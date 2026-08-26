Η κυβέρνηση στρέφεται στους ελεύθερους επαγγελματίες ενόψει ΔΕΘ

Οι ελεύθεροι επαγγελματίες αναμένεται να αποτελέσουν το επίκεντρο των εξαγγελιών του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, από το βήμα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Ο ίδιος ο πρωθυπουργός έχει αφήσει να εννοηθεί ότι η συγκεκριμένη επαγγελματική και κοινωνική τάξη βρίσκεται ήδη πολύ ψηλά στις προτεραιότητες του «πακέτου» μέτρων που θα παρουσιαστεί στο Βελλίδειο σε περίπου δύο εβδομάδες. Η κυβέρνηση επιδιώκει να αμβλύνει τις εντυπώσεις και να αποκαταστήσει τις σχέσεις με ένα κομμάτι του εκλογικού σώματος που θεωρείται κρίσιμο.

Οι ελεύθεροι επαγγελματίες στο επίκεντρο της ΔΕΘ

Η επικείμενη ανακοίνωση μέτρων για τους ελεύθερους επαγγελματίες από τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη κατά τη διάρκεια της ΔΕΘ δεν αποτελεί έκπληξη. Ο κ. Μητσοτάκης έχει ήδη υποδείξει ότι οι αυτοαπασχολούμενοι βρίσκονται στην κορυφή της ατζέντας των κυβερνητικών προτεραιοτήτων. Το «πακέτο» μέτρων που θα παρουσιαστεί στο Βελλίδειο αναμένεται να περιλαμβάνει ρυθμίσεις που θα αφορούν άμεσα αυτή την επαγγελματική κατηγορία.

Η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης, η οποία θα φιλοξενήσει τις πρωθυπουργικές εξαγγελίες σε περίπου δύο εβδομάδες, αποτελεί παραδοσιακά το βήμα για την παρουσίαση των βασικών κατευθύνσεων της κυβερνητικής πολιτικής για το επόμενο διάστημα. Φέτος, το ενδιαφέρον στρέφεται έντονα στις πρωτοβουλίες που θα αναληφθούν για τους ελεύθερους επαγγελματίες.

Η εκλογική τους δύναμη και το ρήγμα

Οι αυτοαπασχολούμενοι διαδραμάτισαν κρίσιμο ρόλο στις εκλογικές νίκες της Νέας Δημοκρατίας, τόσο το 2019 όσο και το 2023, συμβάλλοντας στην επίτευξη άνετης αυτοδυναμίας. Το συγκεκριμένο κομμάτι του εκλογικού σώματος ψήφισε σχεδόν εν σώματι το κυβερνών κόμμα, αναδεικνύοντας τη σημασία του για την πολιτική σταθερότητα.

Ωστόσο, παρά την εκλογική τους στήριξη, οι ελεύθεροι επαγγελματίες αισθάνονται αδικημένοι από την κυβέρνηση, ιδιαίτερα μετά την καθιέρωση της τεκμαρτής φορολόγησης. Η απόφαση αυτή, σύμφωνα με το Μέγαρο Μαξίμου, έπαιξε μείζονα ρόλο στη μείωση της φοροδιαφυγής στη χώρα και στην αύξηση των δημοσίων εσόδων, αλλά ταυτόχρονα δημιούργησε ένα «ρήγμα» στις σχέσεις μεταξύ των δύο πλευρών.

Οι επιπτώσεις στις δημοσκοπήσεις

Το «ρήγμα» που προκλήθηκε από την τεκμαρτή φορολόγηση θεωρείται ένας από τους πλέον σημαντικούς παράγοντες για τις «χαμηλές πτήσεις» της Νέας Δημοκρατίας στις δημοσκοπήσεις. Οι ελεύθεροι επαγγελματίες αποστασιοποιήθηκαν από το κυβερνών κόμμα, με ένα μέρος τους να στρέφεται προς άλλους σχηματισμούς και ένα άλλο να εισέρχεται στη «γκρίζα ζώνη» των αναποφάσιστων ψηφοφόρων.

Αυτή η αποστασιοποίηση έχει δημιουργήσει την ανάγκη για την κυβέρνηση να επανεξετάσει και να βελτιώσει τις σχέσεις της με τους αυτοαπασχολούμενους. Ήδη από πέρσι, το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης έχει επιχειρήσει να αμβλύνει τις εντυπώσεις μέσω παρεμβάσεων στα τεκμήρια, αλλά φέτος η προσπάθεια αυτή φαίνεται να εντείνεται, μετατρέποντας το «φλερτ» σε «στενό μαρκάρισμα».

Παρεμβάσεις και βελτιώσεις στα τεκμήρια

Στο πλαίσιο αυτής της προσπάθειας, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, ο οποίος ήταν και ο υπουργός Οικονομικών που καθιέρωσε το σύστημα της τεκμαρτής φορολόγησης, προχώρησε σε δηλώσεις. Ο κ. Χατζηδάκης ξεκαθάρισε ότι η βασική φιλοσοφία του συστήματος δεν πρόκειται να αλλάξει, υπογραμμίζοντας τη δέσμευση της κυβέρνησης σε αυτή την κατεύθυνση.

Ωστόσο, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης τόνισε ότι προφανώς και θα υπάρξουν παρεμβάσεις και βελτιώσεις στο σύστημα. Αυτές οι βελτιώσεις θα γίνουν καθώς το σύστημα αποδίδει και με τη χρήση νέων τεχνολογιών. Συγκεκριμένα, δήλωσε: «Μιλάμε για ένα σύστημα το οποίο θα λαμβάνει υπόψη για τους συνεπείς την εξέλιξη που έχουμε μέσω των τεχνολογιών αυτών. Μέχρι εκεί μπορώ να σας πω».

Διευκρινίσεις από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο

Τις δηλώσεις του Κωστή Χατζηδάκη ακολούθησαν οι διευκρινίσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου, Παύλου Μαρινάκη. Ο κ. Μαρινάκης επιχείρησε να εξηγήσει περαιτέρω τις προθέσεις της κυβέρνησης, εστιάζοντας στην έννοια των «συνεπών» ελεύθερων επαγγελματιών. Σύμφωνα με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, οι συνεπείς επαγγελματίες αποτελούν τη λέξη-κλειδί και το επίθετο-κλειδί στην κυβερνητική προσέγγιση.

Ο Παύλος Μαρινάκης ανέφερε ως παραδείγματα συνεπών επαγγελματιών εκείνους που έχουν εγκαταστήσει POS, πληρώνουν τον ΦΠΑ τους στην ώρα του και εκπληρώνουν τις φορολογικές τους υποχρεώσεις εμπρόθεσμα. Για αυτούς τους επαγγελματίες, θεωρείται λογικό να επιβραβευθούν, και ο κ. Μαρινάκης υποστήριξε ότι «παρέλκει να έχει τα τεκμήρια που έχει μέχρι τώρα» ένας τέτοιος άνθρωπος.

Με πληροφορίες από: Topontiki