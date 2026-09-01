Η παραίτηση του διπλωματικού συμβούλου του πρωθυπουργού: Το χρονικό της ρήξης

Ο καθηγητής Σωτήρης Σέρμπος, ο οποίος μέχρι πρότινος υπηρετούσε ως διπλωματικός σύμβουλος του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, βρίσκεται πλέον εκτός της ομάδας των συνεργατών του. Η αποχώρησή του, αν και ανακοινώθηκε επίσημα πρόσφατα, αποτελούσε μια κατάσταση που είχε διαμορφωθεί εδώ και αρκετούς μήνες, σηματοδοτώντας μια προαναγγελθείσα ρήξη. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι η επίσημη παραίτηση προτιμήθηκε να ανακοινωθεί σε μια στιγμή που κρίθηκε πολιτικά ουδέτερη, μετά από μια περίοδο απομάκρυνσης.

Η αρχή της ρήξης: Η κριτική για τη Βενεζουέλα

Η βασική αφορμή για την ένταση και τη ρήξη στη σχέση μεταξύ του κ. Σέρμπου και της κυβερνητικής πλευράς ήταν η έντονη κριτική που άσκησε ο ίδιος σχετικά με την επέμβαση των Ηνωμένων Πολιτειών στη Βενεζουέλα. Ο πρώην διπλωματικός σύμβουλος εξέφρασε δημόσια τις διαφωνίες του αναφορικά με τις ενέργειες των ΗΠΑ στην περιοχή, καθώς και την απαγωγή του προέδρου της χώρας, Νικολάς Μαδούρο.

Αυτή η τοποθέτηση του κ. Σέρμπου ήρθε σε πλήρη αντίθεση με την επίσημη γραμμή της κυβέρνησης. Η ελληνική κυβέρνηση είχε ταχθεί υπέρ της τακτικής που ακολουθούσε τότε η διοίκηση Τραμπ, υποστηρίζοντας την προσέγγιση των ΗΠΑ στο ζήτημα της Βενεζουέλας. Η διαφωνία αυτή, σε ένα τόσο κρίσιμο ζήτημα εξωτερικής πολιτικής, σηματοδότησε την έναρξη της απομάκρυνσής του από τον στενό κύκλο των συνεργατών του πρωθυπουργού.

Οι «προσωπικές απόψεις» και η κυβερνητική τοποθέτηση

Την περίοδο που εκδηλώθηκε η κριτική του κ. Σέρμπου για την κατάσταση στη Βενεζουέλα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, είχε κληθεί να τοποθετηθεί δημόσια επί του θέματος. Ο κ. Μαρινάκης είχε χαρακτηρίσει τις απόψεις του κ. Σέρμπου ως «προσωπικές», αποστασιοποιώντας έτσι την κυβέρνηση από τις συγκεκριμένες θέσεις.

Η δήλωση του κυβερνητικού εκπροσώπου ήταν ιδιαίτερα σημαντική, καθώς στην ουσία επιβεβαίωνε ότι ο καθηγητής βρισκόταν ήδη για μήνες εκτός του στενού «team Μητσοτάκη». Αυτή η δημόσια τοποθέτηση κατέστησε σαφές ότι οι απόψεις του κ. Σέρμπου δεν συνάδουν με την επίσημη πολιτική που ακολουθούσε η κυβέρνηση σε θέματα διεθνών σχέσεων και εξωτερικής πολιτικής.

Δηλώσεις για το Ιράν και η οριστική απομάκρυνση

Πέρα από την αρχική διαφωνία που προέκυψε σχετικά με τη Βενεζουέλα, ο Σωτήρης Σέρμπος φέρεται να προέβη και σε άλλες δηλώσεις που επιδείνωσαν περαιτέρω την ήδη τεταμένη σχέση του με την κυβέρνηση. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι ο καθηγητής έκανε δηλώσεις και σχετικά με τον πόλεμο στο Ιράν, οι οποίες προστέθηκαν στην προϋπάρχουσα διαφωνία.

Αυτές οι επιπρόσθετες τοποθετήσεις, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, φέρεται να «τελείωσαν» την όποια πιθανότητα γεφύρωσης του χάσματος, οδηγώντας στην οριστική του απομάκρυνση από τα καθήκοντα του διπλωματικού συμβούλου του πρωθυπουργού. Η σειρά των γεγονότων οδήγησε στην αναπόφευκτη, όπως περιγράφεται, παραίτηση, η οποία είχε στην ουσία προαναγγελθεί από τις εξελίξεις.

Η επιλογή της «ουδέτερης» στιγμής για την ανακοίνωση

Παρόλο που η ουσιαστική απομάκρυνση του κ. Σέρμπου από τα καθήκοντά του είχε συμβεί πολλούς μήνες νωρίτερα, η επίσημη ανακοίνωση της παραίτησής του έγινε σε μια συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Οι πληροφορίες υποδεικνύουν ότι η επιλογή αυτής της στιγμής δεν ήταν τυχαία, αλλά αποτέλεσε μέρος μιας προσεκτικής διαχείρισης.

Συγκεκριμένα, προτιμήθηκε η ανακοίνωση να γίνει σε μια περίοδο που θεωρήθηκε πολιτικά «ουδέτερη», με στόχο να αποφευχθούν περαιτέρω εντάσεις ή πολιτικές αναταράξεις που θα μπορούσαν να προκύψουν από μια ανακοίνωση σε πιο φορτισμένο πολιτικό κλίμα. Η κίνηση αυτή εντάσσεται σε μια προσπάθεια ομαλής διαχείρισης της επικοινωνίας και των πολιτικών εξελίξεων γύρω από την αποχώρηση του διπλωματικού συμβούλου.

Με πληροφορίες από: Topontiki