Η στρατηγική της Νέας Δημοκρατίας για τη ΔΕΘ και η εσωκομματική διαμάχη

Αλλεπάλληλες συσκέψεις λαμβάνουν χώρα στο Μέγαρο Μαξίμου, υπό την προεδρία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη. Στις συναντήσεις αυτές συμμετέχουν το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης, καθώς και υπουργοί από άλλους τομείς της κυβερνητικής πολιτικής. Ο κύριος στόχος των συσκέψεων είναι η οριστικοποίηση των μέτρων, των μεταρρυθμίσεων και των πολιτικών μηνυμάτων που θα ανακοινωθούν από το βήμα της 90ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης.

Στόχος η ΔΕΘ ως βατήρας για το 30%+

Κορυφαίο κυβερνητικό στέλεχος ανέφερε χαρακτηριστικά ότι η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης αναμένεται να λειτουργήσει ως βατήρας για τη Νέα Δημοκρατία. Ο στόχος είναι το κυβερνών κόμμα να πατήσει στέρεα σε ποσοστά άνω του 30% στις δημοσκοπήσεις που θα ακολουθήσουν την ομιλία του πρωθυπουργού.

Η ενίσχυση της συσπείρωσης θεωρείται κρίσιμη, ιδίως ενόψει της εμφάνισης ενός κόμματος που φέρεται να ετοιμάζει ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς. Το γαλάζιο επιτελείο εκτιμά ότι αυτό το ενδεχόμενο πρέπει να προσμετράται, ανεξαρτήτως του χρόνου ανακοίνωσης της νέας πολιτικής κίνησης.

Το εκλογικό στοίχημα και οι δημοσκοπήσεις

Σύμφωνα με εκτιμήσεις του γαλάζιου επιτελείου, το χαμηλότερο ποσοστό που θα μπορούσε να λάβει η Νέα Δημοκρατία είναι το 28,3%, ποσοστό που κατέγραψε στις ευρωεκλογές του 2024. Εκείνη η εκλογική αναμέτρηση είχε χαρακτηριστεί ως ένα ηχηρό μήνυμα δυσαρέσκειας, το οποίο προσγείωσε απότομα το κόμμα μετά το θριαμβευτικό 41% που είχε κερδίσει σε δύο προηγούμενες εκλογικές αναμετρήσεις, το 2019 και το 2023.

Εάν δεν υπάρξει κίνηση της βελόνας των δημοσκοπήσεων, με θετική ανταπόκριση των πολιτών που να αποτυπώνεται σε αύξηση τουλάχιστον 2-3 μονάδων, η Νέα Δημοκρατία θα δυσκολευτεί να αναπτύξει την απαιτούμενη δυναμική για να φρενάρει τους αντιπάλους της. Πηγή της στήλης τόνισε την ανάγκη να γίνει «η διαφορά» τώρα. Μια ανεβασμένη Νέα Δημοκρατία θα έχει διαφορετική απήχηση στους πολίτες, ειδικά το 2027, όταν αναμένεται να αρχίσουν να βλέπουν στην τσέπη τους τις αυξήσεις και τα άλλα μέτρα που θα ανακοινώσει ο πρωθυπουργός. Αντίθετα, χαμηλές πτήσεις θα περιορίσουν τα περιθώρια διαπραγματεύσεων και ελιγμών.

Η σύγκρουση με το κόμμα Σαμαρά

Η σύγκρουση μεταξύ της Νέας Δημοκρατίας και του κόμματος που θα δημιουργήσει ο Αντώνης Σαμαράς, ανεξαρτήτως του πότε θα ανακοινωθεί επίσημα, αναμένεται να είναι μία από τις πιο σφοδρές που έχουν παρατηρηθεί σε προεκλογικό αγώνα. Χαρακτηρίστηκε μάλιστα ως «ο πιο ανελέητος πόλεμος».

Ο πρώην γενικός διευθυντής της Νέας Δημοκρατίας, Θανάσης Σκορδάς, ο οποίος είχε διατελέσει και κυβερνητικό στέλεχος, βρίσκεται πλέον στο επιτελείο του πρώην πρωθυπουργού. Ο κ. Σκορδάς αναμένεται να είναι υποψήφιος στη Δυτική Αθήνα με το κόμμα που θα δημιουργηθεί.

Το μήνυμα του Θανάση Σκορδά

Οι προθέσεις του Αντώνη Σαμαρά γίνονται εμφανείς μέσα από ένα άρθρο που έγραψε ο κ. Σκορδάς στην τοπική εφημερίδα των Βορείων Προαστίων, «Αμαρυσία». Στο άρθρο του, ο κ. Σκορδάς παρουσίασε το κόμμα Σαμαρά ως έναν αξιόπιστο κυβερνητικό εταίρο της Νέας Δημοκρατίας.

Συγκεκριμένα, ο κ. Σκορδάς επισήμανε: «Αν η επόμενη εκλογική επιλογή δεν οδηγεί σε αυτοδύναμη κυβέρνηση, όπως όλα δείχνουν, θα χρειαστεί να απαντήσουμε στο απλό ερώτημα: ποιος μπορεί να αποτελέσει έναν αξιόπιστο κυβερνητικό εταίρο;»

Με πληροφορίες από: Newsit