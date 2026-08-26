«Σφήνα» Τσίπρα στο ΠΑΣΟΚ βλέπει η Χαριλάου Τρικούπη

Στην Χαριλάου Τρικούπη εκφράζουν την πεποίθηση ότι ο Αλέξης Τσίπρας επιχειρεί να δημιουργήσει «σφήνα» στο ΠΑΣΟΚ. Αυτή η εκτίμηση έρχεται λίγο μετά την ανακοίνωση της διπλής μετάβασης του πρώην πρωθυπουργού στη συμπρωτεύουσα, λίγο πριν από σημαντικές πολιτικές εκδηλώσεις. Το ΠΑΣΟΚ θεωρεί ότι η χώρα δεν χρειάζεται έναν «κατεψυγμένο διπολισμό».

Οι κινήσεις του Αλέξη Τσίπρα στη Θεσσαλονίκη

Ο πρώην πρωθυπουργός, Αλέξης Τσίπρας, ανακοίνωσε διπλή μετάβαση στη συμπρωτεύουσα. Στο πλαίσιο αυτής της παρουσίας, ο κ. Τσίπρας πρόκειται να παρουσιάσει το πρόγραμμά του για την οικονομία και να απαντήσει σε ερωτήσεις δημοσιογράφων.

Οι κινήσεις αυτές χρονικά τοποθετούνται λίγο πριν από την ομιλία του Νίκου Ανδρουλάκη, η οποία έχει προγραμματιστεί για την 3η Σεπτεμβρίου. Επιπλέον, η δεύτερη παρουσία του κ. Τσίπρα στη Θεσσαλονίκη αναμένεται να γίνει λίγο πριν από την εμφάνιση του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.

Η εκτίμηση της Χαριλάου Τρικούπη για τους στόχους

Στο ΠΑΣΟΚ, οι εκτιμήσεις συγκλίνουν στο ότι ο βασικός στόχος του Αλέξη Τσίπρα είναι να αναδειχθεί σε «άλλο πόλο» απέναντι στην κυβέρνηση. Ωστόσο, η Χαριλάου Τρικούπη δηλώνει ότι δεν προτίθεται να επιτρέψει κάτι τέτοιο.

Ο εκπρόσωπος Τύπου του κόμματος, Κώστας Τσουκαλάς, δήλωσε χθες ότι «το κόμμα ΕΛΑΣ κάνει μονομέτωπο απέναντι στο ΠΑΣΟΚ». Η άποψη αυτή εκφράζει απόλυτα την ηγεσία της Χαριλάου Τρικούπη, η οποία θεωρεί ότι «Τσίπρας και Μητσοτάκης συμπεριφέρονται στη λογική ‘το ένα χέρι νίβει το άλλο’».

«Επίπλαστη αντιπαράθεση» και «κατεψυγμένος διπολισμός»

Οι παροικούντες την Χαριλάου Τρικούπη εκτιμούν ότι υπάρχει μια αλληλεξάρτηση μεταξύ του Κυριάκου Μητσοτάκη και του Αλέξη Τσίπρα. Συγκεκριμένα, θεωρούν ότι «χωρίς τον Κυριάκο Μητσοτάκη δεν υπάρχει ο Αλέξης Τσίπρας και χωρίς τον Αλέξη Τσίπρα δεν υπάρχει ο Κυριάκος Μητσοτάκης».

Για τον λόγο αυτό, τα κυβερνητικά στελέχη φέρονται να επιχαίρουν για την «ολική επιστροφή» του πρώην πρωθυπουργού στο πολιτικό «παιχνίδι». Όσον αφορά τις αναφορές περί «παλιόπαιδου», αυτές χαρακτηρίζονται ως μια «επίπλαστη αντιπαράθεση» με τη Νέα Δημοκρατία.

Η ανάλυση από την Χαριλάου Τρικούπη υποστηρίζει ότι ο Αλέξης Τσίπρας, ανεβαίνοντας στη Θεσσαλονίκη λίγο πριν από τον πρωθυπουργό, θα μιλήσει για όλα τα θέματα, δημιουργώντας έτσι ένα «φανταστικό τερέν» στον Κυριάκο Μητσοτάκη για να απαντήσει σε όλα. Θεωρούν επίσης ότι ο πρωθυπουργός, επειδή δεν φαίνεται να λαμβάνει θετική ψήφο, στρέφει την κουβέντα στο «σκιάχτρο» των άλλοτε πολιτικών του Αλέξη Τσίπρα, προκειμένου να υποστηρίξει ότι στην κάλπη, οι πολίτες πρέπει να ψηφίσουν με γνώμονα «το μη χείρον, βέλτιστον».

Η στρατηγική του πρωθυπουργού και η κριτική στον πρώην

Στο ΠΑΣΟΚ αποδίδουν στον πρωθυπουργό την τακτική να «σερβίρει έναν παλιό, κατεψυγμένο πολιτικό διπολισμό από τη μνημονιακή περίοδο». Αυτός ο διπολισμός χαρακτηρίζεται ως «βαθιά ανεπίκαιρος και εμφυλιοπολεμικός», καθώς, όπως εκτιμούν, είναι ο μόνος τρόπος να συσπειρώσει ένα ακροατήριο που διαφορετικά θα είχε απομακρυνθεί.

Μάλιστα, ορισμένοι προχωρούν ένα βήμα παραπέρα, υποστηρίζοντας ότι στο κυβερνητικό πεδίο, αν δεν υπήρχε ο κ. Τσίπρας, θα τον είχαν «εφεύρει».

Η κριτική της Χαριλάου Τρικούπη δεν περιορίζεται στον πρωθυπουργό, αλλά επεκτείνεται και στον πρώην πρωθυπουργό. Του καταλογίζουν ότι ξέρει καλά πως αν χάσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα πάμε σε μία νέα γενιά πολιτικών, στην οποία ο ίδιος θα είναι επίσης «παρωχημένος». Ως εκ τούτου, προτιμά να έχει απέναντί του τον νυν πρωθυπουργό.

Με πληροφορίες από: Newsit