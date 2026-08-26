Ονόματα με εκλογική στόχευση στο γαλάζιο ψηφοδέλτιο Επικρατείας

Ενώ οι εκλογές αναμένονται να διεξαχθούν προς το τέλος της κυβερνητικής θητείας, το ψηφοδέλτιο Επικρατείας της Νέας Δημοκρατίας ήδη απασχολεί τις συζητήσεις. Πληθώρα ονομάτων υποψηφίων εξετάζονται τόσο για εκλόγιμες όσο και για μη εκλόγιμες θέσεις. Σύμφωνα με πληροφορίες, δύο πρόσωπα έχουν ήδη «κλειδώσει» τη συμμετοχή τους και αναμένεται να εκλεγούν στην επόμενη Βουλή.

Οι πρώτες εκλόγιμες θέσεις στο ψηφοδέλτιο Επικρατείας

Ο πρώην αρχηγός ΓΕΕΘΑ, Κωνσταντίνος Φλώρος, αναμένεται να καταλάβει τη δεύτερη θέση στο ψηφοδέλτιο Επικρατείας της Νέας Δημοκρατίας, εξασφαλίζοντας την εκλογή του στην επόμενη Βουλή. Οι πληροφορίες της στήλης αναφέρουν ότι η θέση του θεωρείται απολύτως έγκυρη.

Το δεύτερο πρόσωπο που φέρεται να έχει «κλειδώσει» μια εκλόγιμη θέση είναι ο δημοσιογράφος και παρουσιαστής εκπομπών στη γαλλική τηλεόραση, Νίκος Αλιάγας. Ο κ. Αλιάγας έχει συνομιλήσει με τον πρωθυπουργό και το όνομά του πιθανόν θα βρίσκεται στην τρίτη θέση του ψηφοδελτίου Επικρατείας, η οποία είναι επίσης εκλόγιμη. Ο εκλογικός νόμος προβλέπει ότι τα κόμματα πρέπει να περιλαμβάνουν τουλάχιστον έναν ομογενή στις τρεις πρώτες θέσεις του Επικρατείας. Στην παρούσα Βουλή, η Νέα Δημοκρατία είχε εκλέξει ως απόδημο τον πρώην υπουργό Ναυτιλίας και πρώην Επίτροπο της ΕΕ, Χρήστο Στυλιανίδη, ο οποίος προερχόταν από την Κύπρο.

Ο Νίκος Αλιάγας δεν απευθύνεται μόνο σε νεανικά εκλογικά ακροατήρια, αλλά είναι ευρέως γνωστός και για την πατριωτική του συνείδηση. Συμμετέχει ενεργά σε παραδοσιακά δρώμενα του τόπου καταγωγής του, την Αιτωλοακαρνανία, και προβάλλει συχνά τις ελληνικές του ρίζες.

Η επιστροφή του Γιώργου Μυλωνάκη και οι νέες αρμοδιότητες

Ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ, Γιώργος Μυλωνάκης, ο οποίος πρόσφατα αντιμετώπισε μια μεγάλη περιπέτεια με την υγεία του, είναι πολύ πιθανόν να βρεθεί σε εκλόγιμη θέση στο ψηφοδέλτιο Επικρατείας. Όπως αναφέρεται, ο κ. Μυλωνάκης συναντήθηκε στην Πάρο, όπου εμφανίστηκε ευδιάθετος και σε καλή κατάσταση.

Ο κ. Μυλωνάκης έχει αρχίσει να ασχολείται εκ νέου με πολιτικά ζητήματα. Πιθανόν να επιστρέψει σύντομα στα καθήκοντά του, αλλά όχι με τις ίδιες αρμοδιότητες που είχε προηγουμένως, καθώς αυτές περιλάμβαναν πίεση, η οποία αναμένεται να ενταθεί ενόψει των εκλογών.

Το ενδεχόμενο του Μαργαρίτη Σχοινά και ο προεκλογικός ρόλος

Η υποψηφιότητα του Μαργαρίτη Σχοινά στις επόμενες βουλευτικές εκλογές αποτελεί ένα θέμα που συζητείται έντονα από την εποχή που αποχώρησε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όπου κατείχε τη θέση του αντιπροέδρου. Ο κ. Σχοινάς έχει πραγματοποιήσει συζητήσεις με τον πρωθυπουργό σχετικά με την πιθανή υποψηφιότητά του στην Α' Θεσσαλονίκης.

Στο πλαίσιο αυτών των συζητήσεων, έχουν διενεργηθεί και δημοσκοπήσεις, οι οποίες έδειξαν ότι ο Μαργαρίτης Σχοινάς διαθέτει σημαντική απήχηση στο εκλογικό σώμα. Ωστόσο, οι δύο άνδρες δεν έχουν ακόμη πραγματοποιήσει την τελική συζήτηση για το θέμα της υποψηφιότητας.

Από άλλη πηγή προκύπτει η πιθανότητα ο Μαργαρίτης Σχοινάς να αναλάβει τον ρόλο του εκπροσώπου της κυβέρνησης κατά την προεκλογική περίοδο. Υπενθυμίζεται ότι η πρώτη υψηλή θέση που κατέλαβε ο κ. Σχοινάς στην ευρωπαϊκή επιτροπή ήταν αυτή του εκπροσώπου τύπου του Ζαν Κλοντ Γιούνκερ.

Η θέση του Παύλου Μαρινάκη

Ο Παύλος Μαρινάκης, ο οποίος είναι υποψήφιος στον βόρειο τομέα, θα παραιτηθεί από τη θέση του μόλις κηρυχθούν επίσημα οι εκλογές. Η κίνησή του αυτή εντάσσεται στις συνήθεις διαδικασίες που ακολουθούνται από στελέχη που επιθυμούν να συμμετάσχουν στις βουλευτικές εκλογές.

Με πληροφορίες από: Newsit