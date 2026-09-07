Η σύγκρουση Μητσοτάκη – Σαμαρά παίρνει ανεξέλεγκτες διαστάσεις

Η προσωπική σύγκρουση του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Αντώνη Σαμαρά για το μέλλον της «οικογένειας της Δεξιάς» τείνει να λάβει ανεξέλεγκτες διαστάσεις. Το Μέγαρο Μαξίμου έχει αποφασίσει επισήμως να δηλώνει ότι δεν σχολιάζει ένα ανύπαρκτο κόμμα, ωστόσο η αντιπαράθεση μεταξύ των δύο ανδρών συνεχίζεται με ένταση. Η πρόσφατη «μου είπες, σου είπα» αντιδικία δείχνει τον εκνευρισμό που επικρατεί στο πρωθυπουργικό περιβάλλον.

Η νέα αντιπαράθεση στη ΔΕΘ

Μέσα από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης (ΔΕΘ) αναδείχθηκε όχι μόνο η ανησυχία της κυβέρνησης για τους σχεδιασμούς του Αντώνη Σαμαρά, αλλά και το γεγονός ότι η εχθρότητα ανάμεσα στα δύο στρατόπεδα παραμένει με την ίδια ένταση. Αυτό συμβαίνει παρά το ότι έχουν περάσει 33 ολόκληρα χρόνια από την πτώση της κυβέρνησης του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, στην οποία παραπέμπει ο νυν πρωθυπουργός.

Η νέα αυτή αντιπαράθεση ξεκίνησε όταν ο πρωθυπουργός, κατά τη διάρκεια συνέντευξης, ρωτήθηκε για το ενδεχόμενο μετεκλογικής συνεργασίας με τον Αντώνη Σαμαρά. Πολλοί υποστηρίζουν ότι ο πρώην πρωθυπουργός δεν αποκλείεται να στηρίξει μία κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, εφόσον κάποιο άλλο στέλεχος αναλάβει τα ηνία του κόμματος.

Η θέση του πρωθυπουργού για συνεργασία

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης απάντησε ξεκάθαρα στο ερώτημα για συνεργασία, τονίζοντας: «Με όσα έχει πει, αμφισβητεί ευθέως τον πυρήνα της εξωτερικής πολιτικής. Δεν βλέπω κανένα περιθώριο συνεννόησης». Αναφερόμενος προσωπικά στον Αντώνη Σαμαρά, ο πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι η Νέα Δημοκρατία τον τίμησε για την προσφορά του.

Επιπλέον, ο Κυριάκος Μητσοτάκης εξέφρασε την ελπίδα ότι ο Αντώνης Σαμαράς θα σταθμίσει τις επιλογές του με γνώμονα την πολιτική του παρακαταθήκη. «Ο κ. Σαμαράς υπηρέτησε ως πρωθυπουργός, η παράταξη τον τίμησε. Τελικά θα σκεφτεί καλύτερα την υστεροφημία του», σημείωσε χαρακτηριστικά ο πρωθυπουργός.

Αναφορές στην «τεχνογνωσία» και την υστεροφημία

Ο πρωθυπουργός προχώρησε σε μια ακόμη δήλωση, λέγοντας ότι ο Αντώνης Σαμαράς «διαθέτει τεχνογνωσία στο πώς να κάνει κακό στην παράταξη». Σε συνέχεια αυτής της δήλωσης, πρόσθεσε: «Ελπίζω να μην τη χρησιμοποιήσει», υπογραμμίζοντας την ανησυχία του για τις ενέργειες του πρώην πρωθυπουργού.

Στην ερώτηση αν θα μπορούσε να κάνει «ένα βήμα πίσω» υπό το βάρος των παρεμβάσεων του Αντώνη Σαμαρά, προκειμένου να κυβερνηθεί η χώρα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης απέρριψε τη συζήτηση επί υποθετικών σεναρίων. Αρχικά αντέτεινε: «Μου ζητάτε να παραιτηθώ;», για να προσθέσει στη συνέχεια ότι είναι δύσκολο να απαντά κανείς σε ερωτήματα που βασίζονται σε υποθέσεις.

Οι προθέσεις του Αντώνη Σαμαρά

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, κατά τη συνέντευξη Τύπου στο πλαίσιο της 90ής ΔΕΘ, σημείωσε ότι προέχει να αποσαφηνιστούν οι προθέσεις του πρώην πρωθυπουργού. Χαρακτηριστικά δήλωσε: «Ας δούμε πρώτα τι θα κάνει ο κ. Σαμαράς», αφήνοντας να εννοηθεί ότι αναμένει τις επόμενες κινήσεις του.

Ο Αντώνης Σαμαράς, από την πλευρά του, χθες προέβη σε ενέργειες που εντείνουν την αντιπαράθεση. Συγκεκριμένα, ανέβασε ένα βίντεο, ενώ απάντησε με ειρωνεία στον πρωθυπουργό, αναφέροντας ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα πρέπει να ανησυχεί για τη δική του υστεροφημία, δεδομένου ότι, κατά τον κ. Σαμαρά, περιφρονεί την κοινωνία και τους πολίτες.

Με πληροφορίες από: Topontiki