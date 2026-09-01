Ο Αντώνης Σαμαράς επέκρινε τον ΕΟΠΥΥ για τις επιλογές φύλου και την κυβερνητική ατζέντα

Με ιδιαίτερα οξεία ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς άσκησε κριτική στον τρόπο με τον οποίο ο Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ) διαχειρίζεται το ζήτημα της ταυτότητας φύλου των ασφαλισμένων του. Ο κ. Σαμαράς στηλίτευσε τις επιλογές που εμφανίζονται στην πλατφόρμα του Οργανισμού, συνδέοντάς τες με μια ευρύτερη «woke ατζέντα» και χαρακτηρίζοντάς τες ως «συνειδητή κυβερνητική επιλογή».

Οι επιλογές στην πλατφόρμα του ΕΟΠΥΥ

Στην ανάρτησή του, ο Αντώνης Σαμαράς αναφέρθηκε συγκεκριμένα στις επιλογές που καλούνται να δηλώσουν οι ασφαλισμένοι στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΕΟΠΥΥ. Όπως περιέγραψε, οι διαθέσιμες επιλογές για τη δήλωση φύλου περιλαμβάνουν τους όρους «Άρρεν», «Θήλυ», «Άλλο» και «Ακαθόριστο». Αυτή η δήλωση είναι απαραίτητη για τους ασφαλισμένους προκειμένου να προμηθευτούν φάρμακα υψηλού κόστους, θέτοντας ένα ζήτημα σχετικά με την υποχρεωτικότητα και τη φύση των συγκεκριμένων επιλογών.

Ο πρώην πρωθυπουργός εξέφρασε την έντονη δυσαρέσκειά του για την παρουσία αυτών των κατηγοριών, υπογραμμίζοντας ότι η ύπαρξη επιλογών όπως «Άλλο» ή «Ακαθόριστο» στο πλαίσιο της δημόσιας διοίκησης και ειδικότερα σε έναν οργανισμό υγείας, αποτελεί σημείο προβληματισμού. Η κριτική του επικεντρώθηκε στην αναγκαιότητα των πολιτών να επιλέξουν μία από τις παραπάνω κατηγορίες για μια τόσο βασική διαδικασία όπως η πρόσβαση σε φαρμακευτική αγωγή.

Η «woke ατζέντα» και η κυβερνητική επιλογή

Ο Αντώνης Σαμαράς συνέδεσε άμεσα τις επιλογές φύλου στην πλατφόρμα του ΕΟΠΥΥ με αυτό που ονόμασε «woke ατζέντα». Σύμφωνα με τον ίδιο, πρόκειται για την ίδια ατζέντα που έχει ήδη ενσωματωθεί στην κρατική διοίκηση και, όπως ανέφερε, πλέον γράφεται και στα σχολικά βιβλία. Ο κ. Σαμαράς τόνισε ότι αυτή η εξέλιξη δεν είναι τυχαία, αλλά αποτελεί «συνειδητή κυβερνητική επιλογή».

Η δήλωση αυτή υπογραμμίζει την πεποίθησή του ότι η κυβέρνηση υιοθετεί και προωθεί συγκεκριμένες ιδεολογικές κατευθύνσεις, οι οποίες εκφράζονται μέσα από την πρακτική των κρατικών φορέων. Ο πρώην πρωθυπουργός εξέφρασε την αντίθεσή του σε αυτή την προσέγγιση, θεωρώντας ότι επηρεάζει βασικούς τομείς της δημόσιας ζωής και της εκπαίδευσης.

Δημογραφικό ζήτημα και στήριξη της οικογένειας

Πέρα από την κριτική για τις επιλογές φύλου στα φάρμακα, ο Αντώνης Σαμαράς επέκτεινε την τοποθέτησή του σε ευρύτερα κοινωνικά ζητήματα. Σημείωσε ότι «πέραν της γελοιότητας ως προς τα φάρμακα, οφείλουμε να συνειδητοποιήσουμε όλοι ότι η Ελλάδα σβήνει δημογραφικά και ότι η οικογένεια χρειάζεται στήριξη, όχι επαναπροσδιορισμό».

Με αυτή τη δήλωση, ο κ. Σαμαράς έθεσε το ζήτημα της δημογραφικής κρίσης της χώρας, υποστηρίζοντας την ανάγκη για ενίσχυση της παραδοσιακής οικογένειας. Η θέση του είναι ότι η πολιτεία πρέπει να επικεντρωθεί στην υποστήριξη της οικογένειας ως θεμελιώδους θεσμού, αντί να προχωρά σε ενέργειες που, κατά την άποψή του, οδηγούν σε «επαναπροσδιορισμό» της.

Κριτική για τη «μετάλλαξη» της κυβερνητικής ιδεολογίας

Ο πρώην πρωθυπουργός προχώρησε σε μια ευθεία κριτική για την ιδεολογική κατεύθυνση του κυβερνώντος κόμματος. Χαρακτηριστικά ανέφερε ότι «το μόνο “Ακαθόριστο” εδώ είναι το μέγεθος της μετάλλαξης της ιδεολογίας του κυβερνώντος κόμματος». Αυτή η φράση υποδηλώνει την ανησυχία του για μια αλλαγή στις βασικές αρχές και αξίες που, κατά την εκτίμησή του, χαρακτήριζαν παλαιότερα τη Νέα Δημοκρατία.

Καταλήγοντας την ανάρτησή του, ο Αντώνης Σαμαράς δήλωσε απερίφραστα: «Ένα είναι σίγουρο: αυτή η πολιτική δεν έχει σχέση όχι μόνο με τη Νέα Δημοκρατία, αλλά και με τη συντριπτική πλειονότητα του ελληνικού λαού. Με τις αρχές, τις αξίες και την αξιοπρέπειά του». Με αυτή τη δήλωση, ο κ. Σαμαράς εξέφρασε την πεποίθησή του ότι οι εν λόγω πολιτικές δεν εκφράζουν ούτε την ταυτότητα του κόμματός του ούτε τις ευρύτερες πεποιθήσεις της ελληνικής κοινωνίας.

Με πληροφορίες από: Topontiki