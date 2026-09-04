Γεραπετρίτης για την επίσκεψη Καλίν: «Κάποιες πληροφορίες πρέπει να μοιράζονται»

Ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, αναφέρθηκε πρόσφατα στην επίσκεψη του επικεφαλής της τουρκικής υπηρεσίας πληροφοριών ΜΙΤ, Ιμπραήμ Καλίν, στην Αθήνα, μια κίνηση που είχε προκαλέσει διάφορα ερωτήματα. Μιλώντας στο OT FORUM, ο κ. Γεραπετρίτης παρείχε διευκρινίσεις σχετικά με τη φύση και το περιεχόμενο αυτής της συνάντησης, τονίζοντας τη σημασία των ανοικτών διαύλων επικοινωνίας μεταξύ γειτονικών χωρών, ιδίως σε περιόδους αυξημένης έντασης.

Η επίσκεψη Καλίν στην Αθήνα και ο ρόλος των υπηρεσιών πληροφοριών

Ο Γιώργος Γεραπετρίτης εξήγησε ότι η επικοινωνία μεταξύ των υπηρεσιών πληροφοριών των γειτονικών κρατών αποτελεί μια διαχρονική και σταθερή πρακτική. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, «Οι υπηρεσίες πληροφοριών των γειτονικών κρατών πάντοτε συνεργάζονται». Ο υπουργός προσέθεσε ότι υπάρχουν τακτικές ανταλλαγές πληροφοριών με την Τουρκία, ακριβώς όπως συμβαίνει και με άλλες γειτονικές χώρες της Ελλάδας.

Ο κ. Γεραπετρίτης υποστήριξε επίσης ότι η συνάντηση του Ιμπραήμ Καλίν, ο οποίος στο παρελθόν κατείχε τη θέση του «αντ’ αυτού» του Προέδρα Ερντογάν και πλέον είναι επικεφαλής της ΜΙΤ, με τον επικεφαλής της ΕΥΠ, Θεμιστοκλή Δεμίρη, δεν ήταν μια έκτακτη κίνηση που αποφασίστηκε εξαιτίας της σημερινής έντασης στις σχέσεις των δύο χωρών. Αντιθέτως, ο υπουργός δήλωσε πως η συνάντηση αυτή ήταν «προγραμματισμένη εδώ και πολύ καιρό». Ωστόσο, υπογράμμισε τη μεγάλη σημασία της πραγματοποίησής της σε μια περίοδο αυξημένης έντασης, καθώς οι δίαυλοι επικοινωνίας μεταξύ της ελληνικής και της τουρκικής πλευρά παραμένουν ανοικτοί, κάτι που θεωρείται απαραίτητο.

Το περιεχόμενο των συζητήσεων και τα περιφερειακά ζητήματα

Σχετικά με το περιεχόμενο των συζητήσεων που έλαβαν χώρα κατά τη συνάντηση, ο υπουργός Εξωτερικών ανέφερε ότι τέθηκαν στο τραπέζι περιφερειακά ζητήματα που αφορούν άμεσα και τις δύο χώρες. Μεταξύ των θεμάτων που συζητήθηκαν ήταν η κρίση στη Μέση Ανατολή, οι εξελίξεις στο Ιράν, το κρίσιμο ζήτημα της ελευθερίας της ναυσιπλοΐας, οι καταστάσεις στη Λιβύη και τη Συρία, καθώς και το ευρύτερο φαινόμενο της οργανωμένης τρομοκρατίας.

Ο κ. Γεραπετρίτης σχολίασε ότι «η επικοινωνία μεταξύ των υπηρεσιών πληροφοριών είναι αναγκαία και μας δίνει εικόνα για τις εξελίξεις». Πρόσθεσε δε, με ιδιαίτερο νόημα, ότι «κάποιες πληροφορίες πρέπει να μοιράζονται, κάποιες άλλες παραμένουν στον σκληρό πυρήνα της στρατηγικής της εξωτερικής πολιτικής», υποδηλώνοντας την ευαίσθητη και στρατηγική φύση ορισμένων πληροφοριών που δεν μπορούν να κοινοποιηθούν.

