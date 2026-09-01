Ο Νίκος Ανδρουλάκης παρουσιάζει στη ΔΕΘ μηχανισμό για τα υπερκέρδη των ολιγοπωλίων

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, προανήγγειλε σήμερα τις λεπτομέρειες ενός μόνιμου μηχανισμού φορολόγησης των υπερκερδών των ολιγοπωλίων, τις οποίες πρόκειται να περιγράψει αναλυτικά από το βήμα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης (ΔΕΘ). Ο κ. Ανδρουλάκης άσκησε επίσης κριτική στην κυβερνητική πολιτική για την αντιμετώπιση της ακρίβειας στα τρόφιμα και αναφέρθηκε στις προτάσεις του κόμματός του για τους δανειολήπτες.

Ο μόνιμος μηχανισμός φορολόγησης υπερκερδών

Ο Νίκος Ανδρουλάκης εξήγησε ότι ο μηχανισμός αυτός θα έχει μόνιμο χαρακτήρα και θα ενεργοποιείται σε συνεργασία με τις ανεξάρτητες αρχές. Η ενεργοποίησή του θα γίνεται κάθε φορά που θα παρατηρείται μια αδικαιολόγητη διεύρυνση του περιθωρίου κέρδους σε τομείς ολιγοπωλίων, όπως ανέφερε, επικαλούμενος το ΑΠΕ - ΜΠΕ. Το ΠΑΣΟΚ προτείνει τη νομοθέτηση αυτού του μηχανισμού, με τις σχετικές λεπτομέρειες να παρουσιάζονται στη ΔΕΘ.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ υπογράμμισε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ήδη επιτρέψει τη φορολόγηση των υπερκερδών των εταιρειών ενέργειας. Το ΠΑΣΟΚ προτείνει να εφαρμοστεί ένα αντίστοιχο μέτρο και στον τομέα των τροφίμων, με στόχο την αντιμετώπιση των στρεβλώσεων της αγοράς και την προστασία των καταναλωτών από την ακρίβεια.

Κριτική για την ακρίβεια και την κυβερνητική πολιτική

Ο Νίκος Ανδρουλάκης υποστήριξε ότι η κυβερνητική πολιτική για την αντιμετώπιση της ακρίβειας στα τρόφιμα έχει αποτύχει. Αντέκρουσε το επιχείρημα της Νέας Δημοκρατίας, σύμφωνα με το οποίο η ακρίβεια αποτελεί πανευρωπαϊκό φαινόμενο. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ τόνισε ότι συγκεκριμένες υπηρεσίες και βασικά προϊόντα στην Ελλάδα βρίσκονται 23% πάνω από τον μέσο όρο της Ευρωζώνης, αναδεικνύοντας έτσι μια σημαντική διαφορά σε σχέση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες.

Η κριτική του εστιάζεται στην ανάγκη για πιο αποτελεσματικά μέτρα που θα αντιμετωπίζουν τις δομικές αιτίες της ακρίβειας στην ελληνική αγορά, πέρα από τις γενικότερες ευρωπαϊκές τάσεις. Η πρόταση για φορολόγηση των υπερκερδών στα τρόφιμα εντάσσεται σε αυτή τη λογική, ως ένα εργαλείο για την ανακούφιση των νοικοκυριών.

Δικαίωμα προαίρεσης για τους δανειολήπτες

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στις 11 δεσμεύσεις του κόμματος για τους δανειολήπτες, με κεντρικό σημείο το δικαίωμα προαίρεσης. Θύμισε ότι το 2018, το ίδιο δικαίωμα είχε προταθεί και από τη Νέα Δημοκρατία, δια του Κοινοβουλευτικού της Εκπροσώπου, γεγονός που σήμερα, όπως είπε, αντιτίθεται η κυβερνητική παράταξη.

Ο κ. Ανδρουλάκης υπογράμμισε τη στάση της Νέας Δημοκρατίας τότε, όταν ως αντιπολίτευση, υποστήριζε την ανάγκη ύπαρξης του δικαιώματος προαίρεσης. Σύμφωνα με τον ίδιο, η ΝΔ αναγνώριζε τον κίνδυνο που αντιμετώπιζε ένα μεγάλο κομμάτι της ελληνικής κοινωνίας, το οποίο βρισκόταν σε ομηρία και εκβιασμούς από τα funds και τους servicers.

Ποιοι αφορά το δικαίωμα προαίρεσης

Διευκρίνισε ότι το δικαίωμα προαίρεσης δεν θα είναι οριζόντιο. Δεν αφορά τους στρατηγικούς κακοπληρωτές, αλλά ανθρώπους που έχουν ήδη πληρώσει ένα κομμάτι του δανείου τους και διαθέτουν εγγυήσεις. Αυτοί οι δανειολήπτες, αντί να παραμένουν σε κατάσταση εκβιασμού, θα μπορούν να καταθέσουν μια πρόταση. Η πρόταση αυτή, όπως τόνισε ο Νίκος Ανδρουλάκης, θα είναι προφανέστατα παραπάνω από την τιμή στην οποία το fund έχει αποκτήσει το δάνειο, καθώς τα funds έχουν αγοράσει χιλιάδες δάνεια. Στόχος είναι ο απεγκλωβισμός αυτών των δανειοληπτών από την παρούσα κατάσταση.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ αναφέρθηκε τέλος και στην αναξιοπιστία τόσο του Κυριάκου Μητσοτάκη όσο και του Αλέξη Τσίπρα στο ζήτημα του ιδιωτικού χρέους, επισημαίνοντας την έλλειψη συνέπειας στις θέσεις τους επί του θέματος.

Με πληροφορίες από: Reader