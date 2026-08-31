Το ΠΑΣΟΚ ξεκινά «πράσινη απόβαση» στην Κρήτη ενόψει των 52ων γενεθλίων του

Σε μεγάλη κινητοποίηση βρίσκεται το ΠΑΣΟΚ, ξεκινώντας από σήμερα και κυρίως από αύριο, 1η Σεπτεμβρίου, «πράσινη απόβαση» στην Κρήτη. Στελέχη του κόμματος θα περιοδεύσουν σε όλους τους νομούς του νησιού, πραγματοποιώντας εκδηλώσεις και συναντήσεις, ενόψει του εορτασμού της 3ης Σεπτεμβρίου στην Πλατεία Ελευθερίας στο Ηράκλειο, ανήμερα των 52ων γενεθλίων του κόμματος. Η ηγεσία του κόμματος επιθυμεί να κάνει επίδειξη ισχύος στο νησί, το οποίο θεωρεί προπύργιό του, τόσο αυτές τις ημέρες όσο και ενόψει των εκλογών.

Η «πράσινη απόβαση» στην Κρήτη

Η κινητοποίηση του ΠΑΣΟΚ στην Κρήτη είναι τεράστια, με κλιμάκια του κόμματος να ξεκινούν τις δράσεις τους ήδη από σήμερα και να εντατικοποιούνται από την 1η Σεπτεμβρίου. Στο πλαίσιο αυτής της «πράσινης απόβασης», τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ θα «σαρώσουν» όλους τους νομούς της Κρήτης. Οι δράσεις περιλαμβάνουν την πραγματοποίηση εκδηλώσεων, καθώς και συναντήσεις με τοπικούς φορείς.

Επιπλέον, τα κλιμάκια του κόμματος θα επισκεφθούν χώρους δουλειάς, αλλά και δρόμους και πλατείες, επιδιώκοντας την άμεση επαφή με τους πολίτες. Η συγκεκριμένη περιοδεία αποτελεί μέρος της ευρύτερης στρατηγικής του ΠΑΣΟΚ να αναδείξει την παρουσία του και να ενισχύσει τους δεσμούς του με την τοπική κοινωνία, ειδικά σε ένα νησί που παραδοσιακά έχει ισχυρούς δεσμούς με το κόμμα.

Η μεγάλη γιορτή στο Ηράκλειο

Ο εορτασμός της 3ης Σεπτεμβρίου θα αποτελέσει το επίκεντρο των εκδηλώσεων, καθώς θα πραγματοποιηθεί στην Πλατεία Ελευθερίας στο Ηράκλειο. Η ημερομηνία αυτή συμπίπτει με τα 52α γενέθλια του κόμματος, γεγονός που προσδίδει ιδιαίτερη σημασία στην εκδήλωση. Στο πλαίσιο του εορτασμού, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, θα εκφωνήσει κεντρική ομιλία.

Η ομιλία του Νίκου Ανδρουλάκη αναμένεται να περιλαμβάνει, όπως πάντα στα γενέθλια του κόμματος, μία αναδρομή στις μεγάλες στιγμές του ΠΑΣΟΚ. Θα γίνει αναφορά στον τρόπο με τον οποίο το Κίνημα συνέδεσε το όνομά του με τις κοινωνικές μάζες, θυμίζοντας την ιστορική του πορεία και την προσφορά του. Ωστόσο, ο κ. Ανδρουλάκης θα επιχειρήσει να στρέψει το βλέμμα του κόμματος και στο σήμερα και το αύριο.

Το μήνυμα Ανδρουλάκη: «ΠΑΣΟΚ τώρα»

Με κεντρικό σύνθημα «ΠΑΣΟΚ τώρα», ο Νίκος Ανδρουλάκης στην ομιλία του την 3η Σεπτεμβρίου θα εξηγήσει τους λόγους για τους οποίους οι πολίτες θα πρέπει να επιλέξουν το ΠΑΣΟΚ σήμερα. Η ομιλία του θα εστιάσει στην ανάγκη για μία νέα πολιτική κατεύθυνση, προσπαθώντας να πείσει το εκλογικό σώμα για την επικαιρότητα και τη δυναμική του κόμματος.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ θα επιχειρήσει να παρουσιάσει ένα όραμα για το μέλλον, βασισμένο στις αρχές και τις αξίες του κόμματος, αλλά προσαρμοσμένο στις σύγχρονες προκλήσεις. Θα αναλύσει τις θέσεις του ΠΑΣΟΚ για τα τρέχοντα ζητήματα που απασχολούν την ελληνική κοινωνία και οικονομία, με στόχο να αναδείξει την πρόταση του κόμματος ως μία βιώσιμη και αποτελεσματική λύση.

Στόχος οι «μη προνομιούχοι»

Στο επίκεντρο της ομιλίας του Νίκου Ανδρουλάκη θα βρεθούν οι «μη προνομιούχοι» του σήμερα. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ θα αναφερθεί στον εργαζόμενο που δυσκολεύεται να καλύψει τις ανάγκες του μήνα, καθώς και στον νέο που αισθάνεται ότι η χώρα δεν μπορεί να χωρέσει τα όνειρα και τις φιλοδοξίες του, με αποτέλεσμα να την εγκαταλείπει αναζητώντας καλύτερη τύχη στο εξωτερικό.

Επίσης, θα θίξει το πρόβλημα του νέου ζευγαριού που αδυνατεί να καλύψει το ενοίκιο ενός αξιοπρεπούς σπιτιού, τον μικρομεσαίο που νιώθει να συνθλίβεται οικονομικά, τον αγρότη, τον νέο επιστήμονα και τον συνταξιούχο. Σε αυτούς τους πολίτες έχει αποφασίσει να στραφεί και πάλι το ΠΑΣΟΚ, και αυτοί αναμένεται να αποτελέσουν την κορωνίδα των προτάσεών του, με συγκεκριμένες λύσεις και πολιτικές.

Κριτική στην κυβέρνηση και εθνικές επιτυχίες

Στην ίδια ομιλία, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ θα εξηγήσει και τι σημαίνει μία τυχόν τρίτη θητεία του Κυριάκου Μητσοτάκη. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Χαριλάου Τρικούπη, μία τέτοια προοπτική σημαίνει μία τετραετία χαμένων ευκαιριών, η οποία θα είναι καταστροφική για τη χώρα. Ο Νίκος Ανδρουλάκης θα δώσει ιδιαίτερη έμφαση στο κομμάτι της εξωτερικής πολιτικής και του πατριωτισμού.

Ειδικότερα, ο κ. Ανδρουλάκης θα υποστηρίξει ότι «πατριωτισμός είναι μία Ελλάδα που διαπρέπει, που οικοδομεί συμμαχίες στο εξωτερικό, που διεκδικεί και πετυχαίνει, μία Ελλάδα που δε διατηρεί ψευδαισθήσεις και δε συμβιβάζεται με τετελεσμένα». Παράλληλα, θα αντιπαραβάλει όλες τις μεγάλες εθνικές επιτυχίες που σημειώθηκαν επί ΠΑΣΟΚ, αναφέροντας ως παράδειγμα την ένταξη της χώρας στην ΟΝΕ, προκειμένου να τονίσει την αποτελεσματικότητα των πολιτικών του κόμματος σε κρίσιμες περιόδους.

Με πληροφορίες από: Newsit