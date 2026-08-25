Η ποδοσφαιρική ομοσπονδία της Θέουτα απορρίπτει τη φιλοξενία μεταναστών σε αθλητικές εγκαταστάσεις

Η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της Θέουτα (RFFCE) απέρριψε κατηγορηματικά το ενδεχόμενο να χρησιμοποιηθούν αθλητικές εγκαταστάσεις της πόλης για τη φιλοξενία μεταναστών. Η ομοσπονδία ζητά από την ισπανική κυβέρνηση να αναζητήσει εναλλακτικές λύσεις για το συγκεκριμένο ζήτημα. Η αντίδραση αυτή έρχεται σε συνέχεια ενός σχεδίου βασιλικού διατάγματος που δημοσιοποιήθηκε πρόσφατα και προβλέπει τη δυνατότητα χρήσης αθλητικών χώρων για τον σκοπό αυτό.

Οι προτεινόμενες εγκαταστάσεις

Το σχέδιο βασιλικού διατάγματος περιλαμβάνει συγκεκριμένες αθλητικές εγκαταστάσεις της Θέουτα ως πιθανούς χώρους φιλοξενίας. Μεταξύ αυτών αναφέρονται το Αθλητικό Κέντρο Santa Amelia, το Αθλητικό Συγκρότημα Guillermo Molina και το κλειστό γυμναστήριο της La Libertad. Επίσης, στις προτάσεις περιλαμβάνονται οι εγκαταστάσεις Antonio Campoamor και Díaz-Flor.

Η πρόβλεψη αυτή έχει προκαλέσει την έντονη αντίδραση της ποδοσφαιρικής κοινότητας, η οποία θεωρεί τις συγκεκριμένες υποδομές απαραίτητες για την ομαλή διεξαγωγή των αθλητικών δραστηριοτήτων στην πόλη.

Ο αντίκτυπος στην αθλητική δραστηριότητα

Η ομοσπονδία τονίζει τη σημασία των εγκαταστάσεων για την αθλητική ζωή της Θέουτα, καθώς το ποδόσφαιρο στην περιοχή αριθμεί περισσότερους από 3.000 αθλητές και αθλήτριες. Η πλειονότητα αυτών των αθλητών είναι ανήλικοι, για τους οποίους ο αθλητισμός αποτελεί βασικό πεδίο κοινωνικοποίησης, συνύπαρξης, μάθησης και προσωπικής ανάπτυξης.

Ήδη, η αθλητική δραστηριότητα και οι δραστηριότητες ελεύθερου χρόνου των παιδιών έχουν υποστεί σημαντικούς περιορισμούς εδώ και περίπου έναν μήνα, λόγω της έκτακτης κατάστασης που αντιμετωπίζει η πόλη. Η RFFCE προειδοποιεί ότι η περαιτέρω στέρηση ασφαλών χώρων άθλησης θα επιβαρύνει την κατάσταση, θέτοντας σε κίνδυνο την ομαλή εξέλιξη των νέων.

Επιπτώσεις στο ποδόσφαιρο σάλας και τις ομάδες

Ιδιαίτερη ανησυχία εκφράζεται για το ποδόσφαιρο σάλας σε εθνικό επίπεδο. Το Αθλητικό Συγκρότημα Guillermo Molina χρησιμοποιείται συστηματικά από τις ομάδες για προπονήσεις και επίσημους αγώνες, ενώ η La Libertad φιλοξενεί κατά περιόδους αναμετρήσεις και δραστηριότητες ομάδων μικρότερων ηλικιών.

Η ενδεχόμενη παραχώρηση αυτών των εγκαταστάσεων, σύμφωνα με την ομοσπονδία, θα άφηνε αρκετές ομάδες χωρίς τους απαραίτητους χώρους για την προετοιμασία και τη διεξαγωγή των αγώνων τους. Αυτό θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο την ομαλή συνέχιση της αγωνιστικής τους δραστηριότητας, επηρεάζοντας το σύνολο του τοπικού αθλητισμού.

Προτάσεις για εναλλακτικές λύσεις και μακροπρόθεσμες συνέπειες

Η RFFCE ζητά να εξεταστούν άλλες πιθανές τοποθεσίες πριν ληφθεί οποιαδήποτε οριστική απόφαση για τη χρήση των αθλητικών χώρων. Μεταξύ των προτάσεων της ομοσπονδίας είναι η έκταση του Parque de Artillería και το παλιό νοσοκομείο του Ερυθρού Σταυρού. Επιπλέον, ζητά να εξεταστεί οποιοσδήποτε άλλος χώρος θα μπορούσε να πληροί τις απαιτούμενες προϋποθέσεις για τη φιλοξενία.

Η ομοσπονδία προειδοποιεί επίσης για τις μακροπρόθεσμες επιπτώσεις μιας παρατεταμένης χρήσης των αθλητικών εγκαταστάσεων για τον σκοπό αυτό. Σε μια τέτοια περίπτωση, ορισμένες από αυτές ενδέχεται να μην μπορέσουν να επιστρέψουν στην αθλητική τους χρήση πριν από το 2027, ενώ θα απαιτηθούν σημαντικές εργασίες αποκατάστασης των χώρων μετά την αποχώρηση των φιλοξενούμενων, επιβαρύνοντας περαιτέρω την κατάσταση.

Ανησυχίες για το σύστημα ασύλου

Τέλος, η RFFCE εξέφρασε την ανησυχία της για τις αλλαγές που προωθούνται στο ισπανικό σύστημα ασύλου και μεταναστευτικής πολιτικής. Η ομοσπονδία εστιάζει ιδιαίτερα στη διαδικασία ασύλου στα σύνορα, εκτιμώντας ότι ενδέχεται να οδηγήσει σε αύξηση και παράταση των αναγκών φιλοξενίας εντός της Θέουτα.

Στο πλαίσιο αυτό, η ομοσπονδία ζητά κάθε μεταρρύθμιση να λαμβάνει υπόψη τις τοπικές ιδιαιτερότητες και να διασφαλίζει ότι οι λύσεις που προτείνονται είναι βιώσιμες και δεν επιβαρύνουν κρίσιμες υποδομές της πόλης.

Με πληροφορίες από: Gazzetta