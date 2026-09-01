Ο πρωθυπουργός σε εκδήλωση της περιφέρειας Αττικής για την υπογραφή σύμβασης του πάρκου «Αέναον»

Ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, πρόκειται να παρευρεθεί σε μια σημαντική εκδήλωση που διοργανώνει η Περιφέρεια Αττικής. Η εκδήλωση αυτή έχει προγραμματιστεί για το πρωί της Τετάρτης. Κεντρικό σημείο της ατζέντας είναι η υπογραφή της σύμβασης που αφορά την κατασκευή του Μητροπολιτικού Πάρκου «Αέναον». Το συγκεκριμένο έργο έχει χωροθετηθεί στον Φαληρικό Όρμο, μια περιοχή στρατηγικής σημασίας για την πρωτεύουσα.

Η παρουσία του πρωθυπουργού στην εκδήλωση

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα δώσει το παρών στην εκδήλωση της Περιφέρειας Αττικής, επιβεβαιώνοντας έτσι την υποστήριξη της κυβέρνησης σε έργα υποδομής και ανάπτυξης. Η παρουσία του πρωθυπουργού είναι προγραμματισμένη για το πρωί της Τετάρτης, σηματοδοτώντας την έναρξη μιας νέας φάσης για το συγκεκριμένο έργο. Ειδικότερα, η συμμετοχή του κ. Μητσοτάκη στην εκδήλωση έχει οριστεί για τις 10:30, σύμφωνα με το επίσημο πρόγραμμα.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, ο πρωθυπουργός θα έχει την ευκαιρία να απευθύνει ομιλία προς τους παρευρισκόμενους. Η ομιλία του θα ενταχθεί στο πλαίσιο της τελετής υπογραφής της σύμβασης. Αυτή η ομιλία αναμένεται να αναδείξει τη σημασία του έργου και τους στόχους που τίθενται για την υλοποίησή του, όπως αυτοί προκύπτουν από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης.

Η υπογραφή της σύμβασης για το πάρκο «Αέναον»

Το κύριο γεγονός της εκδήλωσης είναι η υπογραφή της σύμβασης για την κατασκευή του Μητροπολιτικού Πάρκου. Το πάρκο αυτό φέρει την ονομασία «Αέναον», ένα όνομα που παραπέμπει στη διαρκή και αδιάκοπη προσφορά. Η υπογραφή της σύμβασης αποτελεί ένα καθοριστικό βήμα για την υλοποίηση αυτού του φιλόδοξου έργου, το οποίο αναμένεται να προσδώσει νέα πνοή στην περιοχή.

Η σύμβαση που θα υπογραφεί αφορά άμεσα την κατασκευή του πάρκου. Μέσω αυτής της υπογραφής, δρομολογούνται επίσημα οι διαδικασίες και οι εργασίες που απαιτούνται για τη δημιουργία του. Το Μητροπολιτικό Πάρκο «Αέναον» αποτελεί ένα έργο που έχει σχεδιαστεί για να αναβαθμίσει περιβαλλοντικά και αισθητικά την ευρύτερη περιοχή, προσφέροντας παράλληλα έναν χώρο αναψυχής και πρασίνου στους πολίτες.

Η σημασία του Φαληρικού Όρμου

Η επιλογή του Φαληρικού Όρμου ως τοποθεσίας για την κατασκευή του Μητροπολιτικού Πάρκου «Αέναον» δεν είναι τυχαία. Ο Φαληρικός Όρμος αποτελεί μια περιοχή με ιδιαίτερη ιστορική και γεωγραφική σημασία για το λεκανοπέδιο της Αττικής. Η ανάπτυξη ενός τόσο μεγάλου έργου σε αυτό το σημείο αναμένεται να έχει πολλαπλά οφέλη για την τοπική κοινωνία και το περιβάλλον.

Η υπογραφή της σύμβασης θα θέσει σε κίνηση τις διαδικασίες για την ανάπλαση και την αναβάθμιση του Φαληρικού Όρμου. Η κατασκευή του πάρκου «Αέναον» σε αυτή την περιοχή θα συμβάλει στην αλλαγή της εικόνας της, μετατρέποντάς την σε έναν σύγχρονο και λειτουργικό χώρο. Το έργο αυτό αναμένεται να αποτελέσει ένα νέο τοπόσημο για τον Φαληρικό Όρμο, προσελκύοντας επισκέπτες και βελτιώνοντας την ποιότητα ζωής των κατοίκων.

Ο ρόλος της Περιφέρειας Αττικής

Η Περιφέρεια Αττικής έχει αναλάβει την πρωτοβουλία και τη διοργάνωση της εκδήλωσης για την υπογραφή της σύμβασης. Αυτό υπογραμμίζει τον κεντρικό της ρόλο στην υλοποίηση του Μητροπολιτικού Πάρκου «Αέναον». Η Περιφέρεια, ως αρμόδιος φορέας, προχωρά στα απαραίτητα βήματα για την έναρξη των εργασιών, με την υπογραφή της συγκεκριμένης σύμβασης.

Η εκδήλωση αυτή αποτελεί ένα σημαντικό ορόσημο για την Περιφέρεια Αττικής και τους σχεδιασμούς της για την ανάπτυξη της περιοχής. Η παρουσία του πρωθυπουργού στην εκδήλωση της Περιφέρειας Αττικής ενισχύει το κύρος του εγχειρήματος. Η υπογραφή της σύμβασης για το Μητροπολιτικό Πάρκο «Αέναον» στον Φαληρικό Όρμο είναι ένα απτό αποτέλεσμα των προσπαθειών της Περιφέρειας.

Με πληροφορίες από: Topontiki