Το μεταναστευτικό ως παράδειγμα αποτελεσματικής συνεργασίας

Ως ένα χαρακτηριστικό και απτό παράδειγμα της χρησιμότητας αυτών των διαύλων επικοινωνίας και συνεργασίας, ο υπουργός Εξωτερικών ανέφερε το μεταναστευτικό ζήτημα. Επεσήμανε ότι έχει παρατηρηθεί μια σημαντική, περίπου 80%, μείωση των παράτυπων μεταναστευτικών ροών που προέρχονται από την Ανατολή, γεγονός που αποδεικνύει την αποτελεσματικότητα της συνεργασίας.

Ο κ. Γεραπετρίτης τόνισε ότι αυτή η αξιοσημείωτη μείωση «δεν ήταν τυχαία». Ανέφερε ότι αποτελεί ξεκάθαρο αποτέλεσμα πολιτικής βούλησης, η οποία μεταφράστηκε σε συγκεκριμένη πράξη και επιτεύχθηκε τόσο μέσω των υπηρεσιών πληροφοριών όσο και της συστηματικής ανταλλαγής σχετικών δεδομένων και πληροφοριών μεταξύ των δύο πλευρών.

Οι «κόκκινες γραμμές» της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής

Παρά τη διατήρηση των διαύλων επικοινωνίας και τη συνεργασία σε συγκεκριμένα ζητήματα, ο υπουργός Εξωτερικών υπογράμμισε με έμφαση ότι η Αθήνα σε καμία περίπτωση δεν αποδέχεται διεύρυνση της ελληνοτουρκικής ατζέντας. Δήλωσε χαρακτηριστικά ότι «οι δίαυλοι με την Τουρκία πρέπει να παραμείνουν ανοικτοί», αλλά τα ζητήματα που βρίσκονται πάνω στο τραπέζι πρέπει να συζητούνται «αποκλειστικά στη βάση του Διεθνούς Δικαίου», τονίζοντας την προσήλωση της Ελλάδας στις διεθνείς νομικές αρχές.

Αντίθετα, ο κ. Γεραπετρίτης ήταν σαφής ότι θέματα που η Ελλάδα θεωρεί εκτός ατζέντας και αφορούν την εθνική κυριαρχία δεν τίθενται προς διαπραγμάτευση. Συγκεκριμένα, αναφέρθηκε σε ζητήματα όπως η δομή των ενόπλων δυνάμεων της χώρας, τα χωρικά ύδατα, καθώς και οι διεθνείς συνεργασίες και συμμαχίες της Ελλάδας, τονίζοντας απερίφραστα ότι αυτά «δεν συζητούνται» και αποτελούν αδιαπραγμάτευτες θέσεις.

Συνεχής ανάλυση των τουρκικών επιδιώξεων

Τέλος, αναφορικά με την «ερώτηση του ενός εκατομμυρίου», όπως την χαρακτήρισε, δηλαδή το τι ακριβώς επιδιώκει η Τουρκία με την τρέχουσα κλιμάκωση των ενεργειών της, ο Γιώργος Γεραπετρίτης δήλωσε ότι αυτό το ζήτημα βρίσκεται υπό συνεχή και ενδελεχή ανάλυση από το υπουργείο Εξωτερικών και την ελληνική κυβέρνηση. Η δήλωση αυτή υπογραμμίζει την προσοχή και τη σοβαρότητα με την οποία η ελληνική πλευρά παρακολουθεί και αξιολογεί τις εξελίξεις και τις προθέσεις της γειτονικής χώρας, με στόχο την προάσπιση των εθνικών συμφερόντων.

Με πληροφορίες από: Topontiki