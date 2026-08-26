Στο τραπέζι εισηγήσεις για ανασχηματισμό, αλλά ο πρωθυπουργός δείχνει απρόθυμος

Εισηγήσεις που αφορούν έναν πιθανό ανασχηματισμό της κυβέρνησης βρίσκονται εδώ και αρκετές ημέρες στα χέρια του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη. Οι προτάσεις αυτές κάνουν λόγο για περιορισμένες, αλλά κρίσιμες αλλαγές σε συγκεκριμένους τομείς. Ωστόσο, οι τελευταίες ενδείξεις και η αίσθηση που αποκομίζουν οι συνομιλητές του πρωθυπουργού, δείχνουν ότι η ιδέα του ανασχηματισμού τείνει να απορριφθεί. Παράλληλα, μια εταιρεία δημοσκοπήσεων προχώρησε σε μετρήσεις κατά τη διάρκεια του Αυγούστου, καταγράφοντας τις διαθέσεις του εκλογικού σώματος.

Οι εισηγήσεις για αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει λάβει στα χέρια του, εδώ και αρκετές ημέρες, εισηγήσεις που αφορούν έναν πιθανό ανασχηματισμό της κυβέρνησης. Οι προτάσεις αυτές επικεντρώνονται σε περιορισμένες αλλαγές, οι οποίες όμως κρίνονται ως σημαντικές και αφορούν νευραλγικούς τομείς της διακυβέρνησης. Παρόλα αυτά, οι τελευταίες ενδείξεις, όπως αυτές εισπράττονται από τους συνομιλητές του πρωθυπουργού, υποδηλώνουν ότι η ιδέα ενός ανασχηματισμού τείνει να απορριφθεί από τον ίδιο.

Ο πρωθυπουργός φέρεται να μην υπήρξε ποτέ ιδιαίτερα θετικός στις συχνές αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα. Η προτίμησή του είναι να ολοκληρώσει την τετραετία με την αρχική σύνθεση της κυβέρνησης, αν αυτό ήταν εφικτό. Αυτή η πάγια στάση εξηγεί την τωρινή του απροθυμία για αλλαγές, καθώς εκτιμά ότι ένας νέος υπουργός θα χρειαζόταν σημαντικό χρόνο, περίπου έξι με οκτώ μήνες, για να ενταχθεί πλήρως στο κλίμα και να αποδώσει αποτελεσματικά σε ένα νέο πόστο, δεδομένου του χρονικού ορίζοντα μέχρι τις επόμενες κάλπες.

Το ενδεχόμενο αιφνιδιασμού και η «γκρίζα ζώνη»

Παρά την εμφανή απροθυμία του πρωθυπουργού, δεν αποκλείεται εντελώς το ενδεχόμενο κάποιου αιφνιδιασμού. Αυτός ο αιφνιδιασμός θα μπορούσε να περιλαμβάνει μικρές, σε κάθε περίπτωση, αλλαγές. Υπάρχουν υπουργεία και υπουργοί που βρίσκονται σε μια «γκρίζα ζώνη» ως προς τη θέση τους και το μέλλον τους στην κυβέρνηση.

Ωστόσο, οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι όσο ο Κυριάκος Μητσοτάκης «αντέχει» και δεν προχωρά σε αλλαγές, οι συγκεκριμένοι υπουργοί δεν έχουν λόγο να φοβούνται για την παραμονή τους στα καθήκοντά τους, καθώς η σταθερότητα φαίνεται να είναι η προτεραιότητα.

Δημοσκοπήσεις εν μέσω διακοπών

Είχε προαναγγελθεί το ενδεχόμενο να υπάρξει μια εξαίρεση στον καθιερωμένο κανόνα που θέλει τις δημοσκοπήσεις να πραγματοποιούνται κυρίως τον Σεπτέμβριο και όχι τον Αύγουστο. Αυτό συμβαίνει συνήθως πριν από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης (ΔΕΘ) και ενώ ο κόσμος βρίσκεται ακόμα σε μια ιδιότυπη μεταβατική κατάσταση, μεταξύ της παραλίας και της επιστροφής στο γραφείο. Είναι λογικό οι εταιρείες δημοσκοπήσεων να αναμένουν την επιστροφή του κοινού από τις διακοπές, αλλά και να μεσολαβήσουν οι εμφανίσεις των πολιτικών αρχηγών στη ΔΕΘ, ώστε να υπάρχουν δυνατά γεγονότα που μπορούν να μετρηθούν και να επηρεάσουν την κοινή γνώμη.

Παρόλα αυτά, η εταιρεία Interview κατάφερε να βρει ικανό αριθμό ατόμων πρόθυμων να απαντήσουν στις ερωτήσεις της έρευνας, παρά το γεγονός ότι δεν είχαν συμβεί μεγάλες πολιτικές ή κοινωνικές εξελίξεις κατά τη διάρκεια των διακοπών. Τέτοιες εξελίξεις θα μπορούσαν να επηρεάσουν σημαντικά την εκλογική συμπεριφορά σε σχέση με τις μετρήσεις που είχαν πραγματοποιηθεί τον Ιούλιο.

Αποτελέσματα και αντιδράσεις για τις μετρήσεις

Πράγματι, η εταιρεία Interview δεν διαπίστωσε σοβαρές μεταβολές στις διαθέσεις του εκλογικού σώματος. Τα αποτελέσματα των μετρήσεων του Αυγούστου δεν έδειξαν σημαντικές αλλαγές σε σύγκριση με τις προηγούμενες δημοσκοπήσεις του Ιουλίου, υποδεικνύοντας μια σταθερότητα στην εκλογική συμπεριφορά.

Ωστόσο, οι πληροφορίες αναφέρουν ότι οι διαθέσεις του ΣΕΔΕΑ, του συνδέσμου των εταιρειών δημοσκοπήσεων που θέτει συγκεκριμένους κανόνες για τη διεξαγωγή τους, δεν είναι οι καλύτερες σχετικά με τις μετρήσεις που πραγματοποιούνται σχεδόν «παρά θιν’ αλός». Αξίζει να σημειωθεί ότι η Interview δεν είναι μέλος του ΣΕΔΕΑ, γεγονός που της επιτρέπει να διεξάγει δημοσκοπήσεις όποτε το επιθυμεί, χωρίς να δεσμεύεται από τους κανόνες του συνδέσμου.

Με πληροφορίες από: Topontiki