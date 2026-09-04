Απάντηση Σιακαντάρη στην Αναστασίου για τα βραχιόλια: «Θα έρθει και ο Κουτσούμπας να μας πάρει τα σπίτια»

Έντονη αντιπαράθεση προκάλεσαν οι δηλώσεις στελεχών σχετικά με την εφαρμογή της «πατριωτικής εισφοράς» και την πιθανή καταγραφή περιουσιακών στοιχείων. Ο Γιώργος Σιακαντάρης, στενός συνεργάτης του Αλέξη Τσίπρα, απάντησε με καυστικό τρόπο στις τοποθετήσεις της Βάσιας Αναστασίου από το ΠΑΣΟΚ, η οποία είχε εκφράσει την ανησυχία της γιαγιάς της σχετικά με τα βραχιόλια της. Η απάντηση του κυρίου Σιακαντάρη δόθηκε μέσω ανάρτησης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η «πατριωτική εισφορά» και οι αντιδράσεις

Η συζήτηση γύρω από την «πατριωτική εισφορά», όπως αυτή εξαγγέλθηκε από τον Αλέξη Τσίπρα, έχει προκαλέσει ποικίλες αντιδράσεις και σχόλια. Ειδικότερα, ο αναπληρωτής τομεάρχης Οικονομικών της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, Γιώργος Παππάς, είχε προηγουμένως αναφέρει ότι η εφαρμογή αυτού του μέτρου θα μπορούσε να σημαίνει ακόμα και την καταγραφή κοσμημάτων και άλλων αντικειμένων αξίας που φυλάσσονται σε τραπεζικές θυρίδες.

Αυτή η αναφορά του κυρίου Παππά αποτέλεσε το έναυσμα για μια σειρά από τοποθετήσεις και αντιδράσεις από πολιτικά πρόσωπα. Η προοπτική της καταγραφής προσωπικών περιουσιακών στοιχείων, όπως τα κοσμήματα, δημιούργησε ένα κλίμα ανησυχίας, το οποίο εκφράστηκε δημόσια από διάφορες πλευρές του πολιτικού φάσματος.

Η ανησυχία της γιαγιάς και η τοποθέτηση του ΠΑΣΟΚ

Στο πλαίσιο των αντιδράσεων, η Βάσια Αναστασίου, στέλεχος του ΠΑΣΟΚ, έδωσε μια συγκεκριμένη διάσταση στις ανησυχίες που προκάλεσε η δήλωση του Γιώργου Παππά. Η κυρία Αναστασίου υποστήριξε ότι ο κόσμος έχει αγχωθεί μετά τις δηλώσεις των στελεχών της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης. Για να ενισχύσει τον ισχυρισμό της, αναφέρθηκε σε ένα προσωπικό περιστατικό.

Όπως δήλωσε στον ΣΚΑΪ το πρωί της Παρασκευής, «εμένα με πήρε η γιαγιά μου χθες και μου είπε παιδί μου θα μου πάρει ο Τσίπρας τα βραχιόλια». Η κυρία Αναστασίου συνέχισε λέγοντας: «Να το πούμε απλά, έχει αγχωθεί ο κόσμος. Πέντε βραχιόλια έχει η γιαγιά μου και αγχώθηκε». Πρόσθεσε, μάλιστα, ότι «η γιαγιά μου είπε θα πάρω Zanax και της είπα "όχι γιαγιά είσαι 85"».

Η απάντηση του Γιώργου Σιακαντάρη

Την δική του απάντηση στην τοποθέτηση της Βάσιας Αναστασίου έδωσε ο Γιώργος Σιακαντάρης, ο οποίος είναι ένας από τους πιο στενούς συνεργάτες του Αλέξη Τσίπρα και εμπνευστής του «μανιφέστου» του κόμματός του. Ο κύριος Σιακαντάρης προχώρησε σε ανάρτηση στο Facebook, στην οποία έριξε βέλη προς το στέλεχος του ΠΑΣΟΚ.

Συγκεκριμένα, στην ανάρτησή του, ο Γιώργος Σιακαντάρης έγραψε: «Η κυρία Αναστασίου του ΠΑΣΟΚ είπε πως η γιαγιά της φοβάται πως θα της πάρουν τα βραχιόλια. Ήμαρτον. Τέτοια επιχειρηματολογία;». Συνέχισε, μάλιστα, με ειρωνική διάθεση, σχολιάζοντας: «Σε λίγο θα έρθει και ο Κουτσούμπας να μας πάρει τα σπίτια».

Χαριτολογώντας για τα χρυσά δόντια

Η συζήτηση γύρω από τις δηλώσεις της Βάσιας Αναστασίου και την ανησυχία της γιαγιάς της για τα βραχιόλια δεν έμεινε μόνο σε σοβαρό ύφος. Με αφορμή την αναφορά της κυρίας Αναστασίου, ο παριστάμενος ευρωβουλευτής της ΝΔ, Γιώργος Αυτιάς, θέλησε να χαριτολογήσει.

Ο κύριος Αυτιάς αναρωτήθηκε με χιουμοριστικό τρόπο: «έχει χρυσά δόντια η γιαγιά;». Σε αυτή την ερώτηση, το στέλεχος του ΠΑΣΟΚ, Βάσια Αναστασίου, απάντησε άμεσα, διευκρινίζοντας πως «όχι, χρυσά δόντια δεν έχει».

Με πληροφορίες από: Reader