Η κόντρα Μητσοτάκη-Ανδρουλάκη από τη ΔΕΘ: Οικονομικές προτάσεις και πολιτικές ταυτότητες

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης επέλεξε να διατηρήσει «ζωντανό» το μέτωπο με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, Νίκο Ανδρουλάκη, κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Από εκεί, ο κ. Μητσοτάκης εξαπέλυσε αλλεπάλληλες επιθέσεις προς το ΠΑΣΟΚ, εστιάζοντας τόσο στις οικονομικές του προτάσεις όσο και στη συνολικότερη πολιτική του κατεύθυνση. Η Χαριλάου Τρικούπη απάντησε άμεσα και σε ανάλογο ύφος, με την ένταση της κόντρας να αποδίδεται στη διεκδίκηση κεντρώων ψηφοφόρων από αμφότερα τα κόμματα.

Οικονομικές διαφωνίες και κατηγορίες

Ο πρωθυπουργός απέρριψε κατηγορηματικά τις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ για επαναφορά της 13ης σύνταξης και του 13ου μισθού στο Δημόσιο, καθώς και τις προτάσεις σχετικά με τον ΦΠΑ. Υποστήριξε ότι οι αριθμοί δεν βγαίνουν και πως, αν εφαρμοστούν σωρευτικά, θα τίναζαν την μπάνκα στον αέρα.

Επιπλέον, κατηγόρησε το ΠΑΣΟΚ για «οκνηρία», αναφέροντας ότι επαναλαμβάνει προτάσεις που είναι γνωστό πως ο προϋπολογισμός δεν αντέχει. Ο κ. Μητσοτάκης ήταν ιδιαίτερα αιχμηρός και όσον αφορά τις ρυθμίσεις οφειλών, δηλώνοντας ότι η κυβέρνηση δεν πρόκειται να δώσει κίνητρα σε «μπαταχτσήδες» και συνδέοντας την κριτική του με τον νόμο Κατσέλη.

Αναφορές στο παρελθόν και «ροζ ΣΥΡΙΖΑ»

Η επίθεση του Κυριάκου Μητσοτάκη απέκτησε ακόμα πιο έντονο πολιτικό χαρακτήρα όταν αναφέρθηκε στην πρόσφατη επετειακή εκδήλωση του ΠΑΣΟΚ στην Κρήτη. Με εμφανώς ειρωνική διάθεση, μίλησε για «σημαιάκια πλαστικά, ημιφορτηγά, τρακτέρ, ΠΑΣΟΚ, ωραία χρόνια, τραγούδια».

Στη συνέχεια, συνέδεσε τη δεκαετία του 1980 με την εκτίναξη του δημόσιου χρέους και κατηγόρησε το κόμμα ότι κοιτάζει προς τα πίσω αντί προς το μέλλον. Η πιο αιχμηρή του φράση αφορούσε ευθέως τον Νίκο Ανδρουλάκη, καθώς, προβλέποντας «κρεσέντο παροχολογίας» μέχρι τις εκλογές, υποστήριξε ότι ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ προσπαθεί «με πολύ επιμονή και συστηματικότητα» να μετατρέψει το κόμμα του σε «έναν ροζ ΣΥΡΙΖΑ ή μια ροζ ΕΛΑΣ».

Η στρατηγική πίσω από την ένταση

Η ένταση των αναφορών του πρωθυπουργού δεν μπορεί να θεωρηθεί τυχαία. Το Μέγαρο Μαξίμου δείχνει ότι επιχειρεί να πλήξει το ΠΑΣΟΚ ακριβώς στο πεδίο στο οποίο εκείνο θέλει να εμφανιστεί ως κυβερνητική εναλλακτική λύση.

Αυτό το πεδίο αφορά την οικονομική αξιοπιστία και τη σοσιαλδημοκρατική ταυτότητα του ΠΑΣΟΚ. Παράλληλα, η κυβέρνηση προσπαθεί να το ταυτίσει με τον ΣΥΡΙΖΑ και την ΕΛΑΣ, ενισχύοντας την αντιπαράθεση.

Η απάντηση της Χαριλάου Τρικούπη

Η Χαριλάου Τρικούπη απάντησε άμεσα και σε ανάλογο ύφος, χαρακτηρίζοντας «αναξιοπιστία, αλαζονεία και εξαπάτηση» το τρίπτυχο της παρουσίας του κ. Μητσοτάκη. Αναφορικά με την ιστορική αναφορά στο χρέος, το ΠΑΣΟΚ αντέτεινε ότι η κυβέρνηση του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη παρέλαβε το χρέος στο 69,9% του ΑΕΠ και το παρέδωσε στο 111,6%.

Παράλληλα, υπενθύμισε την εκτίναξη του χρέους κατά την περίοδο 2004-2009. Το ΠΑΣΟΚ επιχείρησε επίσης να επιστρέψει στον πρωθυπουργό την κατηγορία περί ταύτισης με τον ΣΥΡΙΖΑ, υποστηρίζοντας ότι με τις θέσεις του για τ...

Με πληροφορίες από: Topontiki