Οι πρώτες φθινοπωρινές εντάσεις μεταξύ Σαμαρά και Νέας Δημοκρατίας

Η πολιτική ατμόσφαιρα θερμάνθηκε απότομα, καθώς αναζωπυρώθηκαν οι εντάσεις μεταξύ του περιβάλλοντος του πρώην πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά και της Νέας Δημοκρατίας, λίγο πριν την έναρξη της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Ενώ το ενδιαφέρον όλων των γαλάζιων στελεχών στρέφεται στην προετοιμασία της ΔΕΘ και στην ομιλία του πρωθυπουργού στο Βελλίδειο, τόσο η Πειραιώς όσο και το Μέγαρο Μαξίμου παρακολουθούν προσεκτικά τις κινήσεις του κ. Σαμαρά και των συνεργατών του. Οι κινήσεις αυτές περιλαμβάνουν την προετοιμασία για τη δημιουργία ενός νέου κόμματος από τον πρώην πρωθυπουργό.

Οι δηλώσεις του στενού συνεργάτη του Αντώνη Σαμαρά

Η παρέμβαση του στενού συνεργάτη και διευθυντή του Γραφείου Τύπου του Αντώνη Σαμαρά, Νίκου Τσούτσια, στον ΣΚΑΪ, προκάλεσε την απότομη θέρμανση της ατμόσφαιρας. Ο κ. Τσούτσιας περιέγραψε τη σημερινή Νέα Δημοκρατία ως «το παλιό σημιτικό ΠΑΣΟΚ με ολίγο παλιό ΛΑΟΣ».

Σύμφωνα με τον ίδιο, η κυβέρνηση «ρίχνει και δύο ατάκες» προς τη δεξιά και την κεντροδεξιά βάση, ανάλογα με την περίοδο και τις δημοσκοπήσεις. Η συγκεκριμένη αναφορά δεν ήταν μια απλή πολιτική αιχμή, αλλά εντάσσεται σε μια ευρύτερη στρατηγική του σαμαρικού περιβάλλοντος, με στόχο να διαχωρίσει τη σημερινή Νέα Δημοκρατία από την ιστορική κεντροδεξιά παράταξη.

Το μήνυμα προς τους γαλάζιους ψηφοφόρους

Για να γίνει ακόμα πιο κατανοητό αυτός ο διαχωρισμός, ο κ. Τσούτσιας υποστήριξε ότι ο Αντώνης Σαμαράς δεν έχει κλείσει την πόρτα προς την παράταξη. Με αυτή τη δήλωση, θέλησε να στείλει ένα σαφές μήνυμα προς τους γαλάζιους ψηφοφόρους.

Το μήνυμα αυτό υποδηλώνει ότι ο κύριος Σαμαράς μπορεί να είναι πάντα ένας δυνητικός εταίρος της Νέας Δημοκρατίας, εφόσον τα πράγματα αλλάξουν στο επίπεδο της ηγεσίας της.

Κριτική στην κυβερνητική εξωτερική πολιτική

Η παρέμβαση του κ. Τσούτσια είχε επίσης έντονο εθνικό περιεχόμενο. Η κριτική στην κυβερνητική πολιτική των «ήρεμων νερών» με την Τουρκία ήταν ευθεία. Παράλληλα, υπήρξε εκ νέου επίθεση στον Γιώργο Γεραπετρίτη.

Το μήνυμα που μεταφέρθηκε ήταν ότι ο διάλογος δεν αρκεί από μόνος του, αλλά απαιτεί σαφή ατζέντα, συγκεκριμένους όρους και όρια. Ο συνεργάτης του κ. Σαμαρά υποστήριξε, μάλιστα, ότι η Ελλάδα δεν διαθέτει πραγματικά εξωτερική πολιτική και επανέφερε το ερώτημα εάν τελικά δικαιώθηκε ο πρώην πρωθυπουργός στις προειδοποιήσεις του για την Τουρκία.

Η αιχμηρή απάντηση του Άδωνι Γεωργιάδη

Το πρώτο κορυφαίο στέλεχος που απάντησε, και μάλιστα με αιχμηρό τρόπο, στις τοποθετήσεις του κ. Τσούτσια ήταν ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης. Ο κ. Γεωργιάδης δεν περιορίστηκε στην υπεράσπιση της Νέας Δημοκρατίας υπό την ηγεσία του Κυριάκου Μητσοτάκη.

Επέστρεψε την αιχμή περί ΛΑΟΣ στον ίδιο τον Αντώνη Σαμαρά, υπενθυμίζοντας ότι εκείνος ήταν ο πρόεδρος της ΝΔ που ενέταξε στο κόμμα τον ίδιο, τον Μάκη Βορίδη και τον Θάνο Πλεύρη, οι οποίοι προέρχονταν από τον ΛΑΟΣ.

Προειδοποίηση για τις προσωπικές επιθέσεις

Ο Άδωνις Γεωργιάδης υπενθύμισε επίσης ότι ο κ. Σαμαράς τού ανέθεσε κυβερνητικές και κοινοβουλευτικές θέσεις κατά τη διάρκεια της δικής του πρωθυπουργίας. Ο υπουργός Υγείας υποστήριξε ότι τέτοιες αναφορές δεν προσβάλλουν μόνο τον ίδιο, αλλά και τον πρώην πρωθυπουργό, καθώς ακυρώνουν πολιτικές επιλογές της δικής του περιόδου.

Για πρώτη φορά, ο Άδωνις Γεωργιάδης προειδοποίησε τον κύριο Σαμαρά και το περιβάλλον του ότι αν οι προσωπικές επιθέσεις συνεχιστούν, δεν θα μείνουν αναπάντητες.

Με πληροφορίες από: Topontiki