Δημοσκόπηση Interview: Προβάδισμα 12 μονάδων της ΝΔ έναντι της ΕΛΑΣ, τρίτο το ΠΑΣΟΚ

Μια νέα δημοσκόπηση της Interview, η οποία δημοσιεύεται σήμερα Τρίτη (25.8.26) στο politic.gr, αναδεικνύει τη Νέα Δημοκρατία σταθερά στην πρώτη θέση της πρόθεσης ψήφου. Το κυβερνών κόμμα διατηρεί διψήφιο προβάδισμα έναντι της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης (ΕΛΑΣ), η οποία παγιώνεται στη δεύτερη θέση. Παράλληλα, το ΠΑΣΟΚ διατηρεί την τρίτη θέση, ενώ οι πολίτες εμφανίζονται διχασμένοι ως προς την επιθυμία για άμεση προσφυγή στις κάλπες.

Η εικόνα στην πρόθεση ψήφου

Σύμφωνα με τα ευρήματα της δημοσκόπησης, η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει 26,5% στην πρόθεση ψήφου, διατηρώντας την πρωτοκαθεδρία. Η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη (ΕΛΑΣ), υπό τον Αλέξη Τσίπρα, καταγράφει ποσοστό 14,5%, σημειώνοντας μικρή υποχώρηση από το 15,8% που είχε τον Ιούλιο. Αυτή η μεταβολή έχει ως αποτέλεσμα η διαφορά μεταξύ των δύο κομμάτων να διευρυνθεί, φτάνοντας πλέον τις 12 μονάδες, από 11 μονάδες που ήταν τον προηγούμενο μήνα.

Το ΠΑΣΟΚ παραμένει σταθερά στην τρίτη θέση με ποσοστό 10%. Ακολουθεί η Ελληνική Λύση με 9%, ενώ το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας (ΚΚΕ) συγκεντρώνει 6,1%. Η «Ελπίδα για τη Δημοκρατία», το κόμμα της κυρίας Καρυστιανού, εμφανίζει πτώση στο 3,6% από 5,3% τον προηγούμενο μήνα.

Τα μικρότερα κόμματα και οι αναποφάσιστοι

Στα χαμηλότερα ποσοστά της πρόθεσης ψήφου, η Φωνή Λογικής καταγράφει 3,1%. Στα όρια της εισόδου στη Βουλή βρίσκονται η Πλεύση Ελευθερίας με 2,9% και το ΜέΡΑ25 με 2,8%. Οι Δημοκράτες συγκεντρώνουν 2,1%, ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ εμφανίζει μια μικρή ανάκαμψη, φτάνοντας το 2% από 1% που είχε τον προηγούμενο μήνα. Η Νέα Αριστερά βρίσκεται στο 0,5% και η Νίκη στο 0,3%.

Ένα σημαντικό εύρημα της δημοσκόπησης είναι η αύξηση των αναποφάσιστων, οι οποίοι φτάνουν το 10,6% από 9% τον Ιούλιο. Το ποσοστό για «άλλο κόμμα» αυξάνεται επίσης στο 6% από 5%. Συνολικά, το τμήμα των ψηφοφόρων που δεν κατευθύνεται σε κάποιο από τα ονομαστικά καταγεγραμμένα κόμματα ανέρχεται στο 16,6%, γεγονός που υποδηλώνει ότι η πολιτική ρευστότητα παραμένει υψηλή μετά τον Αύγουστο.

Εμπιστοσύνη στους πολιτικούς αρχηγούς

Στην κατηγορία της εμπιστοσύνης για τη διακυβέρνηση της χώρας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης διατηρεί την πρώτη θέση με 29,3%. Ακολουθεί ο «κανένας» με ένα σημαντικό ποσοστό 19,2%, υποδεικνύοντας ένα τμήμα του πληθυσμού που δεν εμπιστεύεται κάποιον συγκεκριμένο πολιτικό αρχηγό για τη διακυβέρνηση.

Ο Αλέξης Τσίπρας βρίσκεται στην τρίτη θέση με 13,4%, ενώ ο Κυριάκος Βελόπουλος ακολουθεί με 11,4%. Ο Νίκος Ανδρουλάκης συγκεντρώνει 8,5% στην εμπιστοσύνη για τη διακυβέρνηση. Αυτά τα ποσοστά αναδεικνύουν τις προτιμήσεις των πολιτών ως προς την ηγεσία της χώρας.

Διάθεση για εκλογές και κυβερνητική λύση

Ένα μικρό αλλά καθαρό προβάδισμα καταγράφεται στο αίτημα για άμεση προσφυγή στις κάλπες. Το 51% των ερωτηθέντων δηλώνει ότι προτιμά εκλογές τώρα, έναντι 46% που τάσσεται υπέρ της ολοκλήρωσης της κυβερνητικής θητείας. Ένα ποσοστό 3% δεν παίρνει θέση επί του συγκεκριμένου ερωτήματος.

Παράλληλα, οι πολίτες εκφράζουν σαφή προτίμηση για τον σχηματισμό κυβέρνησης χωρίς παρατεταμένη εκλογική διαδικασία. Το 60% επιθυμεί να προκύψει κυβέρνηση από την πρώτη εκλογική αναμέτρηση, ενώ το 32% θα προτιμούσε να χρειαστεί και δεύτερη κάλπη. Η διάθεση για προσφυγή στις κάλπες δεν φαίνεται να συνοδεύεται από όρεξη για μια μακρά περίοδο εκλογικής εκκρεμότητας, με τους πολίτες να δείχνουν προτίμηση σε μια γρήγορη και καθαρή πολιτική λύση.

Πολιτικός αυτοπροσδιορισμός και νέα κόμματα

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει ο πολιτικός αυτοπροσδιορισμός των ψηφοφόρων της Νέας Δημοκρατίας. Συγκεκριμένα, το 54,6% των ψηφοφόρων της ΝΔ δηλώνει κεντροδεξιό, το 24% αυτοπροσδιορίζεται ως κεντρώο, ενώ το 20,4% δηλώνει δεξιό. Η δημοσκόπηση εξετάζει επίσης το πώς αυτοπροσδιορίζονται πολιτικά οι ψηφοφόροι του ΠΑΣΟΚ.

Τέλος, ένα σημαντικό εύρημα αφορά την πιθανότητα εμφάνισης νέων κομμάτων. Το 12% των πολιτών «καλοβλέπει» την προοπτική ενός νέου κόμματος υπό την ηγεσία του Αντώνη Σαμαρά, ένα στοιχείο που προσθέτει στην εικόνα της πολιτικής ρευστότητας και των ενδεχόμενων ανακατατάξεων στο πολιτικό σκηνικό.

Με πληροφορίες από: Newsit, News.gr