Δικαστικό «ναρκοπέδιο» από τον Σεπτέμβριο για την κυβέρνηση

Με την έναρξη του νέου δικαστικού έτους τον Σεπτέμβριο, αναμένεται να ανοίξει μια σειρά από βαριές πολιτικές υποθέσεις που έχουν προκαλέσει έντονες αντιδράσεις και έχουν επηρεάσει την πολιτική επικαιρότητα τους τελευταίους μήνες. Το δικαστικό ημερολόγιο περιλαμβάνει κρίσιμες δίκες που αφορούν την τραγωδία των Τεμπών, το σκάνδαλο των παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ, καθώς και την υπόθεση των υποκλοπών. Οι εξελίξεις αυτές αναμένεται να αποτελέσουν «μήτρα πονοκεφάλων» για τη Νέα Δημοκρατία και το Μέγαρο Μαξίμου.

Το άνοιγμα του δικαστικού έτους και οι υποθέσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ

Η αυλαία της νέας δικαστικής περιόδου ανοίγει την 1η Σεπτεμβρίου, με την εισαγγελική πρόταση του εντεταλμένου Ευρωπαίου εισαγγελέα Διονύση Μουζάκη. Η πρόταση αυτή αφορά μια υπόθεση παράνομων επιδοτήσεων που εντοπίζεται στην Κρήτη, σηματοδοτώντας την έναρξη των δικαστικών διεργασιών.

Λίγες εβδομάδες αργότερα, στις 18 Σεπτεμβρίου, θα βρεθεί ξανά στο εδώλιο ο Ν.Χ., ιδιοκτήτης της εταιρείας Nerco. Η υπόθεση αυτή αφορά διαφορετική υπόθεση παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ. Το συγκεκριμένο πρόσωπο εμφανίζεται σε αρκετές δικογραφίες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, μαζί με ακόμη δέκα άτομα, ενώ έχει ήδη καταδικαστεί πρωτόδικα για αντίστοιχη υπόθεση στον Γράμμο.

Δίκες βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας

Ο Οκτώβριος φέρνει στο προσκήνιο τις δίκες τεσσάρων βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας. Οι βουλευτές αυτοί αντιμετωπίζουν, κατά περίπτωση, κατηγορίες για ηθική αυτουργία σε απιστία, παράνομη διαχείριση ευρωπαϊκών κονδυλίων, ψευδή βεβαίωση και απόπειρα απάτης με υπολογιστή.

Πρώτη στο εδώλιο θα καθίσει στις 2 Οκτωβρίου η Κατερίνα Παπακώστα, λόγω της ειδικής δωσιδικίας που απορρέει από τη δικηγορική της ιδιότητα. Θα ακολουθήσουν ο Χρήστος Μπουκώρος στις 27 Οκτωβρίου, ο Μάξιμος Σενετάκης στις 30 Οκτωβρίου και ο Κώστας Σκρέκας στις 12 Νοεμβρίου.

Πρώην στελέχη και συνεργάτες στο εδώλιο

Παράλληλα με τις υποθέσεις των βουλευτών, έχουν προγραμματιστεί δίκες και για δεκαοκτώ μη πολιτικά πρόσωπα. Ανάμεσά τους βρίσκεται ο πρώην πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ, Δημήτρης Μελάς, ο οποίος αντιμετωπίζει πέντε πράξεις απιστίας.

Στις δίκες αυτές περιλαμβάνονται επίσης πρώην στελέχη του οργανισμού, υπάλληλοι πολιτικών γραφείων, συνεργάτες πρώην υπουργών, ιδιοκτήτες Κέντρων Υποδοχής Δηλώσεων και δικαιούχοι επιδοτήσεων, γεγονός που υποδηλώνει το ευρύ φάσμα των εμπλεκομένων προσώπων στις υποθέσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Υποθέσεις φερόμενων εγκληματικών οργανώσεων

Στο δικαστικό επίκεντρο αναμένεται να βρεθούν ακόμη πέντε υποθέσεις που αφορούν φερόμενες εγκληματικές οργανώσεις. Οι υποθέσεις αυτές εντοπίζονται σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας, συγκεκριμένα στις Σέρρες, τα Γιαννιτσά, την Κοζάνη, το Αγρίνιο και την Κρήτη.

Για εμπλοκή σε παράνομες δραστηριότητες που σχετίζονται με αυτές τις υποθέσεις, περισσότερα από τριάντα άτομα έχουν προφυλακιστεί, αναδεικνύοντας το μέγεθος και τη σοβαρότητα των κατηγοριών που αντιμετωπίζουν.

Πολιτικές προεκτάσεις των δικαστικών εξελίξεων

Η συγκυρία αποκτά ακόμη μεγαλύτερο πολιτικό ενδιαφέρον, καθώς η χώρα βρίσκεται σε τροχιά εκλογών. Οι δικαστικές εξελίξεις που αναμένονται τους επόμενους μήνες αναμένεται να επηρεάσουν τη δημόσια συζήτηση.

Οι υποθέσεις αυτές, λόγω της φύσης και του εύρους τους, είναι πιθανό να προκαλέσουν πολιτικές αναταράξεις, διαμορφώνοντας ένα ιδιαίτερα φορτισμένο κλίμα στην πολιτική επικαιρότητα.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis