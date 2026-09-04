Η ΕΛ.Α.Σ. απαντά στις κυβερνητικές πηγές για την κοστολόγηση του προγράμματος

Σε μια νέα, μακροσκελή τεχνική απάντηση προχώρησε η ΕΛ.Α.Σ., δίνοντας στη δημοσιότητα αναλυτικά στοιχεία για το κόστος του προγράμματός της κατά την τετραετία 2027-2030. Η κίνηση αυτή έρχεται μετά από μια ολοήμερη αντιπαράθεση με την κυβέρνηση, η οποία περιλάμβανε ανταλλαγή ανακοινώσεων σχετικά με την κοστολόγηση του προγράμματος που παρουσίασε ο Αλέξης Τσίπρας. Από την πλευρά της, η ΕΛ.Α.Σ. επιμένει ότι ο «λογαριασμός βγαίνει» και παρουσιάζει τα δικά της δεδομένα για το ύψος των παρεμβάσεων και τον δημοσιονομικό χώρο.

Η κυβερνητική κριτική και η απάντηση της ΕΛ.Α.Σ.

Νωρίτερα, κυβερνητικές πηγές είχαν σχολιάσει την καθυστέρηση στην απάντηση του κόμματος, σημειώνοντας ότι «χρειάστηκαν τόσες ώρες στο κόμμα Τσίπρα για να βγάλουν μια απάντηση 440 λέξεων, ενώ θα μπορούσαν να γράψουν σε λίγες σειρές, “είπαμε και μια … υπερβολή για να περάσει η ώρα”». Οι ίδιες πηγές υποστήριξαν ότι δεν δόθηκε καμία απάντηση «για την ταμπακιέρα», δηλαδή για το γεγονός ότι «άλλα είπε ο Αλέξης Τσίπρας στην ομιλία του και άλλα παρουσίασαν στο γραπτό κείμενο που έστειλαν».

Οι κυβερνητικές πηγές κατέληξαν στην εκτίμηση ότι «το μόνο σίγουρο είναι πως κάποια πράγματα δε θ’ αλλάξουν ποτέ, μεταξύ των οποίων και η έμφυτη τάση του κ. Τσίπρα να πολιτεύεται προσπαθώντας να εξαπατήσει τους πολίτες». Η ΕΛ.Α.Σ., επανερχόμενη, απαντά σε αυτούς τους ισχυρισμούς, εξηγώντας τη δική της οπτική για την κοστολόγηση.

Η σύγχυση ετήσιου και σωρευτικού κόστους

Στην απάντησή της, η ΕΛ.Α.Σ. αναφέρει πως το βασικό λάθος που κάνει η κυβέρνηση είναι ότι συγχέει το ετήσιο και το σωρευτικό κόστος. Το κόμμα τονίζει ότι «η κυβερνητική ανακοίνωση διαβάζει τις ετήσιες φάσεις εφαρμογής των μέτρων σαν να ήταν αυτοτελή μέτρα που μηδενίζονται στο τέλος κάθε έτους. Δεν είναι».

Σύμφωνα με την ΕΛ.Α.Σ., οι παρεμβάσεις εφαρμόζονται σταδιακά την περίοδο 2027-2030 και το κόστος σωρεύεται. Η πρώτη στήλη του πίνακα που παρουσιάζει το κόμμα, δείχνει το πλήρες ετήσιο κόστος όταν κάθε μέτρο έχει αναπτυχθεί πλήρως. Αυτή η διάκριση είναι κεντρική στην επιχειρηματολογία της ΕΛ.Α.Σ. για την ορθή κοστολόγηση.

Μόνιμες δαπάνες και η διάρκεια του προγράμματος

Η ΕΛ.Α.Σ. υπογραμμίζει τη φύση των μόνιμων δαπανών, εξηγώντας ότι αν τα ποσά δεν ήταν σωρευτικά, μέτρα όπως η μείωση του ΦΠΑ, η κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος και οι νέες φορολογικές παρεμβάσεις θα ίσχυαν μόνο για έναν χρόνο και μετά θα εξαφανίζονταν. Το κόμμα επισημαίνει ότι «αυτό προφανώς δεν συμβαίνει», καθώς πρόκειται για μόνιμες παρεμβάσεις.

Καταλήγοντας σε αυτό το σημείο, η ΕΛ.Α.Σ. αναφέρει ότι «η κυβέρνηση οφείλει να γνωρίζει ότι ένα τετραετές πρόγραμμα διαρκεί τέσσερα χρόνια — και ότι οι μόνιμες δαπάνες δεν μηδενίζονται κάθε παραμονή Πρωτοχρονιάς». Με αυτό τον τρόπο, το κόμμα επιδιώκει να αποσαφηνίσει τη μεθοδολογία της κοστολόγησης του προγράμματός του.

Γιατί η κυβέρνηση φτάνει στα 13 δισ. ευρώ

Η ΕΛ.Α.Σ. απαντά επίσης στους κυβερνητικούς ισχυρισμούς για βασικές εξαγγελίες της, για τις οποίες δέχτηκε επίθεση. Το κόμμα καταλήγει στο συμπέρασμα ότι το ποσό των 13 δισ. ευρώ, το οποίο αναφέρεται από την κυβέρνηση, δεν προκύπτει από την κοστολόγηση του δημοσιοποιημένου προγράμματός του.

Σύμφωνα με την ΕΛ.Α.Σ., το εν λόγω ποσό προκύπτει επειδή η κυβέρνηση θεωρεί όλες τις στεγαστικές επιλογές νεόδμητες και πλήρως κρατικά χρηματοδοτούμενες. Επιπλέον, η κυβέρνηση παρουσιάζει την πρώτη φάση κάθε μέτρου ως το τελικό ύψος της παρέμβασης, κάτι που, κατά την ΕΛ.Α.Σ., οδηγεί σε λανθασμένα συμπεράσματα για το συνολικό κόστος.

Με πληροφορίες από: Topontiki