Η σχέση Ανδρέα Παπανδρέου – Δήμητρας Λιάνη: Γνωριμία, διαφορά ηλικίας και ο γάμος του 1989

Η σχέση του Ανδρέα Παπανδρέου με τη Δήμητρα Λιάνη αποτέλεσε μία από τις πιο πολυσυζητημένες προσωπικές ιστορίες στην ελληνική πολιτική σκηνή. Η μεγάλη διαφορά ηλικίας μεταξύ τους, η δημόσια εμφάνισή τους ως ζευγάρι και ο γάμος τους το 1989 προκάλεσαν τότε τεράστιο ενδιαφέρον, αλλά και έντονες αντιδράσεις για τα δεδομένα της εποχής. Ο Ανδρέας Παπανδρέου είχε γεννηθεί στις 5 Φεβρουαρίου 1919 και απεβίωσε στις 23 Ιουνίου 1996, σε ηλικία 77 ετών.

Η πρώτη γνωριμία και η αρχή της επαφής

Η ίδια η Δήμητρα Λιάνη είχε αποκαλύψει σε συνέντευξή της ότι η πρώτη της συνάντηση με τον Ανδρέα Παπανδρέου έγινε το 1975. Η γνωριμία τους έλαβε χώρα σε μία κομματική εκδήλωση του ΠΑΣΟΚ, η οποία πραγματοποιήθηκε στην περιοχή της Κυψέλης.

Χρόνια αργότερα, η Δήμητρα Λιάνη εργαζόταν ως αεροσυνοδός στο πρωθυπουργικό αεροσκάφος. Σύμφωνα με δική της αφήγηση, ο Ανδρέας Παπανδρέου την πρόσεξε ουσιαστικά περίπου το 1982, όταν τη ρώτησε για το όνομά της και για τη συγγένειά της με τον Γιώργο Λιάνη.

Η έναρξη του δεσμού

Παρότι είχαν γνωριστεί νωρίτερα, η προσωπική τους σχέση φαίνεται ότι ξεκίνησε αρκετά αργότερα. Δημοσιεύματα της εποχής τοποθετούν την έναρξη του δεσμού τους το 1986.

Εκείνη την περίοδο, ο Ανδρέας Παπανδρέου ήταν περίπου 67 ετών, ενώ η Δήμητρα Λιάνη ήταν λίγο πάνω από τα 30. Για ένα αρκετά μεγάλο διάστημα, η σχέση τους παρέμενε μακριά από την επίσημη δημόσια εικόνα του τότε πρωθυπουργού.

Η περιπέτεια υγείας και η δημόσια εμφάνιση

Το 1988, ο Ανδρέας Παπανδρέου αντιμετώπισε ένα σοβαρό πρόβλημα υγείας. Για τον λόγο αυτό, μετέβη στο Λονδίνο, όπου υποβλήθηκε σε νοσηλεία και καρδιοχειρουργική επέμβαση.

Καθ' όλη αυτή την κρίσιμη περίοδο, η Δήμητρα Λιάνη βρέθηκε στο πλευρό του. Η δημόσια εμφάνιση του ζευγαριού έγινε κατά την επιστροφή του Ανδρέα Παπανδρέου στην Ελλάδα, στις 22 Οκτωβρίου 1988, όταν εμφανίστηκε μαζί της κατά την αποβίβασή του από το αεροσκάφος.

Με πληροφορίες από: tromaktiko.gr