Ο Αλέξης Τσίπρας παραχωρεί συνέντευξη Τύπου στη ΔΕΘ εν μέσω αντιπαράθεσης για τα οικονομικά προγράμματα

Ο Αλέξης Τσίπρας ετοιμάζεται για τη δεύτερη εμφάνισή του στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης (ΔΕΘ), καθώς την Τετάρτη έχει προγραμματιστεί να παραχωρήσει συνέντευξη Τύπου. Η εκδήλωση θα λάβει χώρα στις 5 το απόγευμα στο Βελλίδειο Συνεδριακό Κέντρο. Αυτή η εμφάνιση ακολουθεί το Σαββατοκύριακο παρουσίας του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στη ΔΕΘ και την παρουσίαση του οικονομικού προγράμματος της ΕΛ.Α.Σ. την περασμένη Τετάρτη, γεγονός που πυροδότησε μια έντονη αντιπαράθεση με την κυβέρνηση σχετικά με την κοστολόγηση των προγραμμάτων.

Η συνέντευξη Τύπου του Αλέξη Τσίπρα στη ΔΕΘ

Στην επερχόμενη συνέντευξη Τύπου, ο Αλέξης Τσίπρας αναμένεται να δώσει ο ίδιος τις απαντήσεις σχετικά με την κοστολόγηση του οικονομικού προγράμματος της ΕΛ.Α.Σ. Το κόμμα έχει εκφράσει τη διάθεσή του να αξιολογηθεί το πρόγραμμά του από το Εθνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο, μια ανεξάρτητη αρχή.

Παράλληλα, η ΕΛ.Α.Σ. έχει ζητήσει και από την κυβέρνηση να αποστείλει το δικό της πρόγραμμα στην ίδια αρχή, με στόχο τα δύο προγράμματα να αξιολογηθούν με την ίδια μεθοδολογία και βάσει των ίδιων οικονομικών μεγεθών. Ο κ. Τσίπρας θα εξειδικεύσει επίσης μέτρα και παροχές που περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα, συμπεριλαμβανομένης της κεντρικής εξαγγελίας της «πατριωτικής εισφοράς», η οποία έχει προκαλέσει ευρεία συζήτηση. Επιπλέον, θα αναπτύξει τη συνολικότερη φιλοσοφία και θεώρηση για το κράτος, την οικονομία και την παραγωγή, όπως αυτές διέπουν το Εθνικό Σχέδιο Ανασυγκρότησης που παρουσίασε η ΕΛ.Α.Σ.

Αντιπαράθεση για την κοστολόγηση και τις εξαγγελίες

Η παρουσίαση των οικονομικών προγραμμάτων έχει ενισχύσει τη «μετωπική» κόντρα μεταξύ της ΕΛ.Α.Σ. και της κυβέρνησης. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, κατά την ομιλία του στη ΔΕΘ, επιφύλαξε σκληρά «καρφιά» για την αντιπολίτευση, φωτογραφίζοντας σε πρώτο πλάνο τον Αλέξη Τσίπρα. Αυτό ενίσχυσε την εντύπωση ότι ο πρωθυπουργός αναδεικνύει τον κ. Τσίπρα σε βασικό του αντίπαλο, αν και ορισμένα στελέχη της ΕΛ.Α.Σ. θεωρούν κάτι τέτοιο αναμενόμενο.

Παρόλο που ο πρωθυπουργός σημείωσε ότι δεν ασχολήθηκε ιδιαίτερα με την αντιπολίτευση στην ομιλία του, το έκανε με ηχηρό τρόπο. Φωτογράφισε τον πρώην πρωθυπουργό με τον στίχο «ωραία που τα λες, μα έλα που σε ξέρω», δίνοντας συνέχεια στην αντιπαράθεση με την ΕΛ.Α.Σ. και τον Αλέξη Τσίπρα, μετά την αρχική κόντρα για την κοστολόγηση των προγραμμάτων.

Η απάντηση της ΕΛ.Α.Σ. και οι αιχμές για «εκνευρισμό»

Η απάντηση της ΕΛ.Α.Σ. στις επικρίσεις του πρωθυπουργού ήταν άμεση και αιχμηρή, χρησιμοποιώντας τη φράση «Ωραία που τα λες, μα έλα που σε ζούμε». Με αυτή την απάντηση, το κόμμα άφηνε να εννοηθεί ότι οι πολίτες, μετά από μια επταετία, έχουν πλέον εμπειρία από πρώτο χέρι και δεν επηρεάζονται από την κυβερνητική «ωραιοποίηση» της πραγματικότητας.

Η ΕΛ.Α.Σ. υποστήριξε ότι η κυβέρνηση προσπαθεί να παρουσιάσει ως νέες εξαγγελίες την απλή αντιμετώπιση των συνεπειών της δικής της πολιτικής. Το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα διαπίστωσε «εκνευρισμό» πίσω από τις επιθέσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη προς τον αρχηγό του, καθώς, όπως ανέφερε σε σχετική ανακοίνωση, η κυβέρνηση γνωρίζει πλέον πολύ καλά πως έχει αντίπαλο και πως «η επόμενη εκλογική αναμέτρηση δε θα είναι καθόλου όπως την είχε ονειρευτεί».

Η ΕΛ.Α.Σ. κάνει λόγο για «ψηφοθηρική παροχολογία»

Στο επιτελείο της ΕΛ.Α.Σ. επικρατεί η πεποίθηση ότι, κατά τη σύγκριση των δύο προγραμμάτων, είναι εμφανές πως ο Κυριάκος Μητσοτάκης κινήθηκε σε αυστηρώς προεκλογικά και ψηφοθηρικά πλαίσια. Η ΕΛ.Α.Σ. αντιτείνει το δικό της «ολιστικό» σχέδιο, το οποίο παρουσιάστηκε την περασμένη Τετάρτη και αποτελεί το αντικείμενο της τρέχουσας πολιτικής αντιπαράθεσης.

Η «πατριωτική εισφορά» είναι ένα από τα κεντρικά σημεία του προγράμματος της ΕΛ.Α.Σ. που θα εξειδικευτεί από τον Αλέξη Τσίπρα, ενώ η συνολική φιλοσοφία του Εθνικού Σχεδίου Ανασυγκρότησης αναμένεται να αναλυθεί περαιτέρω, προσφέροντας μια εναλλακτική πρόταση απέναντι στις κυβερνητικές εξαγγελίες.

Με πληροφορίες από: Topontiki