Η Mazda παρουσιάζει το νέο αμιγώς ηλεκτρικό CX-6e στη ΔΕΘ

Η Mazda δίνει δυναμικό «παρών» στην 90ή Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, η οποία θα διεξαχθεί από τις 5 έως τις 13 Σεπτεμβρίου 2026. Στο πλαίσιο αυτής της διοργάνωσης, όπου η Ιαπωνία αναδεικνύεται ως η Τιμώμενη Χώρα, η ιαπωνική αυτοκινητοβιομηχανία θα παρουσιάσει δύο από τα σημαντικότερα νέα της μοντέλα. Το κοινό θα έχει την ευκαιρία να δει από κοντά το ολοκαίνουργιο, αμιγώς ηλεκτρικό Mazda CX-6e, το οποίο πραγματοποιεί την πανελλαδική του πρεμιέρα, καθώς και τη νέα γενιά του επιτυχημένου Mazda CX-5.

Η παρουσία της Mazda στην 90ή ΔΕΘ

Η συμμετοχή της Mazda στην 90ή Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς η Ιαπωνία έχει οριστεί ως η Τιμώμενη Χώρα της φετινής διοργάνωσης. Η εταιρεία θα βρίσκεται στο Περίπτερο 13, στο stand J02, καθ' όλη τη διάρκεια της έκθεσης, από τις 5 έως τις 13 Σεπτεμβρίου 2026.

Σε αυτό το ξεχωριστό πλαίσιο, η Mazda προσκαλεί το ελληνικό κοινό να γνωρίσει το επόμενο κεφάλαιο της μάρκας, παρουσιάζοντας δύο νέα μοντέλα που αναμένεται να τραβήξουν τα βλέμματα. Η παρουσία της σηματοδοτεί τη δέσμευσή της στην ελληνική αγορά και την ανάδειξη των τεχνολογικών της εξελίξεων.

Το Mazda CX-6e: Το ηλεκτρικό μέλλον της μάρκας

Στο επίκεντρο της παρουσίας της Mazda στη φετινή ΔΕΘ βρίσκεται το ολοκαίνουργιο CX-6e, το οποίο πραγματοποιεί την πρώτη του δημόσια εμφάνιση επί ελληνικού εδάφους. Αυτό το αμιγώς ηλεκτρικό SUV σηματοδοτεί ένα σημαντικό νέο κεφάλαιο για την ιαπωνική εταιρεία στην εποχή της ηλεκτροκίνησης.

Το CX-6e εκφράζει μια σύγχρονη προσέγγιση στην ηλεκτρική μετακίνηση, συνδυάζοντας μοντέρνα σχεδίαση, προηγμένη τεχνολογία και μια οδηγοκεντρική φιλοσοφία. Παραμένει πιστό στις αξίες της μάρκας, διατηρώντας τον ιδιαίτερο χαρακτήρα ενός Mazda, ενώ ταυτόχρονα εισάγει καινοτομίες στον τομέα της ηλεκτροκίνησης.

Σχεδιαστική φιλοσοφία και εσωτερικό του CX-6e

Η σχεδιαστική φιλοσοφία Kodo – Soul of Motion βρίσκει την εξέλιξή της μέσα από το νέο σχεδιαστικό θέμα “Soulful Futuristic Modern” στο CX-6e. Το αποτέλεσμα είναι ένα δυναμικό SUV που χαρακτηρίζεται από καθαρές επιφάνειες, έντονες αναλογίες και μια ισχυρή παρουσία στον δρόμο.

Η χαρακτηριστική φωτιζόμενη Signature Wing, η ρευστή σιλουέτα και οι προσεγμένες αεροδυναμικές λεπτομέρειες συνθέτουν μια ξεκάθαρα αναγνωρίσιμη ταυτότητα Mazda. Στο εσωτερικό, η ιαπωνική αισθητική συναντά την ψηφιακή τεχνολογία, δημιουργώντας ένα σύγχρονο και εκλεπτυσμένο περιβάλλον, το οποίο έχει σχεδιαστεί με επίκεντρο τον άνθρωπο και τις ανάγκες του.

Η νέα γενιά του επιτυχημένου Mazda CX-5

Δίπλα στο CX-6e, το κοινό της ΔΕΘ θα έχει την ευκαιρία να γνωρίσει από κοντά και το ολοκαίνουργιο Mazda CX-5. Πρόκειται για την τρίτη γενιά του δημοφιλέστερου SUV της Mazda παγκοσμίως, ένα μοντέλο που έχει σημειώσει περισσότερες από 5 εκατομμύρια πωλήσεις παγκοσμίως, καθιστώντας το ένα από τα σημαντικότερα στην ιστορία της μάρκας.

Η νέα γενιά του CX-5 εξελίσσει τα στοιχεία που το καθιέρωσαν στην αγορά. Προσφέρει αυξημένους χώρους και μεγαλύτερη πρακτικότητα, ενώ ενσωματώνει προηγμένες τεχνολογίες συνδεσιμότητας και ασφάλειας. Η σχεδίασή του αποτελεί μια ακόμη πιο ώριμη έκφραση της φιλοσοφίας Kodo.

Κινητήρας και οδηγική εμπειρία στο νέο CX-5

Στην καρδιά του νέου Mazda CX-5 βρίσκεται ο 2,5 λίτρων e-Skyactiv G κινητήρας, ο οποίος διαθέτει την τεχνολογία Mazda M Hybrid. Αυτός ο συνδυασμός έχει σχεδιαστεί για να προσφέρει ομαλή και γραμμική απόδοση, εξασφαλίζοντας μια ευχάριστη οδηγική εμπειρία.

Επιπλέον, το μοντέλο προσφέρει τη δυνατότητα επιλογής τετρακίνησης, ενισχύοντας ακόμη περισσότερο τον πολυδιάστατο χαρακτήρα του και την ικανότητά του να ανταποκρίνεται σε διάφορες συνθήκες. Το νέο CX-5 παραμένει πιστό στην οδηγική φιλοσοφία Jinba Ittai, εξελίσσοντας τη σχέση οδηγού και αυτοκινήτου, ένα διαχρονικό χαρακτηριστικό κάθε Mazda.

Με πληροφορίες από: Gazzetta