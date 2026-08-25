Συνάντηση του Νίκου Παντερμαλή με τον Γιάννη Βρούτση για τις εγκαταστάσεις της ΑΕΚ

Ο εκτελεστικός διευθυντής της Ερασιτεχνικής ΑΕΚ, Νίκος Παντερμαλής, συναντήθηκε την Τρίτη 25 Αυγούστου με τον Υπουργό Αθλητισμού, Γιάννη Βρούτση. Βασικό θέμα της συνάντησης αποτέλεσε η έλλειψη αθλητικών εγκαταστάσεων, ένα ζήτημα που κρίνεται ζωτικής σημασίας για τη συνολική ανάπτυξη όλων των τμημάτων του Αθλητικού Οργανισμού της ΑΕΚ. Η συζήτηση διεξήχθη σε ιδιαίτερα καλό και εποικοδομητικό κλίμα, με τις δύο πλευρές να διαμορφώνουν έναν οδικό χάρτη για την εξεύρεση άμεσων λύσεων.

Η πρωτοβουλία της Ερασιτεχνικής ΑΕΚ

Στο πλαίσιο των ενεργειών που αποσκοπούν στη συνολική ανάπτυξη όλων των τμημάτων του Αθλητικού Οργανισμού της ΑΕΚ, ο εκτελεστικός διευθυντής της Ερασιτεχνικής ΑΕΚ, Νίκος Παντερμαλής, πραγματοποίησε συνάντηση με τον Υπουργό Αθλητισμού, Γιάννη Βρούτση. Αυτή η πρωτοβουλία εντάσσεται στις προτεραιότητες που έχει θέσει ο διοικητικός ηγέτης του Δικεφάλου, Μάριος Ηλιόπουλος, για την ενίσχυση και εξέλιξη του συλλόγου.

Η συνάντηση έλαβε χώρα την Τρίτη 25 Αυγούστου, με τον κ. Παντερμαλή να εκπροσωπεί τον αθλητικό οργανισμό της Ένωσης. Στόχος ήταν η ανάδειξη και η συζήτηση σημαντικών ζητημάτων που επηρεάζουν την καθημερινότητα και το μέλλον των αθλητών και των τμημάτων της ΑΕΚ.

Το μείζον θέμα των εγκαταστάσεων

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης με τον Υπουργό Αθλητισμού, Γιάννη Βρούτση, ο Νίκος Παντερμαλής έθεσε ως βασικό θέμα την έλλειψη αθλητικών εγκαταστάσεων. Το ζήτημα αυτό αποτελεί μία από τις κύριες προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Ερασιτεχνική ΑΕΚ, επηρεάζοντας την ποιότητα της προπόνησης και την ανάπτυξη των αθλητών της.

Ο εκτελεστικός διευθυντής του αθλητικού οργανισμού της Ένωσης παρουσίασε στον Υπουργό μια σειρά από σημαντικά ζητήματα, τα οποία αφορούν κυρίως τις αθλητικές υποδομές. Για όλα αυτά τα θέματα, υπογραμμίστηκε η επιτακτική ανάγκη για άμεσες και αποτελεσματικές λύσεις, προκειμένου να διασφαλιστούν οι βέλτιστες συνθήκες για τα τμήματα του συλλόγου.

Εποικοδομητικό κλίμα και οδικός χάρτης

Η συζήτηση μεταξύ του κ. Παντερμαλή και του κ. Βρούτση πραγματοποιήθηκε σε ένα ιδιαίτερα καλό και εποικοδομητικό κλίμα, γεγονός που υποδηλώνει την αμοιβαία διάθεση για συνεργασία. Οι δύο πλευρές εργάστηκαν από κοινού για τη διαμόρφωση ενός οδικού χάρτη, ο οποίος θα περιλαμβάνει συγκεκριμένα βήματα και ενέργειες.

Ο κύριος στόχος αυτού του οδικού χάρτη είναι η εξεύρεση άμεσων λύσεων στα προβλήματα που τέθηκαν, ιδίως όσον αφορά την έλλειψη αθλητικών εγκαταστάσεων. Η δέσμευση για κοινή δράση και η αναζήτηση πρακτικών λύσεων σηματοδοτούν μια θετική εξέλιξη για τον αθλητικό οργανισμό της ΑΕΚ.

Αμοιβαία ικανοποίηση και διάθεση για συνεργασία

Η συνάντηση ολοκληρώθηκε με έκδηλο κλίμα ικανοποίησης και από τις δύο πλευρές. Αυτό το θετικό αποτέλεσμα επιβεβαιώνει τη διάθεση για στενή συνεργασία μεταξύ της Ερασιτεχνικής ΑΕΚ και του Υπουργείου Αθλητισμού, με απώτερο σκοπό την επίλυση των χρόνιων ζητημάτων που απασχολούν τον σύλλογο.

Η διαμόρφωση ενός κοινού πλάνου δράσης και η δέσμευση για την εξεύρεση λύσεων αποτελούν σημαντικά βήματα. Ο αθλητικός οργανισμός της ΑΕΚ, υπό την καθοδήγηση του Μάριου Ηλιόπουλου, συνεχίζει τις προσπάθειες για τη συνολική ανάπτυξη και ενίσχυση όλων των τμημάτων του, προσβλέποντας στην υλοποίηση των συμφωνηθέντων.

Με πληροφορίες από: Gazzetta