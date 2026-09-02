Δημοσκοπική στασιμότητα για το ΠΑΣΟΚ: Ο Ανδρουλάκης επιχειρεί ανάταση από την Κρήτη

Οι κυλιόμενες δημοσκοπήσεις φέρνουν τα πολιτικά κόμματα σε ποσοστά σχεδόν ίδια με αυτά πριν τις διακοπές του Αυγούστου, γεγονός που δημιουργεί πίεση στην αντιπολίτευση. Η Νέα Δημοκρατία διατηρεί σταθερά μια απόσταση ασφαλείας από τα υπόλοιπα κόμματα, ενώ η δυναμική της Ελληνικής Λύσης φαίνεται να έχει επιβραδυνθεί, πιθανόν εν αναμονή της παρουσίασης του προγράμματος του νέου φορέα. Το ΠΑΣΟΚ, από την πλευρά του, εμφανίζεται παγιωμένο στην τρίτη θέση.

Δημοσκοπική εικόνα και αντιπολίτευση

Οι πρώτες μετρήσεις που θα ακολουθήσουν τις ομιλίες των αρχηγών των κομμάτων στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης αναμένεται να είναι καθοριστικές για τις επόμενες κινήσεις τους. Η πολιτική σκηνή εισέρχεται σε περίοδο πόλωσης, με τον επανακαθορισμό των στρατηγικών να τίθεται σε πρώτο πλάνο για όλα τα κόμματα.

Παρά τη φαινομενική στασιμότητα, η Ελληνική Λύση έχει «κλειδώσει» τη δεύτερη θέση, ενώ το ΠΑΣΟΚ δεν έχει καταφέρει να ξεφύγει από την τρίτη. Αυτή η εικόνα αναδεικνύει την ανάγκη για αναπροσαρμογή και εντατικοποίηση των προσπαθειών από πλευράς των κομμάτων της αντιπολίτευσης.

Η «επιχείρηση ανάτασης» του ΠΑΣΟΚ από την Κρήτη

Εν τω μεταξύ, ο Νίκος Ανδρουλάκης έχει ξεκινήσει μια προσπάθεια ανάτασης του ΠΑΣΟΚ, επιλέγοντας την Κρήτη ως εφαλτήριο. Η πρωτοβουλία αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο της επετειακής εκδήλωσης της 3ης Σεπτεμβρίου, η οποία σηματοδοτεί τα πενήντα δύο χρόνια από την ίδρυση του κινήματος.

Στο πλαίσιο των εκδηλώσεων, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ παρέθεσε δείπνο στο Ψυχρό Λασιθίου. Στο δείπνο, που πραγματοποιήθηκε στις 19:00, συμμετείχαν βουλευτές, μέλη του Πολιτικού Συμβουλίου, ο Περιφερειάρχης Κρήτης, καθώς και δήμαρχοι, αυτοδιοικητικοί και τοπικά κομματικά στελέχη.

Κεντρική εκδήλωση στο Ηράκλειο

Οι εκδηλώσεις κορυφώνονται αύριο, Πέμπτη, με τη διοργάνωση μιας μεγάλης εκδήλωσης στο Ηράκλειο. Ο Νίκος Ανδρουλάκης θα απευθύνει ομιλία στην πλατεία Ελευθερίας στις 19:30, προσδοκώντας να δώσει ένα «άρωμα» Ανδρέα Παπανδρέου.

Μέσω αυτής της κίνησης, ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης επιδιώκει να επανασυνδέσει τον κόσμο με το ιστορικό βάθος του ΠΑΣΟΚ. Η προσπάθεια αυτή στοχεύει στην ανανέωση του ενδιαφέροντος και της στήριξης των ψηφοφόρων προς το κόμμα.

Η στρατηγική του παρελθόντος και οι προκλήσεις

Ωστόσο, σύμφωνα με τις αναλύσεις ορισμένων δημοσκόπων, η στρατηγική που βασίζεται στο παρελθόν δεν φαίνεται να βοηθά τη Χαριλάου Τρικούπη να «εκτοξευθεί» δημοσκοπικά. Οι αναλυτές επισημαίνουν ότι η εμμονή στο παρελθόν μπορεί να αποκόψει το κόμμα από τον κόσμο του κέντρου.

Ο κόσμος του κέντρου, ο οποίος παραδοσιακά στήριζε το ΠΑΣΟΚ, τα τελευταία χρόνια έχει βρει πολιτικό καταφύγιο στη Νέα Δημοκρατία του Κυριάκου Μητσοτάκη. Αυτή η μετατόπιση αποτελεί μια σημαντική πρόκληση για το ΠΑΣΟΚ στην προσπάθειά του να ανακτήσει την παλιά του δυναμική.

Ευκαιρίες και στρατηγικό αδιέξοδο

Τα ποιοτικά στοιχεία των δημοσκοπήσεων δείχνουν ότι το ΠΑΣΟΚ είχε ευκαιρίες να επανασυνδεθεί με τους ψηφοφόρους του κέντρου. Παρόλα αυτά, δεν κατάφερε να προωθηθεί αποτελεσματικά σε ζητήματα που θα υποχρέωναν ένα ευρύτερο κοινό να το ακούσει και να το εμπιστευτεί.

Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα τέτοιου ζητήματος είναι τα ιδιωτικά ΑΕΙ. Δημοσκόποι σημειώνουν ότι το ΠΑΣΟΚ διατηρεί ακόμα δυνάμεις ικανές να ανατρέψουν τα δεδομένα, αλλά τονίζουν την ανάγκη όλα να γίνουν με ταχύτητα και με ξεκάθαρο λόγο απέναντι σε συγκεκριμένα ζητήματα που αποτελούσαν προνομιακό πεδίο της Χαριλάου Τρικούπη. Σε διαφορετική περίπτωση, το ΠΑΣΟΚ ενδέχεται να βρεθεί αντιμέτωπο με ένα στρατηγικό αδιέξοδο.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis