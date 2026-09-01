Πολιτική αντιπαράθεση για τον ΕΟΠΥΥ: Γεωργιάδης εναντίον Σαμαρά και Βελόπουλου για το «ακαθόριστο φύλο»

Νέα πολιτική αντιπαράθεση προέκυψε με επίκεντρο τις επιλογές προσδιορισμού φύλου που εμφανίζονταν στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΕΟΠΥΥ. Το θέμα αφορούσε συγκεκριμένα την αποστολή Φαρμάκων Υψηλού Κόστους στους ασθενείς και προκάλεσε την έντονη αντίδραση του πρώην πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά, καθώς και του προέδρου της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκου Βελόπουλου. Ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, απάντησε στους δύο πολιτικούς με ιδιαίτερα αιχμηρό τόνο.

Η αφορμή της αντιπαράθεσης στον ΕΟΠΥΥ

Η πολιτική σύγκρουση ξεκίνησε όταν αποκαλύφθηκε ότι η ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΕΟΠΥΥ, η οποία χρησιμοποιείται για την αποστολή Φαρμάκων Υψηλού Κόστους στους ασθενείς, περιλάμβανε, πέρα από τις δύο καθιερωμένες επιλογές φύλου, και μια τρίτη επιλογή, αυτή του «ακαθόριστου» φύλου. Η ύπαρξη αυτής της επιλογής έγινε γνωστή έπειτα από δημοσιεύματα στον Τύπο, με την εφημερίδα «Εστία» να αναδεικνύει το θέμα.

Η δημοσιοποίηση του ζητήματος οδήγησε σε άμεσες αντιδράσεις από πολιτικά πρόσωπα, πυροδοτώντας μια ευρύτερη συζήτηση και μια σειρά από δηλώσεις που ενέτειναν την πολιτική αντιπαράθεση.

Η απάντηση του υπουργού Υγείας

Ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, υποστήριξε ότι η συγκεκριμένη επιλογή δεν αποτελούσε κυβερνητική απόφαση ούτε συνδεόταν με κάποια ιδεολογική επιλογή της κυβέρνησης. Όπως ανέφερε, ενημερώθηκε για την ύπαρξή της έπειτα από δημοσιεύματα και ζήτησε να διερευνηθεί άμεσα πώς είχε ενσωματωθεί στην πλατφόρμα. Ο ίδιος δήλωσε ότι δεν είχε αντιληφθεί την ύπαρξη αυτής της επιλογής, καθώς δεν βλέπει σε όλες τις λεπτομέρειες τις εκατοντάδες πλατφόρμες.

Από τον έλεγχο που πραγματοποιήθηκε, σύμφωνα με τον υπουργό, προέκυψε ότι η επιλογή είχε ενσωματωθεί από την ανάδοχο εταιρεία που είχε αναλάβει την κατασκευή της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΕΟΠΥΥ. Η ενσωμάτωση αυτή έγινε ακολουθώντας τις προβλέψεις σχετικού προτύπου ISO. Ο κ. Γεωργιάδης έδωσε αμέσως εντολή να τροποποιηθεί η σχετική φόρμα, και η αλλαγή πραγματοποιήθηκε μέσα σε λίγες ώρες.

Ο υπουργός Υγείας επέμεινε ότι δεν υπήρχε κανένα ιδεολογικό ζήτημα πίσω από την επίμαχη επιλογή. Παράλληλα, υποστήριξε ότι στην περίπτωση των Φαρμάκων Υψηλού Κόστους, ο αυτοπροσδιορισμός του φύλου θα μπορούσε δυνητικά να δημιουργήσει ζητήματα για λόγους υγείας. Ευχαρίστησε επίσης την εφημερίδα που ανέδειξε το θέμα, καθώς η δημοσιοποίηση της υπόθεσης οδήγησε στη διόρθωση της πλατφόρμας.

Η σφοδρή επίθεση του Αντώνη Σαμαρά

Ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση με αφορμή το ζήτημα. Υποστήριξε ότι η εμφάνιση των συγκεκριμένων επιλογών στην πλατφόρμα του ΕΟΠΥΥ αποτελεί συνειδητή κυβερνητική επιλογή και μέρος της λεγόμενης «woke ατζέντας». Ο κ. Σαμαράς, μεταξύ άλλων, υποστήριξε ότι έχει μεταλλαχθεί η ιδεολογία της Νέας Δημοκρατίας.

Η παρέμβαση του πρώην πρωθυπουργού ήταν έντονη και συνέβαλε στην κλιμάκωση της πολιτικής αντιπαράθεσης, θέτοντας ζητήματα ιδεολογικής κατεύθυνσης της κυβέρνησης.

Η αιχμηρή απάντηση του Άδωνι Γεωργιάδη στον πρώην πρωθυπουργό

Ο Άδωνις Γεωργιάδης απάντησε στον κ. Σαμαρά με ιδιαίτερα αιχμηρό τρόπο, συνδέοντας την αντίδρασή του με τις πολιτικές εξελίξεις γύρω από τη δημιουργία νέου κόμματος. Χαρακτηριστικά ανέφερε: «Πράξις δεύτερη: στις λίγες ώρες που χρειάστηκε ο ανάδοχος για να αλλάξει την πλατφόρμα ο Αντώνης Σαμαράς προφανώς στον οίστρο της δημιουργίας του κόμματος του, με το οποίο θέλει να ρίξει τον Μητσοτάκη, έβγαλε μία σκληρή ανακοίνωση ότι «να αποκαλύφθηκε το μοχθηρό μας σχέδιο κατά της οικογένειας…» όχι αγαπημένε μου Πρόεδρε ένα λάθος έγινε διορθώθηκε ψυχραιμία».

Ο υπουργός Υγείας κάλεσε σε ψυχραιμία, τονίζοντας ότι επρόκειτο για ένα λάθος που διορθώθηκε άμεσα, απορρίπτοντας τις κατηγορίες περί «μοχθηρού σχεδίου».

Η παρέμβαση του Κυριάκου Βελόπουλου και ο σχολιασμός του υπουργού

Στην ίδια ανάρτηση, ο Άδωνις Γεωργιάδης σχολίασε και την παρέμβαση του προέδρου της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκου Βελόπουλου, ο οποίος τοποθετήθηκε επίσης δημόσια για την υπόθεση των επιλογών φύλου στην πλατφόρμα του ΕΟΠΥΥ. Ο κ. Βελόπουλος είχε εκδώσει ανακοίνωση.

Ο υπουργός Υγείας ανέφερε σχετικά με την αντίδραση του κ. Βελόπουλου: «πρόλαβε ο Κυριάκος Βελόπουλος να βγάλει και αυτός ανακοίνωση, αλλά η δική του ανακοίνωση είναι….κατά του Σαμαρά…τον οποίο κατηγορεί για πολιτική υποκρισία κλπ (είπαμε να πέσει ο Μητσοτάκης, αλλά μήν μας πάρει και τις ψήφους ο Σαμαράς…)». Ο Άδωνις Γεωργιάδης συμπλήρωσε πως «Μέχρι τις Εκλογές ο δείκτης της ελαφρότητας των ανθρώπων, οι οποίοι θέλουν με κάθε τρόπο να ρίξουν την Κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη θα σπάσει κάθε ρεκόρ.»

Με πληροφορίες από: Ieidiseis, Topontiki