Μητσοτάκης: Ολοκληρώνονται οι αυξήσεις στις συντάξεις χηρείας για 8.500 δικαιούχους

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ανακοίνωσε την ολοκλήρωση της καταβολής των νέων, αυξημένων συντάξεων χηρείας, μέσω ανάρτησής του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η διαδικασία, η οποία ξεκίνησε το πρωί της Τετάρτης 26 Αυγούστου, αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί πλήρως έως την Παρασκευή 28 Αυγούστου. Συνολικά, 8.500 δικαιούχοι θα δουν σημαντική αύξηση στα ποσά που λαμβάνουν, με τις συντάξεις τους να φτάνουν ξανά στα επίπεδα που ίσχυαν πριν από τις περικοπές. Η κίνηση αυτή αποσκοπεί στην οριστική επίλυση ενός προβλήματος που ταλαιπωρούσε χιλιάδες οικογένειες, αποκαθιστώντας μια μεγάλη κοινωνική αδικία.

Η ανακοίνωση του πρωθυπουργού

Στην ανάρτησή του, ο Κυριάκος Μητσοτάκης έκανε λόγο για την έναρξη της καταβολής των νέων αυξημένων συντάξεων χηρείας, επισημαίνοντας την ολοκλήρωση της διαδικασίας μέχρι την Παρασκευή. Ο πρωθυπουργός τόνισε ότι αυτή η ρύθμιση αποτελεί την οριστική επίλυση ενός προβλήματος που απασχολούσε χιλιάδες οικογένειες για μεγάλο χρονικό διάστημα. Η ανάρτηση έγινε το πρωί της Τετάρτης 26 Αυγούστου, γνωστοποιώντας τις εξελίξεις στους ενδιαφερόμενους.

Ο κ. Μητσοτάκης υπενθύμισε τη νομοθετική ρύθμιση που είχε ανακοινώσει στις 3 Ιουλίου, η οποία προέβλεπε την οριστική κατάργηση των περικοπών που είχαν επιβληθεί στις συντάξεις χηρείας από τον νόμο Κατρούγκαλου. Με την υλοποίηση αυτής της δέσμευσης, ο πρωθυπουργός υπογράμμισε την αποκατάσταση μιας σημαντικής κοινωνικής αδικίας, επαναλαμβάνοντας τη φράση «Το είπαμε, το κάνουμε!».

Σημαντικές αυξήσεις και επαναφορά στα προηγούμενα επίπεδα

Σύμφωνα με τις δηλώσεις του πρωθυπουργού, συνολικά 8.500 δικαιούχοι θα επωφεληθούν από τις σημαντικές αυξήσεις στις συντάξεις τους. Οι αυξήσεις αυτές θα οδηγήσουν τις συντάξεις χηρείας ακόμη και στα επίπεδα που ίσχυαν πριν από τις περικοπές που υπέστησαν λόγω του νόμου Κατρούγκαλου. Αυτό σημαίνει την πλήρη αποκατάσταση των ποσών για ένα μεγάλο μέρος των δικαιούχων.

Η καταβολή των νέων, αυξημένων ποσών ξεκίνησε σταδιακά από την Τετάρτη 26 Αυγούστου και αναμένεται να ολοκληρωθεί μέχρι την Παρασκευή 28 Αυγούστου. Μέσα σε αυτό το τριήμερο, οι 8.500 δικαιούχοι θα δουν τα χρήματα στους λογαριασμούς τους, αντικατοπτρίζοντας τις νέες ρυθμίσεις και την κατάργηση των προηγούμενων μειώσεων.

Το ευρύτερο κοινωνικό αποτύπωμα των ρυθμίσεων

Πέρα από τις άμεσες αυξήσεις στις συντάξεις χηρείας, οι πρόσφατες ρυθμίσεις έχουν και ένα ευρύτερο κοινωνικό αποτύπωμα, το οποίο αφορά χιλιάδες άλλους συνταξιούχους. Συγκεκριμένα, περίπου 75.000 συνταξιούχοι δεν θα χρειαστεί να επιστρέψουν αναδρομικά ποσά στο κράτος. Ο πρωθυπουργός τόνισε χαρακτηριστικά ότι «δεν θα χρειαστεί να επιστρέψουν αναδρομικά ούτε ένα ευρώ», προσφέροντας έτσι σημαντική ανακούφιση σε αυτή την ομάδα δικαιούχων.

Επιπλέον, οι ρυθμίσεις ξεκαθαρίζουν τη θέση για 122.000 συνταξιούχους οι οποίοι λαμβάνουν δύο εθνικές συντάξεις. Για αυτή την κατηγορία, οι συντάξεις διατηρούνται κανονικά, χωρίς να υπάρξουν αλλαγές ή περικοπές. Αυτή η πρόβλεψη διασφαλίζει τη σταθερότητα του εισοδήματος για ένα μεγάλο αριθμό πολιτών.

Ο κ. Μητσοτάκης υπογράμμισε ότι με αυτές τις ενέργειες, ένα πρόβλημα που αφορούσε χιλιάδες οικογένειες λύνεται οριστικά, αποκαθιστώντας μία μεγάλη κοινωνική αδικία. Η κυβέρνηση, όπως δήλωσε, προχώρησε στην υλοποίηση των δεσμεύσεών της, φέρνοντας σε πέρας τις αναγκαίες αλλαγές για την ενίσχυση των συνταξιούχων.

Με πληροφορίες από: Topontiki, Ieidiseis, Newsit