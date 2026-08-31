Οι προθέσεις του Αντώνη Σαμαρά για νέο πολιτικό φορέα διασαφηνίζονται

Παρά το γεγονός ότι ο πρώην πρωθυπουργός, Αντώνης Σαμαράς, δεν έχει ακόμα ανοίξει τα χαρτιά του σχετικά με την πιθανή ίδρυση ενός νέου πολιτικού φορέα, στελέχη που βρίσκονται κοντά του έχουν καταστήσει απολύτως σαφείς τις προθέσεις του. Η στάση αυτή αφήνει ελάχιστα περιθώρια για αμφιβολίες σχετικά με τις μελλοντικές του κινήσεις στον πολιτικό χώρο. Οι δηλώσεις και οι τοποθετήσεις προσώπων του στενού του κύκλου ερμηνεύονται ως ξεκάθαρες ενδείξεις των προθέσεων του Μεσσήνιου πολιτικού.

Ο ρόλος του Θανάση Σκορδά

Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί ο Θανάσης Σκορδάς, ο οποίος διετέλεσε πρώην υφυπουργός Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων. Η θητεία του στην κυβέρνηση Σαμαρά – Βενιζέλου τον τοποθετεί σε στενή σχέση με τον πρώην πρωθυπουργό, καθιστώντας τις δηλώσεις του ιδιαίτερα σημαντικές.

Ο κ. Σκορδάς δημοσίευσε ένα άρθρο στην τοπική εφημερίδα «Αμαρυσία», το οποίο, σύμφωνα με πληροφορίες, ουσιαστικά διαλύει κάθε αμφιβολία σχετικά με τις προθέσεις του πρώην πρωθυπουργού. Το περιεχόμενο του άρθρου του θεωρείται ως μια ξεκάθαρη τοποθέτηση που φωτίζει τις σκέψεις και τους σχεδιασμούς του Αντώνη Σαμαρά.

«Δεν χρειάζεται να εφεύρουμε έναν Σαμαρά, τον έχουμε»

Στο εν λόγω άρθρο του, ο Θανάσης Σκορδάς χρησιμοποίησε μια φράση που έχει προκαλέσει συζητήσεις, γράφοντας χαρακτηριστικά: «Δεν χρειάζεται να εφεύρουμε έναν Σαμαρά, τον έχουμε». Αυτή η δήλωση υπογραμμίζει την πεποίθηση ότι ο Αντώνης Σαμαράς είναι ήδη παρών και έτοιμος να αναλάβει δράση, χωρίς να απαιτείται η δημιουργία ενός νέου πολιτικού προφίλ ή η αναζήτηση νέων ηγετών.

Η φράση αυτή, προερχόμενη από ένα στέλεχος τόσο κοντά στον πρώην πρωθυπουργό, θεωρείται από πολλούς ως μια σαφής ένδειξη των προθέσεων του Μεσσήνιου πολιτικού. Δείχνει ότι οι συζητήσεις γύρω από την ίδρυση κόμματος έχουν προχωρήσει σε ένα επίπεδο όπου οι στενοί συνεργάτες του αισθάνονται την ανάγκη να εκφράσουν δημόσια αυτή την κατεύθυνση.

Προϋπόθεση πολιτικής σταθερότητας

Πέρα από τη συγκεκριμένη φράση, ο Θανάσης Σκορδάς προχώρησε σε περαιτέρω διευκρινίσεις στο άρθρο του. Σημείωσε ότι «η δημιουργία ενός νέου πολιτικού φορέα στον χώρο της πατριωτικής, ευρωπαϊκής και κοινωνικά υπεύθυνης κεντροδεξιάς, δεν αποτελεί παράγοντα αστάθειας». Αντιθέτως, τόνισε ότι κάτι τέτοιο «είναι ακριβώς το αντίθετο».

Σύμφωνα με τον κ. Σκορδά, η δημιουργία ενός τέτοιου φορέα αποτελεί «Προϋπόθεση πολιτικής σταθερότητας». Πρόσθεσε επίσης ότι «εδώ υπάρχει κάτι που πρέπει να αξιολογήσουν οι πολίτες», αναφερόμενος στην ικανότητα του Αντώνη Σαμαρά. Ο πρώην υφυπουργός υπογράμμισε ότι «ο Αντώνης Σαμαράς έχει ήδη αποδείξει στην πράξη ότι μπορεί να αναλάβει αυτή την ευθύνη», παραπέμποντας στην προηγούμενη πολιτική του πορεία και εμπειρία.

Οι προθέσεις του Μεσσήνιου πολιτικού

Οι τοποθετήσεις του Θανάση Σκορδά, ως στελέχους που βρίσκεται κοντά στον Αντώνη Σαμαρά, ερμηνεύονται ως μια ισχυρή ένδειξη των προθέσεων του πρώην πρωθυπουργού. Παρόλο που ο ίδιος ο κ. Σαμαράς διατηρεί ακόμα μια στάση αναμονής και δεν έχει προβεί σε επίσημες δηλώσεις, οι συνεργάτες του φαίνεται να προετοιμάζουν το έδαφος για τις επόμενες κινήσεις του.

Η σαφήνεια με την οποία ο κ. Σκορδάς αναφέρεται στην ανάγκη και την ικανότητα του Αντώνη Σαμαρά να ηγηθεί ενός νέου φορέα, αφήνει ελάχιστα ερωτήματα σχετικά με το πόσο κοντά βρίσκεται ο Μεσσήνιος πολιτικός στην ίδρυση ενός κόμματος. Οι δηλώσεις αυτές θεωρούνται ως μια έμμεση επιβεβαίωση των σεναρίων που κυκλοφορούν στον πολιτικό χώρο.

Με πληροφορίες από: Topontiki