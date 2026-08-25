Η ΕΛ.Α.Σ. καταγγέλλει ιδιωτική παρουσία σε αρχαιολογικούς χώρους, από τουαλέτες έως πωλητήρια

Η ιδιωτική παρουσία στον τομέα του πολιτισμού διευρύνεται, καλύπτοντας πλέον από τις τουαλέτες και τις θυρίδες φύλαξης έως τα πωλητήρια των μεγαλύτερων αρχαιολογικών χώρων της Ελλάδας. Η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη (ΕΛ.Α.Σ.) εκφράζει την άποψη ότι η κυβέρνηση διαμορφώνει ένα συγκεκριμένο μοντέλο για τη μελλοντική εταιρεία Hellenic Heritage, πριν ακόμη αυτή ιδρυθεί. Οι καταγγελίες της ΕΛ.Α.Σ. εστιάζουν σε δύο πρόσφατες συμβάσεις που αφορούν τη διαχείριση κρίσιμων λειτουργιών σε εμβληματικά μνημεία.

Συμβάσεις για χώρους υγιεινής και τουρνικέ

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Τομέα Πολιτισμού της ΕΛ.Α.Σ., στις 12 Αυγούστου, ο Οργανισμός Διαχείρισης και Ανάπτυξης Πολιτιστικών Πόρων (ΟΔΑΠ) προχώρησε στην επιλογή της εταιρείας «Public Shine Facility Management». Η εταιρεία αυτή ανέλαβε τη διαχείριση των χώρων υγιεινής και των θυρίδων φύλαξης, καθώς και την εγκατάσταση τουρνικέ σε τέσσερις αρχαιολογικούς χώρους της Αθήνας.

Μεταξύ των χώρων αυτών περιλαμβάνεται η Ακρόπολη, ένα μνημείο που δέχεται περισσότερους από τέσσερα εκατομμύρια επισκέπτες κάθε χρόνο. Η υπογραφείσα σύμβαση έχει εξαετή διάρκεια, με δυνατότητα παράτασης για επιπλέον έξι έτη.

Ερωτήματα για την επιλογή της εταιρείας

Η ΕΛ.Α.Σ. εστιάζει ιδιαίτερα στο γεγονός ότι η «Public Shine Facility Management» είχε ιδρυθεί μόλις τον προηγούμενο Νοέμβριο, με αρχικό κεφάλαιο 25.000 ευρώ. Υπό αυτό το πρίσμα, η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη ζητά να δημοσιοποιηθούν τα στοιχεία βάσει των οποίων κρίθηκε ότι η εταιρεία διαθέτει την απαραίτητη εμπειρία και τεχνική επάρκεια για την ανάληψη του έργου.

Ο πυρήνας της καταγγελίας της ΕΛ.Α.Σ. αφορά και τους οικονομικούς όρους της συμφωνίας. Η εταιρεία ήταν η μοναδική που υπέβαλε έγκυρη προσφορά στον διαγωνισμό. Εξασφάλισε τη σύμβαση με εγγυημένο μηνιαίο μίσθωμα 2.258 ευρώ, στο οποίο προστίθεται ποσοστό 2% επί των εσόδων.

Αντίτιμο για τις υπηρεσίες στην Ακρόπολη

Σε αντάλλαγμα για τις παρεχόμενες υπηρεσίες, η εταιρεία θα έχει τη δυνατότητα να χρεώνει τους επισκέπτες. Συγκεκριμένα, προβλέπεται αντίτιμο ενός ευρώ για τη χρήση της τουαλέτας και δύο ευρώ για κάθε θυρίδα φύλαξης. Μάλιστα, οι τουαλέτες του παλαιού Μουσείου της Ακρόπολης, οι οποίες παρέμεναν κλειστές επί δύο χρόνια, αναμένεται να λειτουργήσουν ξανά, αυτή τη φορά όμως με χρέωση.

Διαχείριση πωλητηρίων σε αρχαιολογικούς χώρους

Δύο ημέρες μετά την πρώτη σύμβαση, στις 14 Αυγούστου, ακολούθησε και δεύτερη ανάθεση. Ο ΟΔΑΠ ανέθεσε στην ένωση εταιρειών Space Hellas – Radiant Technologies τη διαχείριση συνολικά 27 πωλητηρίων. Αυτά τα πωλητήρια βρίσκονται σε σημαντικούς αρχαιολογικούς χώρους και μουσεία σε όλη τη χώρα.

Στη λίστα των αρχαιολογικών χώρων περιλαμβάνονται η Ακρόπολη, η Κνωσός, οι Δελφοί, οι Μυκήνες και οι Αιγές. Το συνολικό μηνιαίο μίσθωμα για αυτή τη σύμβαση ορίστηκε, σύμφωνα με την ΕΛ.Α.Σ., στις 50.600 ευρώ, επίσης με την προσθήκη ποσοστού 2% επί των εσόδων. Στη συμφωνία περιλαμβάνεται και το νέο πωλητήριο της Ακρόπολης, το οποίο κατασκευάστηκε με πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και κόστισε 600.000 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Και σε αυτόν τον διαγωνισμό, όπως και στον προηγούμενο, κατατέθηκε μόνο μία προσφορά.

Μοναδικοί υποψήφιοι σε διαγωνισμούς

Η ΕΛ.Α.Σ. υποστηρίζει ότι η ίδια ένωση εταιρειών, η Space Hellas – Radiant Technologies, έχει επικρατήσει σε έντεκα διαφορετικούς διαγωνισμούς. Αυτοί οι διαγωνισμοί καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα, από το ανθοπωλείο της Βουλής έως τα 27 αρχαιολογικά πωλητήρια. Το κοινό χαρακτηριστικό σε όλους αυτούς τους διαγωνισμούς, σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΛ.Α.Σ., είναι ότι η συγκεκριμένη ένωση εταιρειών υπήρξε ο μοναδικός υποψήφιος.

Η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη θέτει το ερώτημα «Γαλάζιοι “ημέτεροι” ακόμα και στην Ακρόπολη;», υπονοώντας ζητήματα διαφάνειας και πιθανής εύνοιας στις αναθέσεις των έργων.

Με πληροφορίες από: Newsit