρισμα ανάπτυξης σε όλους. Μέσα από τα μέτρα που ανακοινώθηκαν, προβλέπεται η ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος για ένα ευρύ φάσμα πολιτών.

Στις ομάδες που αναμένεται να επωφεληθούν περιλαμβάνονται οι ελεύθεροι επαγγελματίες, οι μισθωτοί του ιδιωτικού τομέα, καθώς και οι δημόσιοι υπάλληλοι. Επιπλέον, οι συνταξιούχοι, οι αγρότες, τα άτομα με αναπηρία, οι τρίτεκνοι και οι πολύτεκνοι θα δουν επίσης το εισόδημά τους να ενισχύεται.

Ειδικές παροχές για ιατρούς, νοσηλευτές και εκπαιδευτικούς

Ένα από τα μέτρα που ανακοινώθηκαν αφορά την καταβολή διπλού ενοικίου σε συγκεκριμένες επαγγελματικές κατηγορίες. Συγκεκριμένα, ιατρούς, νοσηλευτές και εκπαιδευτικούς θα λάβουν διπλό ενοίκιο για το φορολογικό έτος 2024, με την καταβολή να έχει αναδρομικό χαρακτήρα.

Η ίδια παροχή, δηλαδή η καταβολή επιστροφής ενοικίου, η οποία θα είναι διπλή για τις προαναφερθείσες επαγγελματικές ομάδες, θα ισχύσει και για το φορολογικό έτος 2025. Αυτό το μέτρο αποσκοπεί στην υποστήριξη αυτών των κλάδων.

Ενίσχυση συνταξιούχων και ευάλωτων ομάδων

Σημαντικές παρεμβάσεις προβλέπονται και για τους συνταξιούχους και τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες. Θα καταβληθεί ένα επίδομα ύψους 400 ευρώ σε όλους τους συνταξιούχους που είναι άνω των 65 ετών.

Το ίδιο επίδομα των 400 ευρώ θα δοθεί και σε άτομα με αναπηρία (ΑΜΕΑ), καθώς και σε ανασφάλιστους υπερήλικες. Παράλληλα, ανακοινώθηκε η καταβολή αυξημένων συντάξεων από τον Ιανουάριο, οι οποίες θα υπολογιστούν βάσει του πληθωρισμού και του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (ΑΕΠ), χωρίς να συμψηφιστεί η προσωπική διαφορά.

Μειώσεις στις χρεώσεις ηλεκτρικού ρεύματος

Στο πλαίσιο των μέτρων, περιλαμβάνεται και η μείωση των χρεώσεων Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας (ΥΚΩ) στα τιμολόγια ηλεκτρικού ρεύματος. Η μείωση αυτή αφορά όλες τις οικιακές παροχές και είναι σημαντική.

Ειδικότερα, οι χρεώσεις ΥΚΩ θα μειωθούν από τα 6,9 ευρώ ανά μεγαβατώρα (Mwh) στα 3,45 ευρώ ανά μεγαβατώρα (Mwh). Αυτή η ρύθμιση αναμένεται να ελαφρύνει τα νοικοκυριά από το κόστος του ηλεκτρικού ρεύματος.

Κατάργηση ΕΝΦΙΑ σε μικρούς οικισμούς

Ένα ακόμη μέτρο που ανακοινώθηκε είναι η κατάργηση του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝΦΙΑ) από το 2027. Η κατάργηση αυτή θα ισχύσει για τους οικισμούς που έχουν έως 2.000 κατοίκους.

Για τους οικισμούς της Δυτικής Μακεδονίας, το όριο των κατοίκων για την κατάργηση του ΕΝΦΙΑ διευρύνεται και θα αφορά οικισμούς έως 2.200 κατοίκους. Το μέτρο αυτό στοχεύει στην ελάφρυνση των κατοίκων σε μικρότερες κοινότητες.

Με πληροφορίες από: Enikos