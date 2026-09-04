Ο πρωθυπουργός για εκλογές και οικονομία: «Είναι νωρίς ακόμα να αποφασίσω», «το πρόγραμμα είναι κοστολογημένο»

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης είχε το βράδυ της Παρασκευής, παραμονή της ομιλίας του στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης (ΔΕΘ), συζητήσεις σε «πηγαδάκια» με δημοσιογράφους. Από τις συζητήσεις αυτές προέκυψαν αρκετές ειδήσεις, καθώς ο κ. Μητσοτάκης σχολίασε διάφορα θέματα της επικαιρότητας. Μεταξύ άλλων, αναφέρθηκε στο επερχόμενο οικονομικό πρόγραμμα της κυβέρνησης, στο ενδεχόμενο πρόωρων εκλογών, καθώς και στο ζήτημα που προέκυψε με τα βιβλία.

Αισιοδοξία για το οικονομικό πρόγραμμα και τη δημοσιονομική πορεία

Ο πρωθυπουργός φάνηκε αισιόδοξος για το πρόγραμμα που επρόκειτο να ανακοινώσει την επόμενη ημέρα στο Βελλίδειο Συνεδριακό Κέντρο. Τόνισε ότι το πρόγραμμα αυτό είναι πλήρως κοστολογημένο, μέχρι και το τελευταίο ευρώ, και ότι η κυβέρνηση βρίσκεται στην οροφή των δαπανών. Ο κ. Μητσοτάκης υπογράμμισε τη δημοσιονομική υπευθυνότητα, δηλώνοντας πως η κυβέρνηση «δεν ξοδεύουμε ούτε ευρώ παραπάνω από αυτά που μπορούμε».

Επιπλέον, ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε στη θετική εικόνα της ελληνικής οικονομίας στις διεθνείς αγορές. Σημείωσε την ικανότητα της Ελλάδας να δανείζεται με χαμηλό επιτόκιο, κάτι που, όπως είπε, δεν είναι τυχαίο και δείχνει ότι οι αγορές δεν ανησυχούν για τη χώρα. «Πριν μερικά χρόνια, ποιος θα φανταζόταν πως θα δανειζόμαστε φθηνότερα από 4 χώρες της G7;», ανέφερε χαρακτηριστικά ο πρωθυπουργός. Τέλος, εξέφρασε την πεποίθησή του ότι δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας για τον επερχόμενο χειμώνα.

«Σαχλαμάρες» το ζήτημα με τα βιβλία

Σχετικά με το θέμα που προέκυψε με τα βιβλία, ο πρωθυπουργός χρησιμοποίησε έντονη γλώσσα για να το απορρίψει. «Αυτά είναι σαχλαμάρες. Σοβαρευτείτε», δήλωσε χαρακτηριστικά στους δημοσιογράφους. Ο κ. Μητσοτάκης τόνισε ότι, όταν δεν υπάρχει κάτι ουσιαστικό με το οποίο να ασχοληθούν, τότε «πιάνουν αυτά».

Ο πρωθυπουργός έκανε επίσης αναφορά στην παρουσία της Σοφίας Ζαχαράκη δίπλα του κατά τη διάρκεια των συζητήσεων. «Υπάρχει θέμα με τη Ζαχαράκη; Ναι, γι’ αυτό ήταν δίπλα μου σήμερα η Σοφία», είπε. Πρόσθεσε ότι η προσοχή θα έπρεπε να στραφεί σε πιο σημαντικά θέματα και έργα, όπως τα 17 σχολεία που εγκαινιάστηκαν, αντί για το συγκεκριμένο ζήτημα.

Εκλογές: «Είναι νωρίς ακόμα να αποφασίσω»

Ένα από τα θέματα που απασχόλησαν τη συζήτηση με τους δημοσιογράφους ήταν και το ζήτημα των εκλογών. Ο πρωθυπουργός ξεκαθάρισε ότι είναι «νωρίς ακόμα να αποφασίσω» για την ημερομηνία τους. Η δήλωση αυτή διατηρεί ανοιχτό το χρονοδιάγραμμα για την προσφυγή στις κάλπες, χωρίς να δίνει συγκεκριμένες ενδείξεις ή χρονικούς προσδιορισμούς.

Αναφορικά με τη διαδικασία συγκρότησης των ψηφοδελτίων των κομμάτων, ο Κυριάκος Μητσοτάκης σημείωσε ότι αυτά θα οριστικοποιηθούν «στο τέλος, πριν τις εκλογές». Αυτό υποδηλώνει ότι η προετοιμασία των υποψηφιοτήτων και η επιλογή των προσώπων θα ολοκληρωθεί σε μεταγενέστερο στάδιο, πλησιέστερα στην εκλογική αναμέτρηση.

Σχόλιο για τη συγκέντρωση του Νίκου Ανδρουλάκη στο Ηράκλειο

Τέλος, ο πρωθυπουργός σχολίασε και τη συγκέντρωση του Νίκου Ανδρουλάκη στο Ηράκλειο Κρήτης. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης χαρακτήρισε τη συγκέντρωση του προέδρου του ΠΑΣΟΚ ως «αξιοπρεπή» από άποψης προσέλευσης κόσμου. Η δήλωση αυτή έγινε στο πλαίσιο των συζητήσεων με τους δημοσιογράφους, προσφέροντας ένα σχόλιο για την παρουσία του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

Με πληροφορίες από: Topontiki