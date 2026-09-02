Το υπουργείο Παιδείας ανακοίνωσε 29.948 προσλήψεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών

Το υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού προχώρησε την Τρίτη στην ανακοίνωση σημαντικού αριθμού προσλήψεων αναπληρωτών εκπαιδευτικών και μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ). Συνολικά 29.948 άτομα προσλαμβάνονται για το διδακτικό έτος 2026-27, καλύπτοντας ανάγκες τόσο στην Πρωτοβάθμια όσο και στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.

Οι προσλήψεις αυτές αφορούν την ενίσχυση του εκπαιδευτικού συστήματος σε όλο το φάσμα της Ειδικής και Γενικής Αγωγής. Η ανακοίνωση του υπουργείου σηματοδοτεί την έναρξη των διαδικασιών για την ομαλή λειτουργία των σχολείων κατά την προσεχή σχολική χρονιά.

Οι συνολικές προσλήψεις και η κατανομή τους

Από το σύνολο των 29.948 προσλήψεων, η πλειονότητα αφορά εκπαιδευτικούς που θα στελεχώσουν τις σχολικές μονάδες σε όλη τη χώρα. Συγκεκριμένα, 23.162 θέσεις καλύπτονται από εκπαιδευτικούς της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, οι οποίοι θα αναλάβουν διδακτικό έργο σε διάφορες ειδικότητες.

Παράλληλα με τους εκπαιδευτικούς, το υπουργείο Παιδείας προχώρησε και στην πρόσληψη 6.786 μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού. Το συγκεκριμένο προσωπικό διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στην παροχή εξειδικευμένης υποστήριξης στους μαθητές και στην εύρυθμη λειτουργία των σχολείων, ιδίως σε περιβάλλοντα Ειδικής Αγωγής.

Προσλήψεις σε ειδικές δομές εκπαίδευσης

Εκτός από τις γενικές προσλήψεις, ανακοινώθηκαν και συγκεκριμένες τοποθετήσεις σε ειδικές εκπαιδευτικές δομές. Στα Δημόσια Ωνάσεια Σχολεία, προσλαμβάνονται 142 εκπαιδευτικοί, ενισχύοντας το δυναμικό των συγκεκριμένων σχολείων. Αυτές οι προσλήψεις στοχεύουν στην κάλυψη των ιδιαίτερων αναγκών που παρουσιάζουν τα Ωνάσεια Σχολεία.

Επιπλέον, η ενίσχυση του εκπαιδευτικού προσωπικού επεκτείνεται και σε άλλες εξειδικευμένες δομές. Ένας αναπληρωτής εκπαιδευτικός προσλήφθηκε σε Εκκλησιαστικό Σχολείο, με σκοπό την παροχή εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης. Αυτή η πρόσληψη έρχεται να καλύψει συγκεκριμένες ανάγκες που προκύπτουν στο πλαίσιο της λειτουργίας των Εκκλησιαστικών Σχολείων.

Θέσεις στη Σιβιτανίδειο και μη καλυφθείσες ειδικότητες

Σημαντικές προσλήψεις πραγματοποιήθηκαν και για τη Σιβιτανίδειο Δημόσια Σχολή Τεχνών και Επαγγελμάτων. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Σχολής, διατέθηκαν για πρόσληψη 40 προσωρινοί αναπληρωτές κλάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Οι προσλήψεις αυτές ενισχύουν το διδακτικό προσωπικό της Σιβιτανιδείου, συμβάλλοντας στην παροχή τεχνικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης.

Ωστόσο, δεν κατέστη εφικτό να καλυφθούν όλες οι προκηρυχθείσες θέσεις. Συγκεκριμένα, 35 θέσεις παρέμειναν κενές, εκ των οποίων οι 34 αφορούσαν προσλήψεις στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση (ΕΑΕ). Οι θέσεις αυτές απαιτούσαν υποψηφίους με πιστοποιημένη επάρκεια στην ελληνική γραφή Braille ή στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα, αλλά δεν υπήρξε επαρκής αριθμός υποψηφίων με τα απαιτούμενα προσόντα.

Ημερομηνίες ανάληψης υπηρεσίας και ενημέρωση

Οι προσλαμβανόμενοι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί, καθώς και τα μέλη ΕΕΠ και ΕΒΠ, καλούνται να παρουσιαστούν και να αναλάβουν υπηρεσία εντός συγκεκριμένου χρονικού πλαισίου. Η επίσημη ανάληψη υπηρεσίας έχει οριστεί για τις ημέρες Δευτέρα 7 και Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου του 2026. Είναι απαραίτητο οι προσλαμβανόμενοι να τηρήσουν αυτές τις ημερομηνίες για την ομαλή έναρξη των καθηκόντων τους.

Για την καλύτερη ενημέρωση των προσλαμβανόμενων, το υπουργείο Παιδείας έχει αναρτήσει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες στην επίσημη ιστοσελίδα του. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ανατρέψουν εκεί για λεπτομέρειες σχετικά με τη διαδικασία τοποθέτησης στις σχολικές μονάδες, όπου αυτή απαιτείται, καθώς και για οποιεσδήποτε άλλες διευκρινίσεις αφορούν την ανάληψη υπηρεσίας. Η πρόσβαση σε αυτές τις πληροφορίες είναι κρίσιμη για την απρόσκοπτη ένταξη του νέου προσωπικού.

Με πληροφορίες από: Gazzetta