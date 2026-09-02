Πολιτικές μετακινήσεις: Η Βούλα Πατουλίδου κοντά στον πρώην πρωθυπουργό, ο Χάρης Κατσιβαρδάς στη Νέα Δημοκρατία

Τις τελευταίες ημέρες, το πολιτικό παρασκήνιο κινείται σε ρυθμούς φημών και ανακατατάξεων, με δύο ονόματα να βρίσκονται στο επίκεντρο των συζητήσεων. Πρόκειται για τον ανεξάρτητο βουλευτή Χάρη Κατσιβαρδά και την κ. Βούλα Πατουλίδου, των οποίων οι πολιτικές κινήσεις και οι προθέσεις προκαλούν ενδιαφέρον. Οι πληροφορίες που κυκλοφορούν σκιαγραφούν μια εικόνα πιθανών αλλαγών στις πολιτικές τους συμμαχίες και τοποθετήσεις.

Ψίθυροι για τον Χάρη Κατσιβαρδά και το κόμμα Σαμαρά

Ειδικότερα, πολλοί ψίθυροι ακούγονταν το τελευταίο διάστημα σχετικά με την ενδεχόμενη συμμετοχή του ανεξάρτητου βουλευτή Χάρη Κατσιβαρδά σε έναν νέο πολιτικό σχηματισμό. Ο κ. Κατσιβαρδάς, ο οποίος προέρχεται από τους Σπαρτιάτες και πλέον διατηρεί την ιδιότητα του ανεξάρτητου βουλευτή, φερόταν να είναι ένα από τα πρόσωπα που θα μπορούσαν να ενταχθούν στο υπό ίδρυση κόμμα του πρώην πρωθυπουργού, Αντώνη Σαμαρά. Αυτές οι πληροφορίες είχαν προκαλέσει αρκετές συζητήσεις στους πολιτικούς κύκλους.

Ωστόσο, οι τελευταίες εξελίξεις και οι πληροφορίες που έρχονται στο φως δεν φαίνεται να επιβεβαιώνουν τους εν λόγω ψιθύρους. Αντιθέτως, η εικόνα που διαμορφώνεται είναι διαφορετική, καθώς ο βουλευτής φέρεται να διατηρεί στενές σχέσεις με τη Νέα Δημοκρατία, το κυβερνών κόμμα. Η αρχική εκτίμηση περί προσχώρησης στο κόμμα του πρώην πρωθυπουργού δεν επιβεβαιώνεται, με τα δεδομένα να δείχνουν μια διαφορετική κατεύθυνση για τον κ. Κατσιβαρδά.

Η στάση του ανεξάρτητου βουλευτή απέναντι στη Νέα Δημοκρατία

Η φημολογούμενη εγγύτητα του Χάρη Κατσιβαρδά προς τη Νέα Δημοκρατία ενισχύεται από τη στάση που έχει τηρήσει ο ανεξάρτητος βουλευτής από την ημέρα της ανεξαρτητοποίησής του. Ο κ. Κατσιβαρδάς έχει επιδείξει μια σταθερή υποστήριξη προς τις κυβερνητικές πρωτοβουλίες, ψηφίζοντας μια σειρά από νομοσχέδια.

Συγκεκριμένα, από τη στιγμή που ανεξαρτητοποιήθηκε, ο βουλευτής έχει ψηφίσει όλα τα νομοσχέδια που έχει φέρει προς ψήφιση η κυβέρνηση. Επιπλέον, έχει στηρίξει και τους προϋπολογισμούς της κυβέρνησης, γεγονός που ερμηνεύεται ως μια σαφής ένδειξη ευθυγράμμισης με την κυβερνητική πολιτική και τις θέσεις της Νέας Δημοκρατίας. Αυτή η σταθερή στάση δείχνει μια διαρκή προσέγγιση προς το κυβερνών κόμμα.

Η απομάκρυνση της Βούλας Πατουλίδου από τη Νέα Δημοκρατία

Στον αντίποδα των παραπάνω εξελίξεων, βρίσκεται η περίπτωση της κ. Βούλας Πατουλίδου, η οποία φαίνεται να έχει απομακρυνθεί από τη Νέα Δημοκρατία. Η κυρία Πατουλίδου έχει εκφράσει ανοιχτά την απογοήτευσή της από το κυβερνών κόμμα, δηλώνοντας τη δυσαρέσκειά της για την πορεία των πραγμάτων ή για συγκεκριμένες πολιτικές.

Η απομάκρυνση αυτή από τη Νέα Δημοκρατία συνοδεύεται από μια εμφανή προσέγγιση προς τον πρώην πρωθυπουργό, Αντώνη Σαμαρά. Η κ. Πατουλίδου φέρεται να βρίσκεται πολύ κοντά στον πρώην πρωθυπουργό, γεγονός που υποδηλώνει μια πιθανή νέα πολιτική συνεργασία ή ευθυγράμμιση των θέσεών της με τον πολιτικό χώρο που εκπροσωπεί ο κ. Σαμαράς.

Η πολιτική ατζέντα και η πιθανή υποψηφιότητα της κυρίας Πατουλίδου

Η προσέγγιση της Βούλας Πατουλίδου στον πρώην πρωθυπουργό δεν περιορίζεται μόνο σε προσωπικές σχέσεις, αλλά επεκτείνεται και σε ιδεολογικές συνάφειες. Η κυρία Πατουλίδου συμμερίζεται την αντι-woke ατζέντα, μια θέση που φαίνεται να αποτελεί κοινό σημείο αναφοράς με τον πολιτικό χώρο του Αντώνη Σαμαρά.

Αυτή η κοινή ιδεολογική τοποθέτηση ενισχύει την πιθανότητα μιας ενεργού πολιτικής συμμετοχής της κ. Πατουλίδου στο πλευρό του πρώην πρωθυπουργού. Υπάρχει μάλιστα η πιθανότητα να κατέλθει υποψήφια στις επερχόμενες εκλογικές αναμετρήσεις, διεκδικώντας μια θέση στην Α΄ Θεσσαλονίκης. Η υποψηφιότητά της στην συγκεκριμένη περιφέρεια, εφόσον επιβεβαιωθεί, θα σηματοδοτήσει μια νέα σελίδα στην πολιτική της διαδρομή.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis