Αύξηση κατώτατου μισθού στα 1.000 ευρώ ανακοινώνει ο πρωθυπουργός στη ΔΕΘ

Την αύξηση του κατώτατου μισθού στα 1.000 ευρώ μεικτά αναμένεται να ανακοινώσει αύριο στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Η συγκεκριμένη αύξηση, σύμφωνα με πληροφορίες, προβλέπεται να τεθεί σε ισχύ από την 1η Απριλίου 2027. Παράλληλα με αυτή την εξέλιξη, ο πρωθυπουργός θα παρουσιάσει ένα ευρύ πλέγμα μέτρων που θα αφορά διάφορες κοινωνικές ομάδες.

Η ανακοίνωση για τον κατώτατο μισθό

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, κατά την αυριανή του ομιλία στη ΔΕΘ, αναμένεται να επιβεβαιώσει την πρόθεση της κυβέρνησης για την αύξηση του κατώτατου μισθού. Η αύξηση αυτή θα διαμορφώσει τον κατώτατο μισθό στα 1.000 ευρώ μεικτά, ένα μέτρο που είχε προαναγγείλει ο πρωθυπουργός από την περασμένη εβδομάδα.

Η εφαρμογή της αύξησης έχει προσδιοριστεί για την 1η Απριλίου του 2027. Αυτή η κίνηση ξεπερνά την αρχική δέσμευση της κυβέρνησης για κατώτατο μισθό στα 950 ευρώ στο τέλος της τετραετίας, υπερβαίνοντας το ποσό αυτό κατά 50 ευρώ.

Επιδόματα και δημοσιονομικοί κανόνες

Η αύξηση του βασικού κατώτατου μισθού στα 1.000 ευρώ συνεπάγεται και την αντίστοιχη αύξηση όλων των επιδομάτων που συνδέονται άμεσα με αυτόν. Επιπλέον, θα επηρεαστούν θετικά και οι τριετίες, οι οποίες επίσης συνδέονται με τον κατώτατο μισθό.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης έχει ήδη βρει τον τρόπο ώστε η προτεινόμενη αύξηση να μην επηρεάσει αρνητικά τους δημοσιονομικούς κανόνες που η κυβέρνηση είναι υποχρεωμένη να ακολουθήσει. Αυτό διασφαλίζει τη δημοσιονομική σταθερότητα παρά την ενίσχυση του εισοδήματος.

Το νέο στεγαστικό πρόγραμμα «Σπίτι μου 3»

Πέραν της αύξησης του κατώτατου μισθού, ο πρωθυπουργός αναμένεται να ανακοινώσει ένα ευρύ πλέγμα μέτρων, με ιδιαίτερη έμφαση στο στεγαστικό ζήτημα. Στο πλαίσιο αυτό, θα παρουσιαστεί ένα νέο πρόγραμμα, το «Σπίτι μου 3».

Το πρόγραμμα «Σπίτι μου 3» ενδέχεται να περιλαμβάνει ευνοϊκότερους όρους χρηματοδότησης για τους ενδιαφερόμενους, προσφέροντας έτσι λύσεις και διευκολύνσεις σε όσους επιθυμούν να αποκτήσουν ιδιόκτητη κατοικία. Η πρωτοβουλία αυτή αποτελεί συνέχεια προηγούμενων στεγαστικών προγραμμάτων της κυβέρνησης.

Ορίζοντας τετραετίας για τα μέτρα

Το πακέτο των μέτρων που θα ανακοινώσει ο πρωθυπουργός από το βήμα της 90ης ΔΕΘ θα έχει μια σημαντική ιδιαιτερότητα σε σχέση με προηγούμενες χρονιές. Τα μέτρα αυτά δεν θα έχουν εφαρμογή μόνο τον επόμενο χρόνο.

Αντιθέτως, θα απλώνονται σε διάστημα τετραετίας, δηλαδή έως το 2030-2031. Αυτή η επιλογή γίνεται καθώς η δεύτερη θητεία της τρέχουσας κυβέρνησης λήγει μέσα σε μερικούς μήνες, και ο πρωθυπουργός επιθυμεί να δώσει στα μέτρα ορίζοντα μιας νέας κυβερνητικής θητείας.

Στόχευση κοινωνικών ομάδων και μάχη κατά της ακρίβειας

Οι κυβερνητικές πηγές αναφέρουν ότι τα μέτρα που θα ανακοινωθούν θα αφορούν και θα απευθύνονται στο σύνολο του ελληνικού πληθυσμού. Συγκεκριμένα, θα στοχεύουν εργαζόμενους, συνταξιούχους, ελεύθερους επαγγελματίες και αγρότες, με ιδιαίτερη μέριμνα για τις οικογένειες.

Αυτές οι κοινωνικές ομάδες θεωρούνται κρίσιμες εκλογικά, καθώς πολλές από αυτές έχουν πάρει αποστάσεις από την κυβέρνηση τα τελευταία χρόνια. Τα μέτρα αυτά, σε συνδυασμό με τις φορολογικές ελαφρύνσεις που έχουν ήδη θεσμοθετηθεί από φέτος, αναμένεται να ενισχύσουν πραγματικά το εισόδημα των πολιτών στη μάχη κατά της ακρίβειας.

Με πληροφορίες από: Topontiki