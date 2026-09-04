Πολιτική αντιπαράθεση για τους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς και σφοδρή επίθεση Βούλτεψη σε Τσίπρα

Πολιτική αντιπαράθεση για τους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς και σφοδρή επίθεση της Σοφίας Βούλτεψη στον Αλέξη Τσίπρα σημάδεψε την εκπομπή «Ώρα Ελλάδος» του τηλεοπτικού σταθμού OPEN. Στο επίκεντρο της έντονης διαμάχης βρέθηκε η κατάσταση στην παιδεία και το διαχρονικό πρόβλημα των αναπληρωτών, με τη βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας να διασταυρώνει τα ξίφη της με τη Μαρία Απατζίδη από το ΠΑΣΟΚ και την Ιωάννα Λαλιώτου από την ΕΛ.Α.Σ.

Το ζήτημα των αναπληρωτών εκπαιδευτικών

Η συζήτηση ξεκίνησε με την εκπρόσωπο της ΕΛ.Α.Σ., Ιωάννα Λαλιώτου, να αναδεικνύει την ανάγκη για μόνιμες προσλήψεις στα σχολεία. Η κ. Λαλιώτου εξέφρασε την απορία της για τον λόγο που κάθε χρόνο γίνονται χιλιάδες προσλήψεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών, εάν δεν υφίστανται πραγματικά λειτουργικά κενά στην εκπαίδευση.

Η απάντηση της Σοφίας Βούλτεψη για τις εγκυμοσύνες

Απαντώντας στις αιτιάσεις που τέθηκαν, η Σοφία Βούλτεψη υποστήριξε ότι η Ελλάδα διαθέτει ήδη υψηλή αναλογία εκπαιδευτικών ανά μαθητή. Η βουλευτής της ΝΔ απέδωσε την ανάγκη για αναπληρωτές εκπαιδευτικούς στις αυξημένες απουσίες που οφείλονται σε άδειες μητρότητας.

Η συγκεκριμένη τοποθέτηση της κ. Βούλτεψη προκάλεσε αίσθηση κατά τη διάρκεια της εκπομπής. Η αναφορά της στις εγκυμοσύνες ως αιτία για την πρόσληψη αναπληρωτών αποτέλεσε σημείο έντονης συζήτησης.

Σφοδρή επίθεση κατά του Αλέξη Τσίπρα

Η πολιτική αντιπαράθεση οξύνθηκε περαιτέρω όταν η κ. Βούλτεψη στράφηκε με σφοδρότητα κατά του πρώην πρωθυπουργού, Αλέξη Τσίπρα. Αφορμή για την επίθεση στάθηκαν οι εξαγγελίες του κ. Τσίπρα σχετικά με το σχέδιο ανασυγκρότησης, τις οποίες είχε παρουσιάσει από τη Θεσσαλονίκη.

Η βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας χαρακτήρισε τον Αλέξη Τσίπρα «κλινική περίπτωση». Επιπλέον, τον κατηγόρησε για «ψευδοπάθεια» και «σύνδρομο Μινχάουζεν», χρησιμοποιώντας βαριές εκφράσεις για να περιγράψει την πολιτική του στάση και τις προτάσεις του.

Επαναλαμβανόμενες υποσχέσεις και ανεφάρμοστα μέτρα

Η Σοφία Βούλτεψη υποστήριξε ότι ο κ. Τσίπρας επαναλαμβάνει τις ίδιες ανεκπλήρωτες υποσχέσεις εδώ και πολλά χρόνια. Συγκεκριμένα, σημείωσε πως από το 2012 έως σήμερα, ο πρώην πρωθυπουργός επαναφέρει την υπόσχεση για αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου της χώρας.

Κατά την άποψή της, ο Αλέξης Τσίπρας σερβίρει εκ νέου στον ελληνικό λαό ανεφάρμοστα μέτρα. Η κριτική της εστιάστηκε στην επανάληψη προτάσεων που, σύμφωνα με την ίδια, δεν μπορούν να υλοποιηθούν.

Με πληροφορίες από: alfavita.gr