Οι εκλογές στη Σαξονία και το μέλλον του καγκελάριου Μερτς

Οι εκλογές που διεξάγονται την Κυριακή στη Σαξονία, μαζί με δύο ακόμη τοπικές αναμετρήσεις εντός του Σεπτεμβρίου, σηματοδοτούν την αρχή του τέλους για τον καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς. Το ακροδεξιό κόμμα «Εναλλακτική για τη Γερμανία» (AfD) αναμένεται να επικρατήσει με μεγάλη διαφορά στο κρατίδιο της Σαξονίας-Άνχαλτ, αφήνοντας πίσω τους συντηρητικούς του Μερτς. Αυτό το αποτέλεσμα ενισχύει τα σενάρια για πιθανή αντικατάσταση του καγκελάριου, μια διαδικασία γνωστή ως «Kanzlertausch».

Η κρίσιμη αναμέτρηση στη Σαξονία-Άνχαλτ

Για τον Φρίντριχ Μερτς, οι εκλογές της Κυριακής στο κρατίδιο της Σαξονίας-Άνχαλτ δεν επιφυλάσσουν καμία πραγματικά καλή έκβαση, παρά «μόνο δύο διαφορετικούς βαθμούς πολιτικής ταπείνωσης», όπως σχολιάζει το Politico. Το κρίσιμο ερώτημα για τον καγκελάριο της Γερμανίας είναι τι θα συμβεί μετά την εκλογική αναμέτρηση, την οποία αναμένεται να κερδίσει το ακροδεξιό κόμμα AfD.

Τα σενάρια για πιθανή αντικατάστασή του, εκ των έσω, πληθαίνουν και ενισχύονται, καθώς οι τοπικές αυτές εκλογές θεωρούνται καθοριστικές για το πολιτικό του μέλλον. Η επικράτηση του AfD αναμένεται να αφήσει αρκετά πίσω τους συντηρητικούς του Μερτς, δημιουργώντας ένα δύσκολο πολιτικό τοπίο.

Η πτώση της αποδοχής του καγκελάριου

Τα ποσοστά αποδοχής του Φρίντριχ Μερτς βρίσκονται σε ιστορικό χαμηλό, πλησιάζοντας το 13%. Οι υποσχέσεις του για ανάκαμψη της γερμανικής οικονομίας, η οποία αντιμετωπίζει δυσκολίες, αποδείχθηκαν φρούδες. Αυτή η κατάσταση έχει οδηγήσει σε έντονες συζητήσεις εντός του Χριστιανοδημοκρατικού κόμματος.

Όπως χαρακτηριστικά ακούγεται το τελευταίο διάστημα από βουλευτές και στελέχη του κόμματος, το ερώτημα δεν είναι πλέον εάν ο Μερτς θα φύγει από την Καγκελαρία, αλλά πότε και με ποιον τρόπο θα γίνει αυτή η αλλαγή ηγεσίας.

Η επέλαση της ακροδεξιάς AfD

Το ακροδεξιό κόμμα AfD αναμένεται, σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις, να επικρατήσει με μεγάλη διαφορά στο κρατίδιο της Σαξονίας-Άνχαλτ. Παράλληλα, το κόμμα – σύμφωνα πάντα με τις μετρήσεις κοινής γνώμης – προηγείται και σε ομοσπονδιακό επίπεδο, κάτι που υποδηλώνει μια ευρύτερη τάση.

Η νίκη του AfD θα αποτελέσει μια ιστορική καμπή για τη Γερμανία, καθώς για πρώτη φορά από την περίοδο των Ναζί ένα ακροδεξιό κόμμα κερδίζει μια εκλογική αναμέτρηση σε τέτοιο επίπεδο. Αυτό καταδεικνύει το τέλμα στο οποίο έχουν περιέλθει τα παραδοσιακά κόμματα, αλλά και η οικονομία της Γερμανίας, η οποία αδυνατεί να ανακάμψει ουσιαστικά μετά τη ρήξη με τη Ρωσία και την απώλεια του φθηνού ρωσικού φυσικού αερίου, το οποίο προσέφερε για δεκαετίες ένα σημαντικό πλεονέκτημα στη γερμανική βιομηχανία.

Το σενάριο της απόλυτης πλειοψηφίας

Η πολιτική ταπείνωση του Μερτς θα είναι ακόμη μεγαλύτερη – και κατ’ επέκταση το πολιτικό του μέλλον στην Καγκελαρία ακόμη πιο αβέβαιο – εάν το AfD καταφέρει να εξασφαλίσει ποσοστό που θα του δώσει την απόλυτη κοινοβουλευτική πλειοψηφία στη Σαξονία. Αυτό θα του δώσει τη δυνατότητα να σχηματίσει κυβέρνηση στο κρατίδιο, κάτι που θα είχε σημαντικές συνέπειες.

Εάν αυτό συμβεί, ο Μερτς θα είναι ο πρώτος εθνικός ηγέτης στη Γερμανία μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο που επί των ημερών του η ακροδεξιά θα έχει κυβερνητική εξουσία σε κρατιδιακό επίπεδο.

Δύσκολες επιλογές για τη Χριστιανοδημοκρατική Ένωση

Ωστόσο, όπως σχολιάζει το Politico, και τα άλλα πιθανά σενάρια σε καμία περίπτωση δεν προσφέρουν ανακούφιση στον Μερτς. Εάν το AfD δεν καταφέρει να εξασφαλίσει πλειοψηφία που θα του επιτρέψει να κυβερνήσει το κρατίδιο – ένα ενδεχόμενο που, βάσει των τελευταίων δημοσκοπήσεων, φαίνεται ολοένα και πιθανότερο – η Χριστιανοδημοκρατική Ένωση (CDU) του Μερτς, η οποία αναμένεται να καταλάβει τη δεύτερη θέση, θα βρεθεί αντιμέτωπη με μια σειρά εξαιρετικά δύσκολων επιλογών.

Η CDU θα κληθεί να διαχειριστεί ένα σύνθετο πολιτικό τοπίο, ανεξάρτητα από το αν το AfD σχηματίσει κυβέρνηση ή όχι, καθώς η ισχυρή παρουσία του ακροδεξιού κόμματος αναδιαμορφώνει τις ισορροπίες στο γερμανικό πολιτικό σκηνικό.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis