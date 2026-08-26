Ο Τομ Μπάρακ στο επίκεντρο κρίσης στις ΗΠΑ: Στο τραπέζι ακόμα και η απομάκρυνσή του

Ο Αμερικανός πρέσβης στην Άγκυρα και ειδικός απεσταλμένος για τη Συρία, Τομ Μπάρακ, βρίσκεται στο επίκεντρο μιας ολοένα εντεινόμενης πολιτικής και διπλωματικής κρίσης στην Ουάσινγκτον. Οι πρόσφατες δημόσιες τοποθετήσεις του έχουν προκαλέσει ισχυρές αντιδράσεις στο εσωτερικό των ΗΠΑ, εγείροντας ερωτήματα σχετικά με τη θέση του στην κυβέρνηση Τραμπ. Πληροφορίες για την επιστροφή του στην Ουάσινγκτον για «διαβουλεύσεις» έχουν ενισχύσει τα σενάρια ακόμα και για την απομάκρυνσή του, αν και δεν υπάρχει επίσημη επιβεβαίωση από το Στέιτ Ντιπάρτμεντ.

Οι δηλώσεις για τα υψίπεδα του Γκολάν

Η αφορμή για τη νέα έκρηξη αντιδράσεων ήταν οι δηλώσεις του Τομ Μπάρακ σχετικά με τα Υψίπεδα του Γκολάν. Σε πρόσφατη συνέντευξή του, ο Αμερικανός απεσταλμένος αναφέρθηκε στην ισραηλινή παρουσία στην περιοχή ως κατοχή. Μάλιστα, σημείωσε ότι αυτή η κατάσταση αντιβαίνει σε αποφάσεις του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών και στη διεθνή τάξη.

Η τοποθέτηση αυτή προκάλεσε άμεσες αντιδράσεις, καθώς βρίσκεται σε εμφανή αντίθεση με την απόφαση του Ντόναλντ Τραμπ το 2019 να αναγνωρίσει την ισραηλινή κυριαρχία στο Γκολάν. Ο ίδιος ο Μπάρακ επιχείρησε στη συνέχεια να περιορίσει τις εντυπώσεις, διευκρινίζοντας ότι αναφερόταν στο ιστορικό και διεθνοδικαιικό καθεστώς της περιοχής. Δήλωσε επίσης ότι η αμερικανική πολιτική δεν έχει αλλάξει, ωστόσο η διευκρίνιση δεν κατάφερε να εξαφανίσει τις αντιδράσεις.

Οι εκτιμήσεις για την ισραηλινή αεροπορική επιχείρηση στη Συρία

Ο Τομ Μπάρακ βρέθηκε στο στόχαστρο και για τις δηλώσεις του σχετικά με την ισραηλινή αεροπορική επιχείρηση στη Συρία. Ο Αμερικανός απεσταλμένος άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο η επίθεση να είχε ως στόχο να «προκαλέσει» την Τουρκία. Αυτή η εκτίμηση προκάλεσε έντονη ενόχληση στο Ισραήλ, με τον Ισραηλινό υπουργό Άμυνας να απορρίπτει κατηγορηματικά την εκτίμηση του Μπάρακ.

Ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας υποστήριξε ότι υπήρχαν συγκεκριμένες πληροφορίες που δικαιολογούσαν την επιχείρηση στη Συρία. Οι δηλώσεις αυτές προστέθηκαν στις ήδη υπάρχουσες αντιδράσεις που είχε προκαλέσει ο Μπάρακ με τις τοποθετήσεις του για τα Υψίπεδα του Γκολάν, εντείνοντας την πίεση προς το πρόσωπό του.

Σκληρή κριτική από την αμερικανική δεξιά

Στους συντηρητικούς κύκλους των ΗΠΑ, η συζήτηση για τον Τομ Μπάρακ έχει πάρει μεγάλες διαστάσεις, καθώς θεωρούν ότι έχει απομακρυνθεί από βασικές θέσεις της αμερικανικής διοίκησης. Οι επικρίσεις έγιναν ακόμη πιο σκληρές στην αμερικανική δεξιά. Η Λόρα Λούμερ ζήτησε δημόσια την παραίτηση του Μπάρακ, υπογραμμίζοντας την έντονη δυσαρέσκεια για τις θέσεις του.

Παράλληλα, ο Ρεπουμπλικανός γερουσιαστής Ρικ Σκοτ κατηγόρησε τον Τομ Μπάρακ ότι ουσιαστικά παραβλέπει τη γραμμή που έχει χαράξει ο Ντόναλντ Τραμπ για το Γκολάν. Αυτές οι δημόσιες επικρίσεις από σημαίνοντα πρόσωπα της αμερικανικής πολιτικής σκηνής ενισχύουν τα σενάρια περί απομάκρυνσής του και υποδηλώνουν αυξανόμενη δυσαρέσκεια.

Το μέλλον του Τομ Μπάρακ και οι επιπτώσεις για την Τουρκία

Την ίδια ώρα, δημοσιεύματα και αναρτήσεις που επικαλούνται πηγές του Στέιτ Ντιπάρτμεντ υποστηρίζουν ότι η επιστροφή του Τομ Μπάρακ στην Ουάσινγκτον συνδέεται με την αυξανόμενη δυσαρέσκεια στους κόλπους της κυβέρνησης. Η απουσία επίσημης επιβεβαίωσης από το Στέιτ Ντιπάρτμεντ δεν έχει σταματήσει τις εικασίες για το μέλλον του.

Το ζήτημα αποκτά ιδιαίτερη σημασία και για την Τουρκία. Ο Μπάρακ έχει εμφανιστεί το τελευταίο διάστημα ως ένας από τους βασικούς υποστηρικτές της ενίσχυσης των αμερικανοτουρκικών σχέσεων. Έχει επίσης τοποθετηθεί υπέρ της προοπτικής επανένταξης της Άγκυρας σε κρίσιμα αμυντικά προγράμματα, συμπεριλαμβανομένου του ζητήματος των F-35. Ενδεχόμενη απομάκρυνσή του θα μπορούσε να έχει επιπτώσεις σε αυτές τις προσπάθειες και να επηρεάσει τις διμερείς σχέσεις.

Με πληροφορίες από: Topontiki