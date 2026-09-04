Αναταραχή στη Νέα Δημοκρατία για τα σχολικά βιβλία – Οι εκδόσεις Νήσος απορρίπτουν την ερμηνεία για οικογένειες με γονείς ίδιου φύλου

Νέα εστία εσωκομματικής αντιπαράθεσης έχει προκληθεί στους κόλπους της Νέας Δημοκρατίας, με επίκεντρο το περιεχόμενο δύο νέων σχολικών βιβλίων του Δημοτικού. Η συζήτηση αφορά αναφορές σε διαφορετικές μορφές οικογένειας, και ειδικότερα στην οικογένεια με δύο γονείς του ίδιου φύλου. Ωστόσο, οι εκδόσεις Νήσος, μία εκ των εμπλεκόμενων, απορρίπτουν κατηγορηματικά την ερμηνεία ότι στις επίμαχες εικόνες παρουσιάζονται οικογένειες με γονείς του ίδιου φύλου.

Η εσωκομματική αντιπαράθεση στη Νέα Δημοκρατία

Η συζήτηση για τα νέα σχολικά εγχειρίδια έχει λάβει ήδη πολιτικές διαστάσεις, καθώς οι τοποθετήσεις κυβερνητικών στελεχών δεν κινούνται στην ίδια κατεύθυνση. Αυτό έχει δημιουργήσει μία νέα εστία αντιπαράθεσης εντός του κυβερνώντος κόμματος.

Συγκεκριμένα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, εμφανίστηκε ιδιαίτερα επιφυλακτικός απέναντι στο περιεχόμενο των βιβλίων. Αντίθετα, ο Νότης Μηταράκης τάχθηκε ανοιχτά υπέρ της επανεξέτασής τους. Από την άλλη πλευρά, η υπουργός Παιδείας, Σοφία Ζαχαράκη, υπερασπίστηκε τη διαδικασία μέσω της οποίας εγκρίθηκαν τα σχολικά εγχειρίδια.

Τα επίμαχα σχολικά εγχειρίδια και η θέση των εκδόσεων

Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκε αρχικά το βιβλίο Γλώσσας της Β’ Δημοτικού, με τίτλο «Η γλώσσα μου», το οποίο φέρει την υπογραφή των εκδόσεων Νήσος. Παράλληλα, αντίστοιχες συζητήσεις προκάλεσε και το βιβλίο Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή της ΣΤ’ Δημοτικού, το οποίο ανήκει στις εκδόσεις Πουκαμισάς.

Και τα δύο αυτά διδακτικά εγχειρίδια έχουν λάβει έγκριση στο πλαίσιο του νέου συστήματος του Πολλαπλού Βιβλίου. Ωστόσο, οι εκδόσεις Νήσος, αναφορικά με το δικό τους βιβλίο, απορρίπτουν κατηγορηματικά την ερμηνεία ότι στις επίμαχες εικόνες παρουσιάζονται οικογένειες με γονείς του ίδιου φύλου, όπως αρχικά είχε διατυπωθεί.

Σχετικά με τη διανομή τους, τα βιβλία δεν πρόκειται να φτάσουν στα χέρια των μαθητών από τον Σεπτέμβριο του 2026. Η εφαρμογή του Πολλαπλού Βιβλίου έχει προγραμματιστεί για το σχολικό έτος 2027-2028, οπότε και οι εκπαιδευτικοί θα έχουν τη δυνατότητα να επιλέγουν ανάμεσα στα εγκεκριμένα διδακτικά εγχειρίδια.

Η στάση του κυβερνητικού εκπροσώπου

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, κατά τη διάρκεια ραδιοφωνικής εκπομπής στο MEGA News 104,6, απέρριψε την ύπαρξη κάποιας «woke ατζέντας» εντός της κυβέρνησης. Τόνισε, παράλληλα, την ανάγκη για ιδιαίτερη προσοχή στο περιεχόμενο των σχολικών βιβλίων, ειδικά όταν αυτά απευθύνονται σε παιδιά των πρώτων τάξεων του Δημοτικού.

Ο κ. Μαρινάκης ανέφερε πως ο ίδιος προβληματίστηκε ως πατέρας παιδιού τριών ετών και ζήτησε ενημέρωση από το υπουργείο Παιδείας. Έλαβε υπηρεσιακή απάντηση σχετικά με τη διαδικασία κατάρτισης των προγραμμάτων σπουδών. Παρά ταύτα, όπως δήλωσε, επέλεξε να τοποθετηθεί πολιτικά επί του θέματος.

Σε ερώτηση που του τέθηκε σχετικά με το ενδεχόμενο απόσυρσης των βιβλίων ή την απομάκρυνση προσώπων που συμμετείχαν στη διαδικασία έγκρισής τους, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος παρέπεμψε την αρμοδιότητα στο υπουργείο Παιδείας. Διευκρίνισε ότι δεν είναι δική του δουλειά να «παίρνει κεφάλια».

Η διαδικασία έγκρισης των βιβλίων

Από την πλευρά τους, το υπουργείο Παιδείας και το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ) υποστηρίζουν ότι η διαδικασία αξιολόγησης των βιβλίων πραγματοποιήθηκε χωρίς καμία πολιτική ή διοικητική παρέμβαση.

Σύμφωνα με την επιχειρηματολογία που προβάλλει το υπουργείο, τα εγχειρίδια αξιολογήθηκαν από ανεξάρτητες πενταμελείς επιστημονικές επιτροπές. Αυτές οι επιτροπές ήταν υπεύθυνες για την κρίση του περιεχομένου των διδακτικών βιβλίων, διασφαλίζοντας την επιστημονική τους αρτιότητα και την παιδαγωγική τους καταλληλότητα.

Με πληροφορίες από: Topontiki