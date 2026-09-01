Ο Άδωνις Γεωργιάδης για τον ΕΟΠΥΥ: «Σπάει ρεκόρ η ελαφρότητα όσων θέλουν να ρίξουν τον Μητσοτάκη»

Εκτενή ανάρτηση πραγματοποίησε ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, αναφορικά με την ύπαρξη μιας τρίτης επιλογής φύλου στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΕΟΠΥΥ. Ο κ. Γεωργιάδης διευκρίνισε ότι το ζήτημα διορθώθηκε άμεσα, τονίζοντας πως η συγκεκριμένη πρόβλεψη θα μπορούσε να είναι επικίνδυνη για λόγους υγείας. Παράλληλα, ο υπουργός κατηγόρησε όσους προκάλεσαν θόρυβο γύρω από το θέμα, υποστηρίζοντας ότι επιδιώκουν την πτώση της κυβέρνησης.

Η αποκάλυψη και η άμεση αντίδραση

Η υπόθεση ξεκίνησε όταν η εφημερίδα «Εστία» αποκάλυψε ότι στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΕΟΠΥΥ, η οποία χρησιμοποιείται για την αποστολή Φαρμάκων Υψηλού Κόστους σε ασθενείς, υπήρχε μια τρίτη επιλογή πέραν των δύο φύλων, χαρακτηριζόμενη ως «ακαθόριστο». Ο υπουργός Υγείας δήλωσε ότι δεν είχε αντιληφθεί την ύπαρξη αυτής της επιλογής, καθώς, όπως εξήγησε, δεν παρακολουθεί όλες τις λεπτομέρειες των εκατοντάδων πλατφορμών που λειτουργούν.

Μετά την ενημέρωση από το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας, ο κ. Γεωργιάδης ζήτησε άμεσα να ενημερωθεί για το τι είχε συμβεί. Διαπιστώθηκε ότι ο κατασκευαστής της ηλεκτρονικής πλατφόρμας, ο οποίος είναι ανάδοχος του ΕΟΠΥΥ, είχε δημιουργήσει την επιλογή αυτή ακολουθώντας τις οδηγίες ενός προτύπου ISO. Ο υπουργός έδωσε εντολή για άμεση αλλαγή της συγκεκριμένης πρόβλεψης.

Οι λόγοι της διόρθωσης και η τεχνική εξήγηση

Ο Άδωνις Γεωργιάδης ξεκαθάρισε ότι η εντολή για την αλλαγή της επιλογής δεν δόθηκε με σκοπό να καταπατηθούν δικαιώματα. Αντιθέτως, ο βασικός λόγος ήταν ότι «στη χρήση φαρμάκων ο αυτοπροσδιορισμός θα μπορούσε δυνητικά να είναι επικίνδυνος για λόγους υγείας». Τόνισε ότι το ζήτημα δεν είχε καμία ιδεολογική διάσταση για τον ίδιο ή για την κυβέρνηση.

Σύμφωνα με τον υπουργό, η πλατφόρμα έχει ήδη αλλάξει και η διόρθωση έχει πραγματοποιηθεί. Ο κ. Γεωργιάδης ευχαρίστησε την εφημερίδα «Εστία» για την ενημέρωση που οδήγησε στην άμεση διόρθωση του ζητήματος, αναγνωρίζοντας ότι η εφημερίδα έκανε τη δουλειά της, ασκώντας αντιπολίτευση.

Πολιτικές αντιδράσεις και αιχμές

Ο υπουργός Υγείας άσκησε έντονη κριτική σε όσους, όπως είπε, προκάλεσαν θόρυβο γύρω από το θέμα, δηλώνοντας ότι επιδιώκουν «με κάθε τρόπο να ρίξουν την κυβέρνηση» του Κυριάκου Μητσοτάκη. Προέβλεψε μάλιστα ότι «ο δείκτης της ελαφρότητας» αυτών των ανθρώπων «θα σπάσει κάθε ρεκόρ» μέχρι τις εκλογές.

Στο πλαίσιο των πολιτικών αντιδράσεων, ο κ. Γεωργιάδης αναφέρθηκε στην «Πράξις δεύτερη», όπου ο Αντώνης Σαμαράς εξέδωσε μία «σκληρή ανακοίνωση». Ο υπουργός υποστήριξε ότι ο κ. Σαμαράς, «στον οίστρο της δημιουργίας του κόμματος του, με το οποίο θέλει να ρίξει τον Μητσοτάκη», έκανε λόγο για «μοχθηρό σχέδιο κατά της οικογένειας». Ο κ. Γεωργιάδης απάντησε στον πρώην πρωθυπουργό, λέγοντας: «όχι αγαπημένε μου Πρόεδρε ένα λάθος έγινε διορθώθηκε ψυχραιμία».

Τέλος, ο υπουργός Υγείας σημείωσε την «Πράξις τρίτη», αναφέροντας ότι «έως ότου προλάβω να κάνω την διόρθωση, να εκδοθεί το σχετικό Δελτίου Τύπου του ΕΟΠΥΥ και να ξεκαθαρίσω το θέμα, πρόλαβε ο Κυριάκος». Ωστόσο, η ανάρτηση του κ. Γεωργιάδη δεν παρείχε περαιτέρω λεπτομέρειες για το τι ακολούθησε από την πλευρά του «Κυριάκου».

Με πληροφορίες από: Reader