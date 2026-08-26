Ρεαλισμό και αξιοπιστία αναζητεί ο Τσίπρας για το πρόγραμμα Θεσσαλονίκης

Σε ένα ιδιαίτερα κρίσιμο στάδιο βρίσκονται οι συσκέψεις του Αλέξη Τσίπρα με τους τομεάρχες και τα στελέχη της ΕΛ.Α.Σ. Η εντατική αυτή προετοιμασία έχει ως στόχο να «κλειδώσουν» όλες οι λεπτομέρειες του προγράμματος που πρόκειται να παρουσιαστεί στις 2 Σεπτεμβρίου στη Θεσσαλονίκη. Η παρουσίαση θα λάβει χώρα στο πλαίσιο των εκδηλώσεων της Διεθνούς Έκθεσης.

Οι συσκέψεις και η προετοιμασία

Οι συσκέψεις του Αλέξη Τσίπρα με τα αρμόδια στελέχη είναι σε πλήρη εξέλιξη, με την προθεσμία για την οριστικοποίηση των λεπτομερειών να έχει τεθεί μέχρι το τέλος της τρέχουσας εβδομάδας. Η διαδικασία αυτή είναι ζωτικής σημασίας για τη διαμόρφωση του τελικού σχεδίου που θα τεθεί ενώπιον του κοινού.

Το οικονομικό επιτελείο του κόμματος εργάζεται πυρετωδώς, προχωρώντας σε διαρκείς αναθεωρήσεις και προσαρμογές, προκειμένου να καταλήξει στην τελική μορφή των θέσεων της ΕΛ.Α.Σ. Η προσπάθεια αυτή αποσκοπεί στην πλήρη κάλυψη των ζητημάτων αιχμής που απασχολούν την ελληνική κοινωνία.

Το στοίχημα της αξιοπιστίας

Ο Αλέξης Τσίπρας καλείται να κερδίσει ένα σημαντικό στοίχημα, αυτό της αξιοπιστίας. Η ηγεσία του κόμματος αναγνωρίζει ότι χωρίς την εξασφάλιση αυτής της αξιοπιστίας, τα μηνύματα του προγράμματος δεν θα βρουν ανταπόκριση στους πολίτες.

Για τον λόγο αυτό, το πρόγραμμα που «χτίζεται» έχει ως βασικό άξονα την απάντηση στις ανάγκες της κοινωνίας, όπως αυτές έχουν διαμορφωθεί τα τελευταία χρόνια. Όπως σημειώνουν τα στελέχη, οι πολίτες είναι αυτοί που θέτουν τα διακυβεύματα, και οι πολιτικές δυνάμεις οφείλουν να προσφέρουν λύσεις στα προβλήματα που ανακύπτουν.

Ο κ. Τσίπρας, με βάση και την προηγούμενη κυβερνητική του θητεία, γνωρίζει ότι η εμπιστοσύνη και η πίστη των πολιτών στην δυνατότητα πραγματοποίησης αλλαγών με διαφορετικό τρόπο αποτελούν συστατικό στοιχείο για κάθε μεταβολή.

Οι άξονες του προγράμματος

Οι θέσεις της ΕΛ.Α.Σ. επικεντρώνονται σε μια σειρά από κρίσιμα ζητήματα που επηρεάζουν άμεσα τον οικογενειακό προϋπολογισμό και την καθημερινότητα των πολιτών. Μεταξύ αυτών συγκαταλέγονται η ακρίβεια, η οποία «τσακίζει» τα νοικοκυριά, η στεγαστική κρίση που πλήττει μεγάλο μέρος του πληθυσμού, και η ενεργειακή κρίση.

Επιπλέον, το πρόγραμμα θα θίξει το ζήτημα της διαφάνειας, έναν τομέα που θεωρείται κομβικός για την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης. Για όλα αυτά τα θέματα, ο Αλέξης Τσίπρας θα περιγράψει στη Θεσσαλονίκη το γενικό πλαίσιο μέσα στο οποίο θα κινηθεί το κόμμα του, με απώτερο σκοπό την καλυτέρευση της καθημερινότητας των πολιτών.

Η παρουσίαση στη ΔΕΘ και η εξειδίκευση

Κατά την τοποθέτησή του στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, ο Αλέξης Τσίπρας δεν θα προχωρήσει σε λεπτομερή αναφορά αριθμών. Η προσέγγιση αυτή είναι συνειδητή, καθώς η έμφαση θα δοθεί στην παρουσίαση του πολιτικού πλαισίου μέσα από το οποίο θα υλοποιηθεί το σύνολο του προγράμματος.

Η εξειδίκευση των μέτρων και η ανάλυση ανά αριθμό θα πραγματοποιηθούν σε μεταγενέστερο στάδιο. Συγκεκριμένα, μετά την συνέντευξη Τύπου που έχει προγραμματιστεί για τις 9 Σεπτεμβρίου, θα ακολουθήσουν ειδικές θεματικές εκδηλώσεις, στις οποίες θα παρουσιαστούν αναλυτικά, μέτρο προς μέτρο, όλα τα όσα θα έχουν ανακοινωθεί.

Πολιτική στρατηγική και απαντήσεις

Η ΕΛ.Α.Σ. επιμένει στην ουσία της πολιτικής, μια επιλογή που εκφράστηκε και με την συνειδητή επιλογή της Αμαλίας να μην απαντήσει στις επιθέσεις της κυβέρνησης σχετικά με την απόφαση του Αλέξη Τσίπρα να προηγηθεί του πρωθυπουργού στην παρουσίαση. Η στάση αυτή δείχνει ότι το κόμμα επέλεξε να δώσει προτεραιότητα στην ουσία έναντι της «ημερομηνιολαγνείας».

Το κόμμα προετοιμάζεται, επίσης, να απαντήσει στην κριτική που αναμένεται να ασκηθεί από τις άλλες πολιτικές δυνάμεις. Η κριτική αυτή, η οποία θεωρείται εκ των ων ουκ άνευ σφοδρή, θα αφορά τόσο το πρόγραμμα όσο και την εξειδίκευσή του, καθώς ο δρόμος προς τις κάλπες είναι ανοιχτός.

Η ηγεσία της ΕΛ.Α.Σ. γνωρίζει, επίσης, ότι ένα από τα επόμενα επίμονα ερωτήματα που θα τεθούν είναι το «με ποιους θα το κάνει». Σχετικά με αυτό, ο Αλέξης Τσίπρας έχει ήδη ανακοινώσει ότι σχεδόν το 80% των ψηφοδελτίων είναι έτοιμο, συμπεριλαμβάνοντας σε αυτά και τα στελέχη που ήδη έχουν ενταχθεί.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis