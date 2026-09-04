Η πολιτική πρόβλεψη του Γιάννη Καλλιάνου για τον Αντώνη Σαμαρά και η σύγκριση με τις μετεωρολογικές

Ο μετεωρολόγος Γιάννης Καλλιάνος προχώρησε πρόσφατα σε μία πολιτική πρόβλεψη, εκτιμώντας ότι ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς δεν θα ιδρύσει νέο κόμμα. Η εκτίμηση αυτή έγινε κατά τη διάρκεια τηλεοπτικής του εμφάνισης στην ΕΡΤ το βράδυ της Πέμπτης, όπου ο κ. Καλλιάνος ανέλυσε τις πιθανότητες ίδρυσης κόμματος, δίνοντας ένα συγκεκριμένο ποσοστό. Η προσπάθεια εφαρμογής μετεωρολογικών μοντέλων στην πολιτική σφαίρα έχει προκαλέσει σχόλια, ειδικά δεδομένης της φήμης του για τις καιρικές προγνώσεις.

Η αξιοπιστία στις προβλέψεις του καιρού

Ο Γιάννης Καλλιάνος δεν θεωρείται από πολλούς ως η επιτομή της εγκυρότητας όσον αφορά τις προβλέψεις του καιρού. Η πορεία του στον χώρο της μετεωρολογίας περιλαμβάνει δηλώσεις που έχουν προκαλέσει συζητήσεις και αμφισβητήσεις.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η αναφορά του σε «ιστορικό χιονιά», μία πρόβλεψη που τον έχει εντάξει στη ζώνη της γενικότερης καχυποψίας. Αυτή η καχυποψία εκδηλώνεται κάθε φορά που επιδίδεται σε προχωρημένες μετεωρολογικές προγνώσεις, καθιστώντας το κοινό επιφυλακτικό απέναντι στις εκτιμήσεις του για τα καιρικά φαινόμενα.

Η στροφή στις πολιτικές προβλέψεις

Φαίνεται, ωστόσο, ότι ο κ. Καλλιάνος επιχειρεί να εφαρμόσει το ίδιο «μοντέλο» προβλέψεων, το οποίο χρησιμοποιεί για τον καιρό, και στα πολιτικά δρώμενα. Αυτή η μεταφορά μεθοδολογίας από τη μετεωρολογία στην πολιτική χαρακτηρίζεται ως μία «κάκιστη ιδέα» από ορισμένους παρατηρητές.

Η προσέγγιση αυτή υποδηλώνει μία προσπάθεια να αναλυθούν πολιτικές εξελίξεις με βάση δεδομένα και μοντέλα, παρόμοια με αυτά που χρησιμοποιούνται για την πρόγνωση του καιρού. Ωστόσο, η φύση των πολιτικών γεγονότων διαφέρει σημαντικά από αυτή των μετεωρολογικών, εγείροντας ερωτήματα για την αποτελεσματικότητα μιας τέτοιας εφαρμογής.

Η εμφάνιση στην ΕΡΤ και η πρόβλεψη για τον Σαμαρά

Το βράδυ της Πέμπτης, ο Γιάννης Καλλιάνος ήταν καλεσμένος σε εκπομπή της ΕΡΤ, όπου ανέπτυξε τις πολιτικές του προβλέψεις. Κατά τη διάρκεια της εμφάνισής του, επέμεινε έντονα στην άποψη ότι ο Αντώνης Σαμαράς δεν θα προχωρήσει στην ίδρυση νέου κόμματος.

Μάλιστα, ο κ. Καλλιάνος προχώρησε σε ποσοστιαία εκτίμηση για την πιθανότητα αυτής της εξέλιξης. Συγκεκριμένα, έδωσε μόλις 10% πιθανότητες στην ίδρυση ενός νέου πολιτικού φορέα από τον πρώην πρωθυπουργό, εκφράζοντας με αυτόν τον τρόπο τη βεβαιότητά του για την μη πραγματοποίηση ενός τέτοιου σεναρίου.

Οι κινήσεις του Αντώνη Σαμαρά

Την ίδια ώρα που ο Γιάννης Καλλιάνος εξέφραζε τις προβλέψεις του, υπάρχουν πληροφορίες που υποδηλώνουν διαφορετική κατεύθυνση όσον αφορά τις κινήσεις του Αντώνη Σαμαρά. Συνεργάτες του πρώην πρωθυπουργού φέρονται να βρίσκονται σε διαδικασία προετοιμασίας για την ίδρυση ενός νέου κόμματος.

Συγκεκριμένα, αναφέρεται ότι ετοιμάζονται τα γραφικά που αφορούν το όνομα και το σήμα του πιθανού νέου κόμματος. Παράλληλα, γίνονται ενέργειες για τη συγκέντρωση και προετοιμασία των απαραίτητων εγγράφων για την επίσημη ίδρυση. Επιπλέον, οι ίδιες πληροφορίες κάνουν λόγο για την ενοικίαση γραφείων, κίνηση που υποδηλώνει πρακτικά βήματα προς τη δημιουργία νέου πολιτικού φορέα.

Σύγκριση πολιτικών και μετεωρολογικών προβλέψεων

Η σύγκριση μεταξύ των πολιτικών και των μετεωρολογικών προβλέψεων του Γιάννη Καλλιάνου αποτελεί ένα κεντρικό σημείο σχολιασμού. Η γενική εκτίμηση είναι ότι οι πολιτικές προβλέψεις του ενδέχεται να είναι λιγότερο «επικίνδυνες» από τις μετεωρολογικές.

Ειδικότερα, υποστηρίζεται ότι οι μετεωρολογικές προβλέψεις μπορούν να προκαλέσουν σύγχυση στον κόσμο και να επηρεάσουν αποφάσεις, ενώ οι πολιτικές εκτιμήσεις χαρακτηρίζονται ως «αέρα κοπανιστός». Αυτή η διαπίστωση τονίζει τη διαφορά στον αντίκτυπο που μπορεί να έχουν οι προβλέψεις του, ανάλογα με το αντικείμενό τους.

Με πληροφορίες από: Topontiki