Ανακοινώθηκαν οι προσλήψεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών για το διδακτικό έτος 2026-2027

Το υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού προχώρησε στην ανακοίνωση των προσλήψεων αναπληρωτών εκπαιδευτικών για το επικείμενο διδακτικό έτος 2026-2027. Οι ανακοινώσεις αυτές περιλαμβάνουν αναλυτικούς πίνακες με τα ονόματα των προσλαμβανόμενων, καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα ειδικοτήτων και βαθμίδων της εκπαίδευσης. Όλοι οι προσλαμβανόμενοι καλούνται να παρουσιαστούν στις οικείες διευθύνσεις για ανάληψη υπηρεσίας εντός συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος που έχει οριστεί από το υπουργείο.

Προσλήψεις στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και στα Ωνάσεια Σχολεία

Στο πλαίσιο των πρόσφατων ανακοινώσεων του υπουργείου Παιδείας, δημοσιεύτηκαν οι πίνακες που αφορούν τις προσλήψεις 142 εκπαιδευτικών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Οι συγκεκριμένοι εκπαιδευτικοί θα αναλάβουν καθήκοντα ως προσωρινοί αναπληρωτές, εργαζόμενοι με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου.

Οι προσλήψεις αυτές αφορούν αποκλειστικά τα Δημόσια Ωνάσεια Σχολεία και εντάσσονται στον προγραμματισμό για το διδακτικό έτος 2026-2027. Οι προσλαμβανόμενοι εκπαιδευτικοί έχουν την υποχρέωση να παρουσιαστούν στις οικείες Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, προκειμένου να αναλάβουν υπηρεσία. Η προθεσμία για την ανάληψη υπηρεσίας έχει οριστεί από τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου έως και την Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου του 2026.

Προσλήψεις μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού

Παράλληλα με τις προσλήψεις εκπαιδευτικών, το υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού ανακοίνωσε την πρόσληψη ενός σημαντικού αριθμού 6.786 μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ). Αυτά τα μέλη θα εργαστούν ως προσωρινοί αναπληρωτές, με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου και πλήρες ωράριο.

Οι συγκεκριμένες προσλήψεις αφορούν επίσης το διδακτικό έτος 2026-2027, ενισχύοντας τις δομές της εκπαίδευσης. Όπως και στην περίπτωση των εκπαιδευτικών, τα προσλαμβανόμενα μέλη ΕΕΠ-ΕΒΠ οφείλουν να παρουσιαστούν στις αρμόδιες υπηρεσίες και να αναλάβουν υπηρεσία. Η προθεσμία για την ανάληψη υπηρεσίας είναι κοινή, δηλαδή από τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου έως και την Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου του 2026.

Πρόσληψη για εξειδικευμένη εκπαιδευτική υποστήριξη σε εκκλησιαστικό σχολείο

Στις ανακοινώσεις του υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού περιλαμβάνεται και μία ειδική περίπτωση πρόσληψης. Πιο συγκεκριμένα, δίνεται η δυνατότητα πρόσληψης ενός αναπληρωτή εκπαιδευτικού για την παροχή εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης σε Εκκλησιαστικό Σχολείο.

Η πρόσληψη αυτή εντάσσεται στον γενικότερο σχεδιασμό για το διδακτικό έτος 2026-2027. Ο προσλαμβανόμενος αναπληρωτής οφείλει να παρουσιαστεί και να αναλάβει υπηρεσία εντός του καθορισμένου χρονικού πλαισίου. Αυτό το διάστημα είναι από τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου έως και την Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου του 2026.

Προσλήψεις στην ειδική και γενική εκπαίδευση

Τέλος, το υπουργείο ανακοίνωσε τον μεγαλύτερο αριθμό προσλήψεων, ο οποίος αφορά 23.020 εκπαιδευτικούς τόσο στην Πρωτοβάθμια όσο και στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Οι προσλήψεις αυτές κατανέμονται σε δύο βασικούς τομείς: την Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση, καθώς και τη Γενική Εκπαίδευση.

Οι εν λόγω εκπαιδευτικοί προσλαμβάνονται ως προσωρινοί αναπληρωτές, με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, για το διδακτικό έτος 2026-2027. Όπως και για όλες τις προηγούμενες κατηγορίες, οι προσλαμβανόμενοι οφείλουν να παρουσιαστούν και να αναλάβουν υπηρεσία από τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου έως και την Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου του 2026.

Πληροφορίες και διευκρινίσεις για την ανάληψη υπηρεσίας

Για την ομαλή διεξαγωγή της διαδικασίας τοποθέτησης και ανάληψης υπηρεσίας, το υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού έχει φροντίσει να αναρτήσει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες και διευκρινίσεις. Αυτές οι οδηγίες απευθύνονται σε όλους τους προσλαμβανόμενους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς και τα μέλη ΕΕΠ-ΕΒΠ.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συμβουλευτούν τις σχετικές οδηγίες, καθώς και να ενημερωθούν για τη διαδικασία τοποθέτησης σε σχολικές μονάδες και την ανάληψη υπηρεσίας, στην επίσημη ιστοσελίδα του υπουργείου. Η διεύθυνση στην οποία είναι διαθέσιμες οι πληροφορίες είναι η εξής: https://www.minedu.gov.gr/anaplirotes.

Με πληροφορίες από: Reader