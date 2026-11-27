Έκτακτα μέτρα για την προστασία των εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα από την κακοκαιρία προβλέπει εγκύκλιος του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, η οποία τέθηκε σε ισχύ για το Σάββατο 28 Νοεμβρίου 2026. Η απόφαση αυτή έρχεται ως απάντηση στο επικαιροποιημένο Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων (ΕΔΕΚΦ) της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, το οποίο προειδοποιεί για ακραίες καιρικές συνθήκες σε συγκεκριμένες περιοχές της χώρας. Στόχος είναι η διασφάλιση της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων που απασχολούνται σε εξωτερικούς χώρους, λαμβάνοντας προληπτικά μέτρα.

Υποχρεωτική παύση εργασιών σε εξωτερικούς χώρους

Η εγκύκλιος καθιστά υποχρεωτική την παύση εργασιών καθ' όλη τη διάρκεια του Σαββάτου 28 Νοεμβρίου 2026, για όλες τις χειρωνακτικές εργασίες που εκτελούνται σε εξωτερικό χώρο. Αυτό αφορά επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, στην Περιφερειακή Ενότητα Ιονίων νήσων και στην Περιφερειακή Ενότητα Ηπείρου. Σύμφωνα με το Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, στις εν λόγω περιοχές αναμένεται να επικρατήσουν ακραίες καιρικές συνθήκες, καθιστώντας επικίνδυνη την εργασία σε εξωτερικούς χώρους.

Στις εργασίες που επηρεάζονται άμεσα από την εν λόγω διάταξη περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, οι εργασίες σε τεχνικά και οικοδομικά έργα, τα εργοτάξια και οι ναυπηγοεπισκευαστικές ζώνες. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη διανομή και μεταφορά προϊόντων και αντικειμένων με δίτροχο όχημα, πατίνι ή τροχοπέδιλα, δηλαδή στις υπηρεσίες delivery. Η υποχρεωτική παύση εργασιών επεκτείνεται σε όλους τους εργαζόμενους που εμπίπτουν σε αυτές τις κατηγορίες, ανεξαρτήτως του είδους απασχόλησής τους. Αυτό συμπεριλαμβάνει και τους εργαζόμενους που απασχολούνται μέσω ψηφιακών πλατφορμών, όπως ορίζεται ρητά στο άρθρο 68 του ν. 4808/2021.

Εξαιρέσεις από την εφαρμογή των μέτρων

Η παύση εργασιών που προβλέπεται από την εγκύκλιο δεν εφαρμόζεται σε συγκεκριμένες οικονομικές δραστηριότητες, οι οποίες χαρακτηρίζονται ως σημαντικές και κοινωνικά κρίσιμες υποδομές. Αυτές οι δραστηριότητες αφορούν τους τομείς της υγείας, των μεταφορών και της κοινής ωφέλειας. Ενδεικτικά, στις εξαιρέσεις περιλαμβάνονται οι υγειονομικές μονάδες, οι υπηρεσίες ύδρευσης και ηλεκτρισμού, καθώς και οι αεροπορικές μεταφορές, οι υπηρεσίες handling, οι θαλάσσιες, οι χερσαίες και οι σιδηροδρομικές μεταφορές.

Για τις εξαιρούμενες αυτές δραστηριότητες, τίθεται ως απαραίτητη προϋπόθεση η λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων για την προστασία της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων. Αυτό περιλαμβάνει την παροχή κατάλληλων μέσων ατομικής προστασίας, σύμφωνα πάντα με την κείμενη νομοθεσία. Με τον τρόπο αυτό διασφαλίζεται ότι το προσωπικό που καλείται να εργαστεί υπό αντίξοες συνθήκες θα είναι επαρκώς προστατευμένο, ώστε να συνεχιστεί απρόσκοπτα η λειτουργία των κρίσιμων υποδομών.

Αυστηρά πρόστιμα για παραβάσεις

Σε περίπτωση μη τήρησης των υποχρεώσεων που απορρέουν από την εγκύκλιο του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, προβλέπονται αυστηρά χρηματικά πρόστιμα. Η Επιθεώρηση Εργασίας είναι το αρμόδιο όργανο για την επιβολή των κυρώσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 23 και 24 του ν. 3996/2011 (Α’ 170).

Το χρηματικό πρόστιμο που θα επιβάλλεται ανέρχεται σε 2.000 ευρώ ανά εργαζόμενο της επιχείρησης που παραβαίνει τις εν λόγω διατάξεις. Αυτή η πρόβλεψη υπογραμμίζει τη σοβαρότητα με την οποία αντιμετωπίζει το υπουργείο την προστασία των εργαζομένων και την ανάγκη για αυστηρή εφαρμογή των μέτρων κατά τη διάρκεια των ακραίων καιρικών φαινομένων, αποτρέποντας την έκθεση των εργαζομένων σε κίνδυνο.

Σύσταση για τηλεργασία και διευκολύνσεις στους εργαζόμενους

Πέρα από την υποχρεωτική παύση εργασιών σε εξωτερικούς χώρους, το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης απευθύνει επίσης σύσταση προς τις ιδιωτικές επιχειρήσεις στις περιοχές που αναμένεται να πληγούν ιδιαιτέρως. Η σύσταση αφορά την εφαρμογή τηλεργασίας σε όσες περιπτώσεις είναι οργανωτικά εφικτή η παροχή εξ αποστάσεως εργασίας, με σκοπό την περαιτέρω προστασία των εργαζομένων και τη μείωση της ανάγκης μετακίνησης σε επικίνδυνες συνθήκες.

Επιπλέον, για την εφαρμογή της εγκυκλίου και τη γενικότερη διευκόλυνση των εργαζομένων, οι εργοδότες στις εν λόγω περιοχές καλούνται να επιδείξουν ευελιξία. Αυτό αφορά την τυχόν αλλαγή του χρόνου προσέλευσης και αποχώρησής τους από την εργασία, λαμβάνοντας υπόψη τις ειδικές συνθήκες που δημιουργεί η κακοκαιρία. Οι παρεχόμενες αυτές διευκολύνσεις στοχεύουν στη μείωση των κινδύνων για το εργατικό δυναμικό και την ομαλή προσαρμογή στις έκτακτες συνθήκες.

Με πληροφορίες από: Topontiki