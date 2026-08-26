Από το «Τσοβόλα, δώστα όλα» στο «Μητσοτάκη, φέρτα τώρα»: Η Ελλάδα μπροστά σε νέα προεκλογική επιταγή

Τριάντα επτά χρόνια μετά τις εξαγγελίες του Ανδρέα Παπανδρέου, η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη προετοιμάζεται να παρουσιάσει ένα νέο οικονομικό πακέτο. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι το πακέτο αυτό, το οποίο θα ανακοινωθεί στο πλαίσιο της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης (ΔΕΘ) του 2026, θα προσεγγίζει τα 1,8 δισεκατομμύρια ευρώ για το έτος 2027. Οι παρεμβάσεις αναμένεται να περιλαμβάνουν φορολογικές ελαφρύνσεις και εισοδηματικές παρεμβάσεις, ύψους περίπου 1,4 δισεκατομμυρίων ευρώ.

Το οικονομικό πακέτο της ΔΕΘ 2026

Η κυβέρνηση βρίσκεται μπροστά στην τελευταία ΔΕΘ πριν από τις επόμενες εθνικές εκλογές, γεγονός που προσδίδει ιδιαίτερη πολιτική σημασία στις επικείμενες ανακοινώσεις. Κάθε ευρώ που επιστρέφει στην κοινωνία μπορεί να μετατραπεί σε πολιτικό κεφάλαιο, σύμφωνα με τις κυβερνητικές εκτιμήσεις. Το πακέτο αυτό, με τις φορολογικές ελαφρύνσεις και τις εισοδηματικές παρεμβάσεις, αποτελεί τη βασική οικονομική ατζέντα για το 2027.

Σε αντίθεση με το παρελθόν, η σημερινή κατάσταση δεν απαιτεί κάποιος να φωνάξει στον υπουργό Οικονομικών «δώστα όλα». Η διαφορά αυτή υπογραμμίζει τις μεταβολές στις δημοσιονομικές δυνατότητες της χώρας σε σχέση με προηγούμενες περιόδους. Η ΔΕΘ του 2026 χαρακτηρίζεται ως η τελευταία μεγάλη οικονομική εκδήλωση πριν από την προσφυγή στις κάλπες.

Η ιστορική αναφορά στο 1989

Η τρέχουσα πολιτική ανάγκη μοιάζει εντυπωσιακά γνώριμη, φέρνοντας στο προσκήνιο μια άτυπη σύγκριση με το 1989. Τον Απρίλιο του 1989, ο τότε πρωθυπουργός Ανδρέας Παπανδρέου είχε απευθυνθεί σε προεκλογική συγκέντρωση στο Περιστέρι στον υπουργό Οικονομικών, Δημήτρη Τσοβόλα, με τη φράση «Τσοβόλα, δώστα όλα».

Η φράση αυτή έμεινε στην ιστορία και αποτέλεσε σύμβολο για τη Νέα Δημοκρατία του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, η οποία την κατήγγειλε ως παροχολογία και δημοσιονομικό λαϊκισμό. Η πολιτική αυτή κίνηση του 1989 είχε λάβει χώρα σε μια περίοδο όπου η Ελλάδα αντιμετώπιζε σοβαρά οικονομικά προβλήματα.

Η οικονομική κατάσταση του 1989

Το 1989, η Ελλάδα βρισκόταν αντιμέτωπη με σημαντικές δημοσιονομικές δυσκολίες. Το δημόσιο χρέος είχε εκτοξευθεί από περίπου 22,6% του ΑΕΠ το 1980 σε ποσοστό άνω του 60% το 1989. Ταυτόχρονα, τα δημοσιονομικά ελλείμματα ήταν εξαιρετικά υψηλά, επιβαρύνοντας περαιτέρω την οικονομία.

Επιπλέον, η ελληνική οικονομία εκείνη την περίοδο αντιμετώπιζε υψηλό πληθωρισμό και σημαντικές ανισορροπίες. Η διανομή χρημάτων γινόταν σε μια οικονομία που δεν διέθετε την αντίστοιχη δημοσιονομική δυνατότητα, γεγονός που καθιστούσε την κατάσταση ιδιαίτερα επισφαλή.

Η σημερινή δημοσιονομική εικόνα

Σήμερα, η εικόνα της ελληνικής οικονομίας είναι σχεδόν αντίστροφη σε σχέση με το 1989. Η Ελλάδα εμφανίζει σημαντικά πρωτογενή πλεονάσματα. Ειδικότερα, στο πρώτο τετράμηνο του 2026, το πρωτογενές πλεόνασμα ανήλθε σε 5,175 δισεκατομμύρια ευρώ, ξεπερνώντας τον στόχο των 2,298 δισεκατομμυρίων ευρώ.

Στο πεντάμηνο του ίδιου έτους, καταγράφηκε πρωτογενές πλεόνασμα 3,6 δισεκατομμυρίων ευρώ, ποσό που ήταν περίπου 2,4 δισεκατομμύρια ευρώ πάνω από τον καθορισμένο στόχο. Παρά το γεγονός ότι το δημόσιο χρέος εξακολουθεί να είναι υψηλό, βρίσκεται σε πτωτική πορεία, με το Μεσοπρόθεσμο Πρόγραμμα να προβλέπει για το 2026 χρέος περίπου 136,8% του ΑΕΠ.

Το κυβερνητικό επιχείρημα και η πραγματικότητα των πολιτών

Η κυβέρνηση διαθέτει ένα επιχείρημα που βασίζεται στα τρέχοντα οικονομικά δεδομένα: «Δεν μοιράζουμε δανεικά. Μοιράζουμε μέρος της δημοσιονομικής υπεραπόδοσης». Το επιχείρημα αυτό έχει οικονομική βάση, καθώς η χώρα παρουσιάζει πλεονάσματα.

Ωστόσο, η συνολική εικόνα δεν εξαντλείται στα μακροοικονομικά στοιχεία, καθώς αυτά απέχουν από την μικροοικονομική πραγματικότητα. Η τσέπη των πολιτών παραμένει ιδιαίτερα ζορισμένη εδώ και μήνες, παρά τις θετικές δημοσιονομικές επιδόσεις. Η ΔΕΘ του 2026 αποτελεί την τελευταία μεγάλη οικονομική ευκαιρία για την κυβέρνηση να ενισχύσει το πολιτικό της κεφάλαιο ενόψει των εκλογών.

Με πληροφορίες από: Topontiki