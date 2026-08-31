Μαρίνα Ασλάνογλου: «Στον χώρο του θεάματος υπάρχει ηλικιακός ρατσισμός»

Η γνωστή ηθοποιός Μαρίνα Ασλάνογλου παραχώρησε συνέντευξη, στην οποία αναφέρθηκε σε σημαντικά ζητήματα που αφορούν τόσο τον χώρο του θεάματος όσο και την καθημερινότητα. Μεταξύ άλλων, η κυρία Ασλάνογλου μίλησε για τον ηλικιακό ρατσισμό που παρατηρείται στον καλλιτεχνικό χώρο, την αξία των προσωπικών σχέσεων και την κριτική της στάση απέναντι στην ψεύτικη εικόνα των social media. Η συζήτηση πραγματοποιήθηκε με αφορμή τη φετινή καλοκαιρινή της συνεργασία επί σκηνής με τον Χρήστο Χατζηπαναγιώτη.

Ο ηλικιακός ρατσισμός στον χώρο του θεάματος

Η Μαρίνα Ασλάνογλου στάθηκε ιδιαίτερα στο ζήτημα του ηλικιακού ρατσισμού, χαρακτηρίζοντάς τον ως μια θλιβερή πραγματικότητα στον χώρο του θεάματος. Όπως δήλωσε, ο χρόνος είναι αδυσώπητος και όλοι οι άνθρωποι μεγαλώνουν, με την ηλικία να λέει πάντα την αλήθεια. Αυτή η πίεση, σύμφωνα με την ηθοποιό, οδηγεί συχνά σε υπερβολές όσον αφορά την εξωτερική εμφάνιση.

Η ίδια εκφράζει την αντίθεσή της στην υπερβολική χρήση μπότοξ και στο πολύ μακιγιάζ, παρόλο που είναι θετική στην περιποίηση της εξωτερικής εμφάνισης. Τονίζει πως είναι σημαντικό να είναι κανείς προσεγμένος, χτενισμένος και καθαρός, αλλά όχι να καταφεύγει σε ακρότητες. Ο ηλικιακός ρατσισμός, όπως υπογραμμίζει, είναι ο παράγοντας που ωθεί τους ανθρώπους του θεάματος σε αυτές τις υπερβολές.

Η αλήθεια της ηλικίας και η περιποίηση

Η ηθοποιός επανέλαβε τη θέση της ότι ο χρόνος δεν συγχωρεί κανέναν και ότι η ηλικία είναι κάτι που δεν μπορεί να κρυφτεί. Η δήλωσή της «ο χρόνος είναι αδυσώπητος, όλοι μεγαλώνουν, η ηλικία λέει την αλήθεια» αποτελεί κεντρικό σημείο της άποψής της για το θέμα. Υποστηρίζει τη φυσική εξέλιξη και την αποδοχή της ηλικίας, χωρίς να αρνείται την ανάγκη για φροντίδα του εαυτού.

Η κυρία Ασλάνογλου ξεκαθάρισε ότι η περιποίηση της εμφάνισης είναι κάτι που αποδέχεται, αρκεί να γίνεται με μέτρο. Η γραμμή που διαχωρίζει τη φροντίδα από την υπερβολή είναι λεπτή, και η ηθοποιός τάσσεται ξεκάθαρα κατά των ακραίων παρεμβάσεων που αλλοιώνουν την πραγματική εικόνα ενός προσώπου. Η προσπάθεια να διατηρηθεί μια νεανική εικόνα με κάθε κόστος, είναι κατά τη γνώμη της, μάταιη.

Οι σχέσεις στην εποχή των οθονών

Σε ό,τι αφορά τις διαπροσωπικές σχέσεις, η Μαρίνα Ασλάνογλου υπογράμμισε ότι όλες οι σχέσεις, είτε ερωτικές, είτε φιλικές, είτε οικογενειακές, χρειάζονται πολλή δουλειά και φροντίδα. Η φυσική παρουσία είναι απαραίτητη για να διατηρηθεί μια σχέση ζωντανή και ουσιαστική, παρά τις δυσκολίες και τις υποχρεώσεις της καθημερινότητας.

Η ηθοποιός τόνισε την ανάγκη για καθημερινή επικοινωνία, όπως ένα τηλεφώνημα για να πει κανείς τα νέα του και να ακούσει τη φωνή του άλλου, αντί για απλά μηνύματα. Η προσπάθεια να βρεθεί κανείς με τον άλλον μέσα στην εβδομάδα, να του μιλήσει με αγάπη, να δώσει και να πάρει αγάπη, είναι ο μόνος τρόπος για να αλλάξει η ζωή προς το καλύτερο. Η ζωντανή παρουσία, η αναφορά και η στήριξη είναι στοιχεία που δίνουν χαρά και νόημα στη ζωή.

Η ψεύτικη εικόνα των social media

Η Μαρίνα Ασλάνογλου εξέφρασε την έντονη δυσαρέσκειά της για τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, χαρακτηρίζοντάς τα σχεδόν όλα ψεύτικα. Σύμφωνα με την ίδια, η μαγεία του φλερτ έχει χαθεί πίσω από τις οθόνες, καθώς οι άνθρωποι κρύβονται πίσω από αυτές και δεν εκφράζονται αληθινά. Το φλερτ, όπως ανέφερε, απαιτεί βλέμματα και εκφράσεις, κάτι που χάνεται στην ψηφιακή επικοινωνία.

Η ηθοποιός υποστήριξε ότι τα social media προβάλλουν φίλτρα, ψεύτικες ζωές και στιγμές ευτυχίας που μοιάζουν με σενάρια από σειρές, σαν να είναι όλοι ηθοποιοί. Δεν υπάρχει αλήθεια σε αυτή την εικόνα, καθώς βλέπουμε πρόσωπα φτιαγμένα, με φίλτρα και ψεύτικα σώματα. Αυτή η έλλειψη πραγματικότητας οδηγεί σε αλλοίωση της εικόνας, ειδικά στα κορίτσια.

Το μάταιο κυνήγι της ομορφιάς

Συνδέοντας την κριτική της για τα social media με ένα ευρύτερο κοινωνικό φαινόμενο, η κυρία Ασλάνογλου αναφέρθηκε στο κυνήγι της ομορφιάς και τις πλαστικές επεμβάσεις. Θεωρεί ότι αυτό το κυνήγι, που οδηγεί σε ίδια πρότυπα ομορφιάς, είναι μάταιο. Η προσπάθεια να προσαρμοστούν όλοι σε συγκεκριμένα, συχνά μη ρεαλιστικά, πρότυπα ομορφιάς, δεν οδηγεί σε αυθεντική ευτυχία ή αποδοχή.

Η ηθοποιός τονίζει ότι η πραγματική ομορφιά δεν βρίσκεται στην τεχνητή αλλοίωση της εμφάνισης, αλλά στην αυθεντικότητα και την αποδοχή του εαυτού. Η συνεχής αναζήτηση της τελειότητας μέσω φίλτρων και επεμβάσεων δημιουργεί μια ψευδή εικόνα που απέχει πολύ από την πραγματικότητα και στερεί από τους ανθρώπους την ευκαιρία να αγαπήσουν τον εαυτό τους όπως είναι.

Με πληροφορίες από: Topontiki