Εικαστικός στην Κίνα φυλακίστηκε για σατιρικά γλυπτά του Μάο

Ο εικαστικός Γκάο Ζεν καταδικάστηκε σε τρία χρόνια φυλάκιση από δικαστήριο στην Κίνα, έπειτα από υπόθεση που αφορά έργα του που ασκούσαν κριτική στον πρώην ηγέτη της κινεζικής επανάστασης, Μάο Τσε Τουνγκ. Η καταδίκη του 70χρονου καλλιτέχνη έγινε γνωστή μέσω της συζύγου του και αναφέρθηκε από τους New York Times. Το δικαστήριο στην πόλη Σανχέ, στη βόρεια Κίνα, τον έκρινε ένοχο για «προσβολή της τιμής ηρώων και μαρτύρων».

Η καταδίκη και η κατηγορία

Ο 70χρονος εικαστικός Γκάο Ζεν, γνωστός για τα προκλητικά του γλυπτά, καταδικάστηκε σε τρία χρόνια φυλάκιση από δικαστήριο στην πόλη Σανχέ, στη βόρεια Κίνα. Η απόφαση αυτή αφορά έργα του που ασκούσαν κριτική στον Μάο Τσε Τουνγκ, τον ιστορικό ηγέτη της κινεζικής επανάστασης.

Η είδηση της καταδίκης του Γκάο Ζεν έγινε γνωστή μέσω της συζύγου του και αναφέρθηκε από τους New York Times. Σύμφωνα με πληροφορίες από το Κινεζικό Δίκτυο για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, το δικαστήριο τον έκρινε ένοχο με την κατηγορία της «προσβολής της τιμής ηρώων και μαρτύρων».

Το έργο των «αδελφών Γκάο»

Ο Γκάο Ζεν, μαζί με τον μικρότερο αδελφό του, Γκάο Τσιανγκ, έγιναν ευρέως γνωστοί ως οι «αδελφοί Γκάο» τη δεκαετία του 2000. Το καλλιτεχνικό τους έργο χαρακτηρίστηκε από την ενασχόλησή του με ευαίσθητες σελίδες της κινεζικής ιστορίας, προκαλώντας συζητήσεις και αντιδράσεις.

Μεταξύ των θεμάτων που προσέγγισαν καλλιτεχνικά ήταν η Πολιτιστική Επανάσταση και η σφαγή στην Πλατεία Τιενανμέν το 1989. Αυτά τα γεγονότα παραμένουν μέχρι σήμερα θέματα που υπόκεινται σε αυστηρούς περιορισμούς και λογοκρισία εντός της Κίνας.

Τα επίμαχα γλυπτά

Ένα από τα πλέον αναγνωρίσιμα έργα των αδελφών Γκάο είναι το χάλκινο γλυπτό με τίτλο «Η ενοχή του Μάο». Σε αυτό το έργο, ο πρώην ηγέτης της Κίνας, ο οποίος απεβίωσε το 1976, απεικονίζεται γονατισμένος, με μια έκφραση που υποδηλώνει μεταμέλεια.

Σύμφωνα με τη σύζυγο του Γκάο Ζεν, ένα έργο του 2009 αποτέλεσε ένα από τα τρία βασικά αποδεικτικά στοιχεία που παρουσιάστηκαν κατά τη διάρκεια της δίκης. Μεταξύ των έργων που εξετάστηκαν από το δικαστήριο ήταν και ένα γλυπτό που απεικονίζει τον Μάο με μύτη Πινόκιο και στήθη, υπογραμμίζοντας τον σατιρικό χαρακτήρα της δουλειάς του καλλιτέχνη.

Η σύλληψη και οι επιπτώσεις στην οικογένεια

Ο Γκάο Ζεν ζούσε στη Νέα Υόρκη όταν, πριν από δύο χρόνια, συνελήφθη κατά τη διάρκεια μιας επίσκεψής του στην οικογένειά του στο Πεκίνο. Έκτοτε, ο καλλιτέχνης έχει περάσει σχεδόν δύο χρόνια υπό κράτηση, συχνά σε απομόνωση, πριν από την πρόσφατη καταδίκη του.

Η σύζυγός του και ο γιος τους, ο οποίος είναι Αμερικανός πολίτης, αντιμετωπίζουν επίσης δυσκολίες, καθώς δεν τους έχει επιτραπεί να εγκαταλείψουν την Κίνα μετά τη σύλληψη του Γκάο Ζεν.

Αντιδράσεις από οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων

Η υπόθεση της καταδίκης του Γκάο Ζεν έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις από οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων διεθνώς. Η Σάρα Μπρουκς της Amnesty International, σε δήλωσή της, τόνισε ότι αυτή η καταδίκη αναδεικνύει τον τρόπο με τον οποίο νόμοι με αόριστη διατύπωση και πολιτικά κίνητρα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη φίμωση καλλιτεχνών, ακτιβιστών και άλλων ατόμων που εκφράζουν απόψεις διαφορετικές από αυτές της κινεζικής κυβέρνησης.

Επιπλέον, η Μπρουκς επέκρινε την αναδρομική εφαρμογή της συγκεκριμένης διάταξης του νόμου, η οποία τέθηκε σε ισχύ το 2018. Τα επίμαχα γλυπτά του Μάο είχαν δημιουργηθεί χρόνια πριν από την εφαρμογή αυτής της διάταξης, γεγονός που εγείρει ερωτήματα σχετικά με τη νομιμότητα της καταδίκης.

Με πληροφορίες από: Gazzetta