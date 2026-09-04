Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης εγκαινίασε το απόγευμα της Παρασκευής 4 Σεπτεμβρίου τη νέα πτέρυγα κυτταρικών και γονιδιακών θεραπειών του νοσοκομείου «Γ. Παπανικολάου» στη Θεσσαλονίκη. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, ο πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι με αυτή τη νέα υποδομή, η Θεσσαλονίκη, αλλά και ολόκληρη η Ελλάδα, αποκτά ένα από τα πιο σύγχρονα Αιματολογικά Κέντρα σε ολόκληρη την ελληνική επικράτεια, ίσως και σε όλα τα Βαλκάνια. Το έργο συνδέεται άμεσα με την αξιοποίηση των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης, ενισχύοντας τις δημόσιες υπηρεσίες Υγείας.

Η νέα πτέρυγα κυτταρικών και γονιδιακών θεραπειών

Η νέα πτέρυγα, η οποία εγκαινιάστηκε στο Γενικό Νοσοκομείο «Παπανικολάου», αποτελεί ένα ανεξάρτητο κτήριο με έκταση άνω των 2.500 τετραγωνικών μέτρων, φτάνοντας περίπου τα 3.000 τ.μ. Αυτή η σύγχρονη υποδομή συγκεντρώνει σε έναν ενιαίο χώρο μια σειρά από εξειδικευμένες μονάδες και εργαστήρια, ενισχύοντας τις δυνατότητες του νοσοκομείου στην αντιμετώπιση σοβαρών αιματολογικών παθήσεων.

Στο κτήριο στεγάζονται το Εργαστήριο Μοριακής Αιματολογίας, η Δημόσια Τράπεζα Ομφαλοπλακουντιακού Αίματος, καθώς και τα Εργαστήρια Γονιδιακής και Κυτταρικής Θεραπείας, Κυτταρογενετικής, Κυτταρομορφολογίας και Κυτταρομετρίας Ροής. Η νέα μονάδα περιλαμβάνει επίσης μια μονάδα μεταμόσχευσης και κυτταρικών θεραπειών, προσφέροντας ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο για την παροχή εξειδικευμένων ιατρικών υπηρεσιών.

Αύξηση δυνατοτήτων και πρόσβαση σε θεραπείες

Με τη λειτουργία της νέας πτέρυγας, εκτιμάται ότι ο αριθμός των κυτταρικών θεραπειών που μπορούν να πραγματοποιηθούν θα αυξηθεί σημαντικά, συγκεκριμένα κατά 30% έως 50%. Αυτές οι θεραπείες είναι κρίσιμες για την αντιμετώπιση ορισμένων κακοήθειων του αίματος, όπως η λευχαιμία και το λέμφωμα, προσφέροντας νέες ελπίδες στους ασθενείς.

Η προβλεπόμενη αύξηση των θεραπειών οφείλεται τόσο στη μεγαλύτερη δυναμικότητα της νέας μονάδας όσο και στη διεύρυνση των θεραπευτικών ενδείξεων. Στους μελλοντικούς σχεδιασμούς περιλαμβάνεται και η χορήγηση κυτταρικών θεραπειών σε ασθενείς που πάσχουν από πολλαπλούν μυέλωμα, σύμφωνα πάντα με τις εγκεκριμένες ευρωπαϊκές ενδείξεις.

Μέσω αυτής της ανάπτυξης, περισσότεροι ασθενείς όχι μόνο από τη Βόρεια Ελλάδα, αλλά και από την υπόλοιπη χώρα, ακόμα και από την Κύπρο, θα έχουν τη δυνατότητα να λάβουν ιδιαίτερα εξειδικευμένες θεραπείες. Αυτό σημαίνει ότι δεν θα χρειάζεται πλέον να απευθύνονται σε άλλα κέντρα ή να μεταβαίνουν στο εξωτερικό για την ιατρική τους φροντίδα.

Οι δηλώσεις του πρωθυπουργού για το έργο

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης εξέφρασε τη χαρά του για τη δυνατότητα που δίνεται πλέον να υποστηριχθεί το εξαιρετικό επιστημονικό προσωπικό με ένα υπερσύγχρονο κτήριο, εξοπλισμένο με όλα τα απαραίτητα μέσα για την κάλυψη των αναγκών των Ελλήνων ασθενών. Ο πρωθυπουργός συνεχάρη την ηγεσία του Υπουργείου Υγείας για την τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων του Ταμείου Ανάκαμψης, επισημαίνοντας ότι το έργο παραδόθηκε εντός Αυγούστου.

«Το κτήριο αυτό είναι η καλύτερη απόδειξη και η καλύτερη απάντηση σε αυτούς που αναρωτιούνται πού πηγαίνουν τα χρήματα, οι πόροι του Ταμείου Ανάκαμψης», τόνισε ο κ. Μητσοτάκης. Διευκρίνισε ότι οι πόροι κατευθύνονται σε τέτοιες δημόσιες υποδομές Υγείας, με σκοπό οι ασθενείς να βρίσκουν τις καλύτερες δυνατές θεραπείες. Πρόσθεσε επίσης ότι το κέντρο και το επιστημονικό του δυναμικό δεν έχουν τίποτα να ζηλέψουν από οποιοδήποτε αντίστοιχο κέντρο στην Ευρώπη.

Δέσμευση για το Εθνικό Σύστημα Υγείας

Κλείνοντας τις δηλώσεις του, ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε στον ευρύτερο κυβερνητικό σχεδιασμό για το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Υπογράμμισε τη δέσμευση της κυβέρνησης να παραδώσει ένα Εθνικό Σύστημα Υγείας σημαντικά βελτιωμένο σε σχέση με αυτό που παρέλαβε, δηλώνοντας ότι η κυβέρνηση κινείται βήμα προς βήμα σε αυτή την κατεύθυνση.

Παρουσία υπουργών στα εγκαίνια

Στα εγκαίνια της νέας αιματολογικής κλινικής, πέρα από τον πρωθυπουργό, παρευρέθηκαν και άλλα μέλη της κυβέρνησης. Το «παρών» έδωσαν ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, ο υφυπουργός Μάριος Θεμιστοκλέους, καθώς και η αναπληρώτρια υπουργός Υγείας, Ειρήνη Αγαπηδάκη. Η παρουσία τους υπογράμμισε τη σημασία που αποδίδεται στο συγκεκριμένο έργο για τη δημόσια υγεία.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis, Topontiki, Enikos