Τα φώτα στο υπουργείο Οικονομικών τα μεσάνυχτα και η κινητικότητα στη Θεσσαλονίκη για τη ΔΕΘ

Μεταμεσονύκτιες συσκέψεις στο υπουργείο Οικονομικών για διεθνείς λόγους, έντονη κινητικότητα στη Θεσσαλονίκη ενόψει της Διεθνούς Έκθεσης και παραδοσιακές μετρήσεις κοινής γνώμης στο Μέγαρο Μαξίμου συνθέτουν το πολιτικό σκηνικό των ημερών. Ο Μαξιμιλιανός αναφέρεται σε αυτά τα γεγονότα, καθώς και στις πρώτες εμφανίσεις ανεξάρτητων βουλευτών και τις γκρίνιες που ακούγονται στην περιφέρεια.

Ειδικότερα, οι παραμονές της ΔΕΘ συνδέονται παραδοσιακά με ξενύχτια στο υπουργείο Οικονομικών. Ωστόσο, η φετινή μεταμεσονύκτια παραμονή του Κυριάκου Πιερρακάκη στην οδό Νίκης θα γίνει για άλλους, διεθνείς λόγους, όπως μαθαίνεται.

Το μεταμεσονύκτιο διάλειμμα του υπουργού Οικονομικών

Ο Έλληνας υπουργός Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης, αναμένεται να κάνει ένα διάλειμμα από το project της ΔΕΘ γύρω στις 11:30 το βράδυ. Ο λόγος είναι η έκτακτη συνεδρίαση της G7, στην οποία θα συμμετάσχει μέσω τηλεδιάσκεψης.

Η συνεδρίαση αυτή θα λάβει χώρα στο περιθώριο της συνόδου της G20, η οποία πραγματοποιείται αυτές τις ημέρες στο Άσβιλ της Βόρειας Καρολίνας. Ο κ. Πιερρακάκης συμμετέχει στην G7 ως πρόεδρος του Eurogroup και η σύνδεσή του με τις Ηνωμένες Πολιτείες θα διαρκέσει περίπου δύο ώρες. Συνεπώς, εάν κάποιος περάσει από την Πλατεία Συντάγματος γύρω στα μεσάνυχτα και δει αναμμένα φώτα στο υπουργείο Οικονομικών, δεν θα πρόκειται για τις συνήθεις προετοιμασίες της ΔΕΘ.

Οι μετρήσεις κοινής γνώμης στο Μέγαρο Μαξίμου

Στο Μέγαρο Μαξίμου, τηρείται και φέτος η παράδοση να διενεργείται μία πρώτη μέτρηση κοινής γνώμης πριν τη ΔΕΘ και μία δεύτερη μετά, με σκοπό να καταγραφεί οποιαδήποτε μεταβολή. Αυτή η παρουσίαση των αποτελεσμάτων αναμένεται να γίνει στον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, την Τρίτη ή την Τετάρτη.

Γενικότερα, ο πρωθυπουργός επιθυμεί να μην υπάρξουν διαρροές σχετικά με τα ευρήματα των μετρήσεων. Πάντως, τα κεντρικά συμπεράσματα του Αυγούστου δεν έχουν αλλάξει ιδιαίτερα. Η Νέα Δημοκρατία διατηρεί τα νούμερά της, ο Αλέξης Τσίπρας παραμένει καθαρά δεύτερος, το ΠΑΣΟΚ είναι διψήφιο αλλά καθαρά τρίτο, ενώ η Καρυστιανού καταγράφει κατάρρευση.

Η έντονη κινητικότητα στη Θεσσαλονίκη ενόψει ΔΕΘ

Ήδη από τώρα, η Θεσσαλονίκη βρίσκεται σε αναβρασμό με πλήθος προσκλήσεων για ποτά και τραπέζια. Οι προσκλήσεις προέρχονται από υπουργούς, βουλευτές και διάφορες εταιρείες, δημιουργώντας ένα ιδιαίτερα έντονο κλίμα.

Ειδικά από την Πέμπτη μέχρι το Σάββατο, όλα τα μαγαζιά είναι φίσκα, ενώ οι πολιτικοί αναμένεται να μην προλαβαίνουν να μετακινούνται από το ένα μαγαζί στο άλλο, λόγω των πολλαπλών υποχρεώσεων και συναντήσεων που έχουν προγραμματιστεί. Η συμπρωτεύουσα, παραδοσιακά, έχει την τιμητική της αυτές τις ημέρες.

Συναντήσεις και παρουσιάσεις στην συμπρωτεύουσα

Πέρα από τις κοινωνικές εκδηλώσεις, οργανώνεται και μια μάζωξη των γαλάζιων βουλευτών της Βόρειας Ελλάδας από το οικονομικό επιτελείο. Παρόμοια συνάντηση είχε πραγματοποιηθεί και πέρσι, όταν είχαν δειπνήσει σε μαγαζί απέναντι από τον Λευκό Πύργο.

Επιπλέον, κόσμος αναμένεται να συρρεύσει στην πόλη από τις 2 Σεπτεμβρίου, καθώς έχει προγραμματιστεί η παρουσίαση του οικονομικού προγράμματος από τον Αλέξη Τσίπρα. Η Θεσσαλονίκη αποτελεί παραδοσιακά το επίκεντρο των πολιτικών εξελίξεων κατά την περίοδο της ΔΕΘ, προσελκύοντας το ενδιαφέρον του πολιτικού κόσμου και της κοινής γνώμης.

Με πληροφορίες από: Reader