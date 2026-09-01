Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης τοποθετήθηκε σχετικά με τις αναφορές του πρώην πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά, οι οποίες προέκυψαν με αφορμή το ζήτημα της εφαρμογής του ΕΟΠΥΥ. Μιλώντας σε τηλεοπτική εκπομπή, ο κ. Μαρινάκης υπογράμμισε ότι από την πλευρά της κυβέρνησης δεν υφίσταται κανένα μέτωπο απέναντι στον κ. Σαμαρά. Παράλληλα, εξέφρασε τη θλίψη του για όσα ειπώθηκαν και ξεκαθάρισε τη θέση της κυβέρνησης αναφορικά με το ζήτημα των φύλων, τονίζοντας ότι αυτά είναι δύο.

Η απάντηση στον πρώην πρωθυπουργό

Ο Παύλος Μαρινάκης, ο οποίος μίλησε μετά τον υπουργό Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη, δήλωσε πως θλίβεται για τις τοποθετήσεις του Αντώνη Σαμαρά. Διευκρίνισε ότι η έκφραση της θλίψης του δεν έχει σκοπό την επίθεση ή τον ειρωνικό σχολιασμό.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος υπενθύμισε τη δική του διαδρομή και παρουσία στη Νέα Δημοκρατία, αναφέροντας ότι υπήρξε ενεργό μέλος της Νεολαίας του κόμματος κατά την περίοδο της προεδρίας του Αντώνη Σαμαρά. Αυτή η αναφορά του στόχευε στο να τονίσει τη μακρά του σχέση με το κόμμα και την περίοδο που ο κ. Σαμαράς βρισκόταν στην ηγεσία.

Το ζήτημα της εφαρμογής του ΕΟΠΥΥ

Στο επίκεντρο των δηλώσεων του κ. Μαρινάκη βρέθηκε το ζήτημα της εφαρμογής του ΕΟΠΥΥ, το οποίο αποτέλεσε την αφορμή για τις αναφορές του Αντώνη Σαμαρά. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος έκανε λόγο για «μία ανάρτηση στη συνέχεια εντός δημοσιεύματος που λέει ότι μία εφαρμογή του ΕΟΠΥΥ ανοίγει την πόρτα για το τρίτο, τέταρτο και πέμπτο φύλο».

Σε αυτό το σημείο, ο Παύλος Μαρινάκης ήταν κατηγορηματικός. Ανέφερε χαρακτηριστικά πως «τα φύλα είναι δύο, δεν πρόκειται ποτέ, ειδικά με αυτή την κυβέρνηση, να αλλάξει». Με αυτό τον τρόπο, η κυβέρνηση ξεκαθάρισε τη θέση της επί του συγκεκριμένου θέματος, απαντώντας στις ανησυχίες που εκφράστηκαν.

Διευκρινίσεις για την «woke ατζέντα»

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος προχώρησε σε περαιτέρω διευκρινίσεις σχετικά με την προέλευση του προβλήματος στην εφαρμογή του ΕΟΠΥΥ. Εξήγησε ότι επρόκειτο για «μία αστοχία μίας εταιρείας, η οποία εφάρμοσε έναν κανόνα ISO και αποκαταστάθηκε με εντολή του υπουργού Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη».

Ο κ. Μαρινάκης τόνισε επίσης ότι η εν λόγω εταιρεία «δεν έχει καμία σχέση με woke ατζέντα, ούτε ο σκοπός» της. Πρόσθεσε ότι «όλα όσα περιγράφονται στην ανάρτηση και στο δημοσίευμα δεν είναι τίποτα παραπάνω από έναν φερετζές πολιτικός, γιατί δεν υπάρχει πραγματική πολιτική απάντηση σε αυτό που κάποιοι ονομάζουν δεξιά ατζέντα».

Η στάση της κυβέρνησης απέναντι στον Αντώνη Σαμαρά

Επανερχόμενος στη σχέση της κυβέρνησης με τον πρώην πρωθυπουργό, ο Παύλος Μαρινάκης υπογράμμισε εκ νέου ότι «από τη δική μας πλευρά δεν υπάρχει μέτωπο κατά του Αντώνη Σαμαρά». Δήλωσε ότι ο Αντώνης Σαμαράς υπήρξε πλειοψηφική επιλογή για την προεδρία της Νέας Δημοκρατίας, καθώς και πρόεδρος του κόμματος και πρωθυπουργός της χώρας.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ανέφερε ότι η κυβέρνηση δεν αναιρεί όσα πιστεύει για την πρωθυπουργία του κ. Σαμαρά κατά τη διάρκεια δύσκολων ετών. Ωστόσο, σημείωσε ότι «δυστυχώς, όμως, πολλά που λένε συνεργάτες του ή ο ίδιος, πολλές φορές αναιρούν τη δική του προσφορά».

Με πληροφορίες από: Topontiki