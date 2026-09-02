Νέα ρύθμιση για κόκκινα στεγαστικά δάνεια ανακοινώνεται στη ΔΕΘ

Ένα νέο σχέδιο για την διάσωση της πρώτης κατοικίας έχει ετοιμάσει το υπουργείο Οικονομικών, με στόχο να παρουσιάσει μια «τελική λύση» για τα κόκκινα στεγαστικά δάνεια. Το σχέδιο αυτό αναμένεται να ανακοινωθεί από τον πρωθυπουργό κατά την παρουσία του στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης (ΔΕΘ). Κυβερνητικά στελέχη αρνήθηκαν να δώσουν οποιαδήποτε πληροφορία, προκειμένου να μην υπονομευτεί η ανακοίνωση του συνολικού σχεδίου από τον Κυριάκο Μητσοτάκη.

Βελτιωμένη εκδοχή του εξωδικαστικού μηχανισμού

Ασφαλείς πληροφορίες κάνουν λόγο για βελτιώσεις της ψηφιακής πλατφόρμας του εξωδικαστικού μηχανισμού. Αυτές οι βελτιώσεις αναμένεται να οδηγήσουν στη δημιουργία ενός νέου μηχανισμού, ο οποίος επί της ουσίας θα εφαρμόζει προβλέψεις αντίστοιχες με εκείνες του νόμου Κατσέλη.

Ο νέος αυτός μηχανισμός θα λειτουργεί με αυτόματο, αλγοριθμικό τρόπο. Στόχος του είναι να διασφαλίζει μια βιώσιμη ρύθμιση για την πρώτη κατοικία, απευθυνόμενος σε όσους έχουν κόκκινα στεγαστικά δάνεια και αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην αποπληρωμή τους.

Η βασική διαφορά της νέας ψηφιακής πλατφόρμας

Η σημαντικότερη διαφορά της νέας ψηφιακής πλατφόρμας έγκειται στο ότι ο μηχανισμός θα λαμβάνει υπόψη μόνο την πρώτη κατοικία για τον υπολογισμό της δυνατότητας αποπληρωμής. Αυτό θα επηρεάζει όλες τις παραμέτρους της αποπληρωμής, όπως το ύψος της δόσης που πρέπει να καταβάλλεται, τη διάρκεια της ρύθμισης, αλλά και το ύψος του «κουρέματος» που θα γίνεται στην οφειλή.

Αντίθετα, στον εξωδικαστικό μηχανισμό που λειτουργεί σήμερα, λαμβάνεται υπόψη το σύνολο της περιουσίας του δανειολήπτη. Σε αυτή την περιουσία περιλαμβάνονται στοιχεία όπως εξοχικό, δεύτερο σπίτι, οικόπεδο, αγροτεμάχιο, ακόμα και καταθέσεις.

Γιατί ο σημερινός μηχανισμός έχει μικρή απήχηση

Η προσέγγιση του υφιστάμενου εξωδικαστικού μηχανισμού, που συνυπολογίζει όλα τα περιουσιακά στοιχεία, έχει ως αποτέλεσμα ο αλγόριθμος να βγάζει αυξημένη δυνατότητα αποπληρωμής. Αυτό οδηγεί σε υψηλές δόσεις για τους δανειολήπτες.

Το αποτέλεσμα είναι ότι με τον σημερινό εξωδικαστικό μηχανισμό προκύπτει μικρό ή καθόλου «κούρεμα» των οφειλών, ενώ οι δόσεις που προτείνονται συχνά δεν είναι βιώσιμες. Αυτός είναι και ο λόγος που ο εξωδικαστικός μηχανισμός έχει μικρή απήχηση, καθώς οι δανειολήπτες αδυνατούν να ανταποκριθούν στα υψηλά ποσά των δόσεων.

Στόχος η αποδέσμευση χιλιάδων δανειοληπτών

Πηγές του υπουργείου Οικονομικών αναφέρουν ότι ο Κυριάκος Πιερρακάκης προωθεί την υλοποίηση του νέου μηχανισμού. Σκοπός είναι να απεμπλακούν από την εκκρεμότητα εκατοντάδες χιλιάδες δανειολήπτες που έχουν κόκκινα στεγαστικά δάνεια.

Πρόκειται για δανειολήπτες οι οποίοι βρίσκονται εκτός του νόμου Κατσέλη και δεν έχουν καταφέρει να βρουν λύση ούτε μέσω του υφιστάμενου εξωδικαστικού μηχανισμού. Η δυνατότητα τροποποίησης του εξωδικαστικού μηχανισμού έχει ήδη ψηφιστεί νομοθετικά.

Εκκρεμεί η υπουργική απόφαση για την εφαρμογή

Αυτή τη στιγμή εκκρεμεί η έκδοση της υπουργικής απόφασης, η οποία θα ρυθμίζει τις παραμέτρους με τις οποίες θα αξιολογούνται οι αιτήσεις των δανειοληπτών. Η απόφαση αυτή θα καθορίσει τον τρόπο υπολογισμού των δόσεων, το ύψος του «κουρέματος» και άλλες σχετικές λεπτομέρειες.

Με τη νέα ψηφιακή πλατφόρμα, ο δανειολήπτης θα έχει τη δυνατότητα να εισάγει όλα τα περιουσιακά του στοιχεία, αλλά θα μπορεί να επιλέξει να ληφθεί υπόψη μόνο η πρώτη κατοικία. Ο αλγόριθμος θα υπολογίζει αυτόματα μια λύση για την αποπληρωμή των οφειλών, βασιζόμενος αποκλειστικά στην αξία της πρώτης κατοικίας και στα εισοδήματα του δανειολήπτη.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis