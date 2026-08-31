Παράταση επιδότησης καυσίμων και πολιτική κινητικότητα ενόψει ΔΕΘ

Σημαντικές εξελίξεις αναμένονται σήμερα στον τομέα των καυσίμων, καθώς διυλιστήρια και κυβέρνηση πρόκειται να ανακοινώσουν την παράταση της επιδότησης. Παράλληλα, οι μηχανές των κομμάτων λειτουργούν στο φουλ ενόψει της 90ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, όπου ο πρωθυπουργός αναμένεται να δώσει το έναυσμα για την προεκλογική μάχη. Η αντιμετώπιση της ακρίβειας παραμένει το κρισιμότερο στοίχημα για την κυβέρνηση, με τις τιμές στα σούπερ μάρκετ να αποτελούν βασικό κρας τεστ.

Παράταση επιδότησης στα καύσιμα

Μία νέα ανάσα για τους καταναλωτές αναμένεται να δοθεί στον τομέα των καυσίμων, καθώς οι τιμές τους έχουν πάρει φωτιά το τελευταίο διάστημα. Σύμφωνα με πληροφορίες, μετά από συμφωνία που επιτεύχθηκε μεταξύ του Μαξίμου, της HELLENiQ ENERGY και της Motor Oil, τα διυλιστήρια θα προχωρήσουν σήμερα σε ανακοινώσεις.

Οι ανακοινώσεις αυτές θα αφορούν την παράταση για τον μήνα Σεπτέμβριο των εκπτώσεων που εφαρμόζουν ήδη από τα μέσα Ιουλίου. Μετά την κίνηση των διυλιστηρίων, αναμένονται και οι αντίστοιχες κυβερνητικές ανακοινώσεις, με στόχο τα καύσιμα να διατηρηθούν στα ίδια επίπεδα τιμών. Οι αποφάσεις για την επιδότηση, όπως αναφέρουν πηγές, θα λαμβάνονται ανά μήνα, προσαρμοζόμενες στην πορεία των τιμών των καυσίμων.

Η «Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών»

Η αντιμετώπιση της ακρίβειας αποτελεί το πιο κρίσιμο στοίχημα για την κυβέρνηση, με τις τιμές στα ράφια των σούπερ μάρκετ να βρίσκονται στο επίκεντρο. Η «Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών» αφορά πάνω από 1.660 κωδικούς προϊόντων, καλύπτοντας βασικά είδη διατροφής, σχολικά είδη, προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας, καθώς και κρέας, με έμφαση στο μοσχάρι.

Η μέση μείωση τιμής για τα προϊόντα αυτά κυμαίνεται γύρω στο 7%, ενώ το εύρος των μειώσεων κινείται από 5% έως 30% ανά προϊόν. Ειδικότερα, σε περίπου 450 κωδικούς σχολικών ειδών, η μείωση μπορεί να φτάσει μεσοσταθμικά το 10%. Οι πολίτες, που πιέζονται οικονομικά, θα δώσουν την απάντηση για την αποτελεσματικότητα αυτών των εξαγγελιών.

Κυβερνητικά μέτρα ενόψει της ΔΕΘ

Σε σύσκεψη υπό τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, η οποία έχει προγραμματιστεί για αύριο Τρίτη, αναμένεται να οριστικοποιηθούν τα μέτρα που θα ανακοινωθούν στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, στις 5 και 6 Σεπτεμβρίου. Τα βασικά σενάρια έχουν ήδη διαμορφωθεί και έχουν δεχθεί τις τελευταίες πινελιές από το οικονομικό επιτελείο.

Το οικονομικό επιτελείο αποτελείται από τον Κυριάκο Περρακάκη και τους υφυπουργούς Θάνο Πετραλιά και Δημήτρη Μαρκόπουλο. Ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας, Οικονομικών και πρόεδρος του Eurogroup, θα έχει τις επόμενες ημέρες σειρά συναντήσεων στο γραφείο του με διάφορους κοινωνικούς φορείς. Πηγή του οικονομικού επιτελείου ανέφερε ότι, πέρα από τα μέτρα ύψους 400 ή 500 εκατομμυρίων ευρώ που έχουν κλειδώσει, εξετάζονται και αιτήματα με χαμηλό δημοσιονομικό κόστος, της τάξης των 5-10 εκατομμυρίων ευρώ, ή γραφειοκρατικά προβλήματα που μπορούν να επιλυθούν με μία απόφαση, προσφέροντας ανακούφιση σε συγκεκριμένες επαγγελματικές ή κοινωνικές ομάδες.

Πολιτική κινητικότητα στη Θεσσαλονίκη

Η αντίστροφη μέτρηση για την 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης έχει ξεκινήσει, σηματοδοτώντας την έναρξη μιας περιόδου έντονης πολιτικής κινητικότητας. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, το βράδυ του Σαββάτου, στα εγκαίνια της Έκθεσης, αναμένεται να κηρύξει το εναρκτήριο λάκτισμα για την προεκλογική μάχη, με το βλέμμα στραμμένο στο τέλος της κυβερνητικής θητείας.

Στο πλαίσιο αυτής της κινητοποίησης, ο Αλέξης Τσίπρας έχει προγραμματίσει τρεις επισκέψεις στη Θεσσαλονίκη μέσα σε διάστημα εννέα ημερών. Παράλληλα, ο Κώστας Καραμανλής θα πραγματοποιήσει ομιλία την Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου. Εν τω μεταξύ, η Μαρία Γρατσία φέρεται να έχει αναλάβει σημαντικό ρόλο στο κόμμα του Καρυστιανού, μετά από μαζικές αποχωρήσεις που σημειώθηκαν.

Με πληροφορίες από: Newsit